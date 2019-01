Annuncio

Giovedì 17 gennaio [VIDEO]non sarà per niente facile organizzarsi sul piano lavorativo per molti segni dello zodiaco, ma alcuni saranno abbastanza forti da affrontare tutto con estrema facilità come lo Scorpione, l'Acquario e il Leone anche se quest'ultimo dovrebbe essere più tranquillo con se stesso.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: prima il dovere e poi il piacere, dopo la prima parte della settimana densa di attività lavorativa sarete più disposti a rilassarvi e a progettare qualcosa di divertente.

Potreste avere l'idea di regalarvi un pomeriggio di shopping, oppure potreste cominciare ad organizzare qualcosa per il fine settimana. Non mancate però di essere parsimoniosi con gli ultimi guadagni.

Toro: a partire da questa seconda metà della settimana vi renderete conto che le tenerezze con il partner saranno tanto più comuni [VIDEO] quanto essenziali per trovare una tranquillità che con il lavoro è stata messa a dura prova. Un po' precaria la salute, dunque fate attenzione ai malanni stagionali o a quelli che potrebbero essere a prima vista dei semplici mal di testa.

Gemelli: sarete costretti a gettarvi a capofitto sul lavoro, perché un incarico vi farà penare fin dall'inizio. Sarà necessario tantissimo entusiasmo e voglia di fare, anche perché questo determinerà in modo esponenziale la vostra carriera. E mi raccomando, fate attenzione a dividere bene fra ore lavorative ed ore dedicate al relax o agli affetti.

Cancro: Le vostre finanze leggermente risollevate e una calma fin troppo placida con il partner vi farà tirare un sospiro di sollievo: non sarete più costretti a litigare per un nonnulla.

Purtroppo però i rimasugli di energia dovrebbero essere impiegati per organizzare qualcosa nel weekend che vi riappacifichi con voi stessi.

Leone: dovreste accontentarvi di ciò che riuscite ad estrapolare dal vostro lavoro, perché le energie stanno venendo meno, e se non vi date una regolata giovedì potreste avere i nervi letteralmente a pezzi. Non lasciate che lo stress vi complichi ulteriormente la vita, anzi rendete la serata speciale sia per voi che per la vostra dolce metà.

Vergine: vi sentirete abbastanza rilassati da non lasciarvi sopraffare dallo stress, anche perché ci tenete troppo al guanto di sfida che vi hanno lanciato e non vorreste assolutamente rinunciarci. Siate concentrati al massimo, e non dimenticate di tirare un respiro prima del balzo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un calo dell'attività lavorativa o un impegno che si sta rivelando piuttosto improduttivo o noioso, dunque vi sentite piuttosto frustrati. Giovedì mattina potrebbe sembrare di avvertire un cambio di rotta, ma a causa dell'opposizione di Saturno si rivelerà un fuoco fatuo.

Meglio dedicarsi alla salute e agli affetti che possedete ora.

Scorpione: gli ostacoli in ambito lavorativo giovedì si riveleranno piuttosto leggeri, oppure il vostro entusiasmo potrebbe farveli percepire come tali. ma non lasciatevi cullare troppo da questa situazione: ci sarà un piccolo litigio all'orizzonte, quindi è meglio farvi trovare preparati rimanendo sereni e cercando di prendere la cosa alla leggera.

Sagittario: sarà un giovedì bruciante di eros, con Venere a favore potreste essere al centro dell'attenzione per molte delle persone che sono nella vostra stessa stanza. La vita di coppia non potrebbe andare meglio di così, anche se l'ambito lavorativo si presenterà più ostico nel pomeriggio, quando il carico di lavoro sarà maggiore.

Capricorno: il partner si renderà sicuramente conto che avete lasciato quella veste di austerità, perché sarà evidente al punto da essere naturale. Avete capito bene: vi scoprirete molto a vostro agio quando vi dimostrerete affabili. Ma tenete un occhio attento e vigile dovreste tenerlo sul finire della giornata, ovvero quando riscontrerete difficoltà con l'incarico appena preso in consegna.

Acquario: la situazione lavorativa sembra finalmente risollevarsi, e gli impegni presi sembrano facili o comunque potreste sbrigarli in tempo senza dover faticare troppo. Uno slancio verso il partner vi donerà ulteriore autostima, ma è necessario stare attenti ai malanni di stagione: potrebbero aggravarsi.

Pesci: una volta liberati di tutti i falsi amici, giovedì vi sarà più semplice essere sereni e pacifici. Potreste essere in grado di risolvere una lite altrui o di evitare quelle che vi riguardano direttamente. Il portafogli potrebbe gonfiarsi un po' ma sarete abbastanza parsimoniosi per evitare spese inutili.