Un Ariete finalmente dedicato al benessere e un Gemelli in vena di coccolarsi saranno i cardini di questo sabato 19 gennaio 2019. Un esausto Scorpione potrebbe rifiutare le avances del partner, ed una nuova occasione si affaccerà alla finestra della Bilancia.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sabato avrete finalmente il tempo da dedicare alla salute e al benessere del vostro organismo, l'importante è che non togliate del tempo ai vostri hobby o comunque qualcosa che vi rilassi e che vi faccia sentire bene e tranquilli.

Avrete un aspetto decisamente più rilassato, e di questo se ne accorgerà anche il vostro partner. Non eccedete nel lavoro, almeno per qualche ora.

Toro: la sensualità la farà decisamente da padrone all'inizio del sabato, e come se non bastasse potreste essere in vena di fare un investimento [VIDEO] per qualcosa di importante per la vostra casa.

Naturalmente non siete proprio dell'idea di accettare un incarico lavorativo piuttosto rischioso, ma è probabile che questo scateni in voi una predisposizione alla sfida.

Gemelli: sabato approfitterete della vostra buona sorte per regalarvi qualcosa di speciale. Non sarà qualcosa di ingente, né costoso, ma farà parte di quei piccoli piaceri della vita che ogni tanto è bene donarsi. Positivi anche gli affetti, che non mancheranno di dimostrarsi disponibili e cordiali, magari in vena di qualche scherzetto a fin di bene.

Cancro: innanzitutto attenti alle finanze che stanno pericolosamente volando via, ma in amore sarà tutto un altro paio di maniche: farete mostra delle vostre doti più nascoste, dando modo di farvi apprezzare così come siete nonostante i difettucci. Potrebbe verificarsi un incontro nuovo che però potrebbe farvi storcere la bocca: sta a voi tentare di tollerare questo nuovo "ingresso".

Leone: l'autostima nella giornata di sabato ritornerà ai vostri proverbiali livelli, però questo potrebbe ritorcersi contro di voi. Innanzitutto dovrete evitare di vantarvi troppo, perché potreste ricevere una risposta decisamente ostile; inoltre potreste evitare di offendere, anche se si dovesse trattare di un'offesa non voluta, qualcuno che potrebbe essere decisamente permaloso.

Vergine: l'eroica impresa in cui vi siete imbarcati vi sta dando una soddisfazione dietro l'altra, e naturalmente nella giornata di sabato potreste finalmente tirare un sospiro di sollievo e godervi l'inizio del weekend. Non siate precipitosi nell'approcciarvi con il partner anche se non predisposto: eviterete di litigare aspramente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'impegno sarà ampiamente ripagato, anche perché il sabato sera sarà un'occasione per sfruttare al meglio i guadagni per ricavare qualcosa che potrebbe avere a che fare con l'amore. Un'uscita potrebbe favorire un incontro con una persona che terrà occupata la vostra mente e finalmente riuscirà a scacciare i brutti ricordi, ma non definitivamente.

Scorpione: sarete decisamente esausti, tanto che preferireste trascorrere il sabato in completa solitudine per ricaricarvi e senza il partner di torno. Dopo il fuoco e le fiamme non sarete dell'umore adatto nemmeno in serata. Piuttosto, potreste dare un'occhiata complessiva alla vostra situazione finanziaria o lavorativa cercando di risolvere alcuni inconvenienti.

Sagittario: anche voi molto spossati, potreste essere un'ottima esca per una serata con il partner fuori dal vostro modo di approcciarvi. Un semplice divano con dei semplici popcorn sabato saranno tutto ciò di cui avrete bisogno, anche se una nota stonata con Saturno potrebbe istigarvi ad una lite in famiglia.

Capricorno: questo sabato arriverà l'occasione per richiudere il vostro guscio e non far entrare più nessuno, nemmeno chi vi bussa gentilmente. Avete voglia di isolarvi, di dimostrare che bastate a voi stessi, e non ci sarà nessuno che potrà farvi cambiare idea. Magari un po' di shopping in totale relax farebbe al caso vostro.

Acquario: un approccio fallimentare al lavoro oppure con una nuova fiamma vi farà avere un'opinione negativa sulle persone in generale, ma sicuramente ciò è da attribuire alle delusioni che non vi hanno lasciato in pace nemmeno per un secondo. Per adesso, quel che volete fare è soltanto lavorare adeguatamente per ottenere i vostri scopi personali.

Pesci: le persone a cui tenevate non vi sono state vicino nei momenti difficili, ma chissà, forse qualcuno che non riuscivate a considerare questo sabato potrebbe davvero fare al caso vostro. Una piccola uscita serale vi farà immettere nuovamente nel fantastico giro della mondanità [VIDEO].