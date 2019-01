Annuncio

L'Oroscopo settimanale dal 21 al 27 gennaio è pronto per essere consultato, espresso chiaramente nella previsione settimanale riguardante tutti i dodici simboli dello zodiaco. Ad avere tante probabilità di ottenere quasi tutto ciò che è stato da loro prefissato saranno tre segni. Ad emergere al vertice del filotto composto dai dodici segni, il Toro, l'Ariete e il Pesci, tutti supportati dalla Luna. A proposito di passaggi lunari, cogliamo l'occasione per far presente che l'Astro della Terra questa settimana farà sosta prima in Leone, poi in Vergine, quindi in Bilancia ed infine in Scorpione.

Allora, pronti a scoprire come saranno i prossimi sette giorni? [VIDEO] Di seguito le previsioni astrali impostate sui dodici simboli astrologici.

Oroscopo quarta settimana di gennaio

Ariete - Il trigono di Marte infuocherà il cielo di gennaio, sostenendo piccanti novità, colpi di scena o di fulmine.

Giovedì sprazzi di tensione per il timore di non riuscire a concludere un affare. Venerdì scontri verbali con colleghi poco avvezzi al dialogo. Domenica infine spese non programmate ma pure una squisita e minuta rivincita personale! Fidatevi dell’istinto "nell'inquadrare" un soggetto camaleontico e regolatevi di conseguenza. Pretesti o bugie da colleghe opportuniste i primi giorni del periodo.

Toro - Con la salvaguardia della Luna in Leone, che il giorno di lunedì 21 si forma a 11°10’ della vostra costellazione, potrete benissimo 'osare'. Agite in modo efficiente e dinamico, senza ripensamenti, al fine di portare a buon fine iniziative o acciuffare occasioni che difficilmente si ripeterebbero. A parte ciò, giovedì subentreranno leggere arrabbiature o trepidazioni per familiari, cooperatori o conoscenti.

La salute di sabato potrebbe destare problemini. Antagonismi tra giovani coppie nel weekend.

Gemelli - Non promette un granché il periodo esaminato quest'oggi. L’opposizione di Giove al settore, atta a favorire impicci ed impacci, cali di vigoria e antinomie tra la vita privata e quella professionale, necessiterà di interpellare esperti al fine di chiarire un’annosa faccenda. Martedì proposte così eccentriche da non saper se rifiutarle o meno, potrebbero far girare la testa. Un progetto pratico, mercoledì, andrà riveduto perché celante e con anomalie. Weekend un po' caotico!

Cancro - Con le stelle che mugugnano e avversano, questi prossimi sette giorni vi arrabbierete, e non a torto. A causa di impedimenti, ritardi, crucci o dispetti vari, compresa l’intromissione di una persona in faccende di cuore o famiglia. Ma non disperate, in quanto nel fine settimana vi riscatterete alla grande dando scacco matto ad una sorte che sino ad oggi sembrava aver girato le spalle. Una dieta appropriata, sabato e domenica soprattutto, insieme ad un pisolino pomeridiano e una bella cenetta, ritemprerà adeguatamente la situazione.

Leone - Pur se di umore mutevole, il periodo non sarà troppo sfavorevole, anzi. Intanto non abbarbicatevi sul trespolo delle insicurezze per eludere reticenze scambiabili per 'ombrosità'. Apritevi agli altri martedì e mercoledì, confidate eventuali pene o perplessità e il sorriso tornerà a risplendere sulle labbra e nel cuore. Durante un ritrovo, venerdì o sabato, non vi sentirete a perfetto agio, oppure qualcosa o qualcuno deluderà. Affari di dubbia riuscita domenica per gli appartenenti al I o II decano. Contestazioni su strada o relative ad un mezzo meccanico nel fine settimana.

Vergine - Divisi tra passato, presente e futuro, questi prossimi sette giorni vivrete in una 'dimensione' assai soggettiva. Quasi aspettaste un cenno dal destino prima di buttarvi a pesce in qualcosa a cui tenete. Decidetevi: muovervi in una specifica direzione o nell'altra! Mercoledì, quel cenno tanto aspettato arriverà: dal cielo o da un essere 'terreno', favorirà situazioni o darà eccellenti dritte. Venerdì perplessità dinanzi ai comportamenti di una persona. Mezzo meccanico o elettrico da far adeguatamente revisionare prima del weekend. Sabato stimolante ma purtroppo un po' "incasinato".

