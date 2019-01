Annuncio

Durante la giornata di sabato 2 febbraio 2019 ci saranno maggiori possibilità di fare incontri per il Capricorno, ma è consigliabile essere prudenti nelle amicizie per il Sagittario. Al momento il Leone non ha il favore di Venere, mentre l'Ariete risanerà un rapporto a cui tiene davvero molto.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: risboccerà l'amore fra voi e il partner, e potreste anche avere Venere in tutto il suo splendore dalla vostra parte, ma evitate di riprendere dei concetti che avete precedentemente abbandonato deliberatamente lungo la strada.

In tal modo non ritornerete a litigare.

Toro: se in ambito amoroso non avrete nulla di cui lamentarvi, potreste avere le vostre finanze in ribasso. Nulla di gravissimo, ma sarebbe molto più prudente da parte vostra se evitaste di fare investimenti per ora, anche piccoli.

Ma voi siete prudenti per natura, quindi risparmiare vi risulterà naturale.

Gemelli: le finanze a terra potrebbero favorire del lavoro supplementare da sbrigare il prima possibile, ma in serata potrete finalmente rilassarvi con il partner e uscirete dalla situazione di apatia e stallo di questa lunga e noiosa settimana. Le giornate monotone non sono fatte per voi.

Cancro: sembrerà che le vostre energie siano dalla vostra parte, che le abbiate completamente riacquistate. Ora però cercate di non strafare, anche perché ci sarà bisogno del vostro aiuto per una questione legata al partner. Ora sta a voi appoggiarlo, in modo da ricambiare la sua gentilezza.

Leone: purtroppo l'ambito amoroso sembra non dare segnali di vita, ma potreste sicuramente rifugiarvi in una amicizia di cui avevate perso le tracce da molto tempo.

Il contatto inaspettato potrebbe far rinascere una creatività rimasta latente e che faticava ad emergere.

Vergine: potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo, perché la settimana quasi conclusa vi ha regalato moltissimo, e voi sinceramente sapete che di più non potete chiedere. La vostra contentezza sarà un incentivo a riordinare o a rivedere qualcosa di caro, come un vecchio album fotografico.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'organizzazione che avete pianificato per un weekend meno penoso sta avendo i suoi primi effetti. Se sarete fortunati, potreste trascorrere una bella serata ancora, magari una cenetta con amici. Date però un occhio alle finanze: cercate di non spendere tutto in una volta.

Scorpione: un po' di stress a causa del lavoro vi farà apparire a tratti scostanti, ma una volta ripresi sarete disposti ad acconsentire alle richieste del partner, anche quelle meno normali. Potreste trascorrere un sabato del tutto diverso da come siete soliti fare.

Sagittario: il consiglio è quello di essere più dalla parte del partner che dalla parte di qualche amico che infine si potrebbe rivelare tutt'altro.

Perciò regalatevi una serata all'insegna dell'eros, così da sentirvi soddisfatti e far sentire soddisfatta anche la vostra metà.

Capricorno: i single faranno un incontro che potrebbe essere determinante per la fine del sabato. Potrebbe esserci qualcosa di occasionale, non per forza del sesso, ma comunque un coinvolgimento di stampo erotico che non implicherà nulla a livello emotivo.

Acquario: il lavoro vi ha letteralmente catturato, e sarà così anche questo sabato. Attenti però a non trascurare in modo eccessivo la famiglia o comunque chi vi sta intorno. Potreste aver bisogno di un favore economico non indifferente e chi meglio del partner potrebbe aiutarvi? Quindi non fasciatevi la testa.

Pesci: vi sentirete un po' meglio, di sicuro non come all'inizio della settimana. Anche gli incarichi a livello lavorativo vi sembreranno meno gravosi: tutto merito della vostra buona volontà.