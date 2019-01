Annuncio

Una nuova settimana del nuovo anno sta per iniziare. Molti segni zodiacali, come Cancro e Vergine, stanno attraversando una fase molto particolare della loro vita. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali per lunedì 14 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in amore state vivendo una fase di forti dubbi: non siete convinti di come stanno andando le cose con il vostro partner e presto potreste prendere delle decisioni molto importanti.

Alcuni potrebbero essere in ansia per un esame, altri per qualche cambiamento sul lavoro che li attende. La cosa importante è comunque mantenere la calma ed evitare di essere troppo polemici.

Toro: la settimana inizierà al top per i nati sotto il vostro segno zodiacale [VIDEO]. In amore state attraversando una fase molto felice ed avete in mente nuovi importanti progetti. Sul lavoro sarà tutto nella norma: al momento nessun cambiamento è previsto.

Gemelli: la scorsa settimana avete avuto alcuni battibecchi in famiglia, ma adesso avrete tutto il tempo per riflettere e se lo ritenete opportuno di chiarire. Se avete avuto delle proposte interessanti, riflettete bene prima di dire di no. Separate la vostra vita lavorativa da quella sentimentale.

Cancro: vi trovate in una fase molto conflittuale per voi. Spesso vi siete trovati invischiati in alcune situazioni da cui era meglio star fuori. Una persona che nel passato non si è comportata bene nei vostri riguardi potrebbe adesso tornare a bussare alla vostra porta.

Leone: in passato avete sofferto molto per amore e adesso che pensate di aver trovato una persona che fa al caso vostro, la paura di nuova delusione sta tornando a farsi sentire e ad influire sul vostro comportamento. Lasciatevi andare e prestate molta attenzione all'aspetto finanziario.

Vergine: chi lavora in proprio potrebbe iniziare la settimana al top. Se avete una relazione siete alle prese con la realizzazione di alcuni progetti di coppia. La vostra vita sentimentale vi soddisfa molto. Se invece siete single, è il caso di aprirsi a nuove conoscenze e non rinchiudervi in casa.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: anche i più forti di carattere si sentiranno incerti. Sentite che qualcosa vi sta sfuggendo di mano e non avete idea del comportamento da assumere. In questa fase è meglio non prendere decisioni importanti e fondamentali per la propria vita.

Scorpione: alcuni stanno iniziando a vivere una relazione importante [VIDEO], ma il passato sembra influire molto sul vostro comportamento.

In questo periodo sono favoriti i cambiamenti, sia a livello economico che sentimentale. Se a lavoro non avete passato un bel periodo, adesso qualcosa potrebbe decisamente cambiare.

Sagittario: l'inizio di questa settimana sarà sicuramente più piacevole della scorsa. Avete dovuto affrontare un periodo molto faticoso, pieno di impegni e stress a livello sentimentale. Siete molto propensi ad innamoravi, ma attenzione che la persona a cui rivolgete le vostre attenzione, abbia lo stesso interesse nei vostri riguardi.

Capricorno: siete delle persone a cui non piace essere frettolosi. Prima di mettervi in gioco per qualsiasi obbiettivo, amate riflettere ed essere sicuri.

Acquario: circondatevi di persone che sappiano consigliarvi ed aiutarvi senza secondi fini. Purtroppo nell'ultimo anno avete ricevuto molte delusioni da persone a voi vicine, ma non dovete smettere di credere nella sincerità delle stesse. Avete vissuto un periodo un pò agitato a causa di alcuni problemi familiari, ma quest'anno dovrebbe essere per voi molto più rilassante.

Pesci: la nuova settimana sarà molto stancante per alcuni da voi. Diversi provengono da giorni di malessere a livello salutare. Ci sarà qualche tensione ad ostacolare i vostri piani, per cui dovrete faticare molto. Il vostro impegno sarà però ripagato. Se vi giungeranno alcune proposte lavorative, prendetele in considerazione e non escludetele a priori.