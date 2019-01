Advertisement

Voltare pagina e tuffarsi in nuove appaganti avventure. Per molti l’inizio del nuovo anno rappresenta un momento di svolta con il desiderio di mettersi definitivamente alle spalle le negatività del recente passato. C’è chi spera di vivere un 2019 all’insegna dell’erotismo e della passione dopo aver vissuto mesi di calma piatta o aver chiuso, tra liti e incomprensioni, una storia d’amore. In tal senso gli astri possono essere fonte di ispirazione per i più audaci indirizzandovi verso il partner ideale per vivere intense emozioni.

Nel dettaglio attraverso l’oroscopo [VIDEO] scopriamo quali segni vivranno momenti intensi nei prossimi mesi e, soprattutto, i possibili intrecci amorosi legati alle stelle.

Gemelli: 2019 altalenante

Ariete: non mancheranno i momenti bollenti nel corso del 2019 ma il percorso, in molti casi, sarà in salita.

I dispetti di Plutone potrebbero complicare la vita ai nati sotto questo segno che sarà tendenzialmente attratto da uno Scorpione inizialmente sfuggente. Chi la dura la vince ed alla fine l’amore trionferà. Buono il feeling con il Leone con il quale potrebbero svilupparsi brevi ma intense storie passionali all’insegna della pura trasgressione.

Toro: il desiderio di provare nuove emozioni vi avvicinerà a persone estroverse e stravaganti. Da marzo, con Urano nel segno, potrebbe esserci scoppiettanti novità in tal senso. Sessualità al top e senza limiti con l’Acquario mentre con i nati sotto il segno dei Pesci prevarranno romanticismo e tenere coccole.

Gemelli: più bassi che alti nel corso del 2019 con Giove che farà di tutto per ostacolare i vostri desideri più nascosti. Nonostante ciò non sarà tutto buio grazie alla buona intesa intima con il Sagittario che vi permetterà di vivere momenti ad alto contenuto erotico.

Tanta passione ma anche liti furiose che alla lunga mineranno il rapporto. Relazioni fugaci e fuori dagli schemi con l’Acquario.

Cancro: per molti dei nati sotto questo segno non sarà un anno esaltante per quanto riguarda la stabilità del rapporto con il partner. Plutone e Saturno in opposizione vi porteranno lontano dalla persona alla quale siete legati sentimentalmente per vivere fugaci storielle. Tradimenti che si materializzeranno tendenzialmente con Vergine e Capricorno.

Leone: un ruggito pieno di ardore per un anno di pura passione. Il sostegno di Giove vi porterà a vivere un anno pieno d’amore e ad appagare ogni fantasia nel rapporto di coppia. Sarete irresistibili e troverete nelle persone nate sotto il segno dei Pesci il vostro complice ideale. Buona l’intesa con la Bilancia che esalterà la vostra carica erotica a suon di elogi.

Vergine: sarà un anno altalenante nel corso del quale momenti di stasi si alterneranno a periodi di intensa trasgressione. A frenare i progetti intimi della Vergine sarà il transito dei pianeti in Capricorno.

Il segno di terra riuscirà ad instaurare un’ottima intesa mentale con i Gemelli e, soprattutto, con il Cancro con il quale l’attrazione sarà fortissima.

Sagittario irresistibile, Scorpione romantico

Bilancia: vivrete situazioni contraddittorie a causa di Saturno bizzoso e ballerino. Riuscirete a liberarvi da lacci e lacciuoli con i nati sotto il segno del Capricorno [VIDEO] con il quale vivrete storie di pura passione ma senza alcune coinvolgimento emotivo. Forte l’attrazione anche nei confronti del Cancro ma i rapporti faticheranno a decollare per la paura di lasciarvi andare del tutto di fronte alla prospettiva di iniziare una relazione importante.

Scorpione: non tutto filerà per il verso giusto ma le notti d’amore non mancheranno. Il romanticismo caratterizzerà il vostro 2019, un aspetto che vi renderà speciale agli occhi delle persone con le quali vi relazionerete. Nettuno sarà fonte di ispirazione sotto questo profilo. Con l’Ariete vivrete un rapporto ballerino ma le tensioni si trasformeranno rapidamente in intense situazioni osé. Il Toro sarà il partner ideale per un rapporto fuori dagli schemi.

Sagittario: quest’anno la vostra carica erotica raggiungerà l’apice e vi porterà ad essere corteggiatissimo/a. In molti vi riterranno la persona ideale con la quale vivere fugaci storie d’amore ed affrontare conversazioni proibite in particolare con i Gemelli. Più fatti che parole, invece, con l’Ariete: basterà uno sguardo per accendere il sacro fuoco della passione.

Capricorno: farti desiderare sarà la mossa vincente e in questo gioco di seduzione troverete Plutone e Saturno come preziosi alleati. I nati sotto il segno della Bilancia saranno affascinati da questo modo di fare così. Momenti di pura trasgressione con lo Scorpione.

Acquario: sarà un anno in cui vivrete intensamente l’eros. Non conoscerete limiti e preferirete relazioni ‘mordi e fuggi’ per poter appagare al meglio i vostri desideri più morbosi. Con il Sagittario troverete un feeling totale dal punto di vista intimo, piacevoli sorprese arriveranno anche dal Toro.

Pesci: il desiderio di dolcezza e tenerezze prevarrà su ogni altro aspetto durante il 2019. Nettuno vi sosterrà nella ricerca di questi piacevoli momenti all’insegna delle coccole e del romanticismo. Il fuoco si accenderà con il Leone ma i nati sotto il segno della Vergine sono quelli che riusciranno a coinvolgere maggiormente anche se inizialmente freddi e distanti.