Bilancia - Questa settimana coccolatevi [VIDEO], distraetevi e soprattutto impiegate le energie nel raggiungimento di specifici obiettivi. Taglierete imponenti traguardi, a patto di farvi rispettare da furbastri camuffati da gentiluomini. Confidate invece nelle parole e nei consigli altrui a metà settimana: saranno vera panacea per il corpo e lo spirito. Crisi affettiva venerdì. Inizio settimana traboccante di avvenimenti impensabili.

Scorpione - Marte avverso farà si che navighiate in un mare di confusione. Martedì fino a venerdì sarete sospesi tra razionale ed irrazionale, vero e falso, ma lo scioglimento di tanti dilemmi giungerà di punto in bianco rendendo chiara la visione di tante altre cose. Buon per voi, intanto soprattutto giovedì concretizzate un antichissimo desiderio, forse il pronostico sarà effettivamente veritiero. Tutelatevi contro contravvenzioni sabato e domenica, intesi? Intanto in generale fate una cura disintossicante abbondando in verdure, frullati di frutta e acqua a volontà! Weekend "godereccio", frenetico e un po' spiritoso.

Sagittario - In bilico la prossima settimana tra razionalità ed illogicità. Forse vi sentirete attratti o disgustati da un tipo di persona 'camaleontica', una volpe furba che, girando le carte in tavola, impedirà di comprenderne la vera natura, quindi attenzione! Cenetta, merenda o pizza da organizzare nel weekend o a cui aderire evitando di abbuffarvi per poi stare male. Piccolo mistero su cui indagare venerdì o nel fine settimana in generale. Serate o nottate simpatiche ma agitate: occhio a non esagerare con il vino! Passeggiata o gita sciupata da perturbazioni meteo.

Capricorno - La quadratura di Marte renderà abbastanza nervosi a metà periodo, combattuti tra il bisogno di libertà e quello di essere affiancati da amicizie od amori validi. Di mezze cartucce, mercoledì e giovedì ne avrete abbastanza: già conosciute, testate e poi generosamente rispedite in quella 'località' che tutti ben conosciamo… Invece, se attualmente single, separati o delusi concedetevi col contagocce soprattutto nel finale settimanale, distinguendo i bugiardi e gli impostori da chi, forse in maniera meno appariscente è genuino e sincero. Contatti con anziani o bimbi da coccolare sabato o domenica. Weekend stralunato per quelli della seconda decade. Lievi "disturbetti" intestinali ad inizio o fine periodo.

Acquario - Le opportunità di organizzare qualcosa di carino nel periodo analizzato sovrabbondano: basta non arricciare il naso dinanzi ad inviti, viaggi, ritrovi goderecci e mangerecci. Lunedì non esitate a mandare 'per paesi' tipi stravaganti, sentenziosi, lagnosi con gli scorbutici e i capricciosi in prima lista. Nel trattare con un paio di congiunti, giovedì, siate irremovibili e non mollate la presa. L’opposizione del primo quarto di Luna si farà sentire tramite insonnia, capogiri, svogliatezza e sorpresine. Contatti con anziani indisposti a fine periodo. Affari da tenere sotto controllo in generale.

Pesci: Il trigono di Marte dispenserà grinta e buona energia soprattutto martedì e mercoledì: approfittatene al fine di concludere trattative o semplicemente per folleggiare alla grande! Corteggiamento da incoraggiare per qualcuno in status single. A titolo precauzionale, venerdì o sabato tutelatevi contro ladrocini, approfittatori o conti di ristoratori ingordi pronti a portare scontrini più piccanti di un peperoncino! Un’altra spesa si paleserà, tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana, tanto superflua quanto inutile. Viaggetto "memorabile" in vista per il weekend. Missiva strabiliante per chi è in attesa di notizie d'amore. Afflizioni per un conoscente in convalescenza. Alterchi con Ariete o Gemelli. Viste mediche da programmare.