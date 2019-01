Advertisement

Mercoledì 9 gennaio sarà una giornata particolare [VIDEO] per i segni dello Zodiaco: il Cancro si sentirà un po' indisposto e la Bilancia si dimostrerà innervosita, mentre il Leone avrà un leggero calo della considerazione personale, con l'Acquario che pretenderà invece un rinnovamento sulle amicizie.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: finalmente a lavoro avrete dei momenti di distensione e, perché no, anche di complicità con i colleghi. Questo cambio di rotta influirà notevolmente sulla vostra innata creatività, cosa che potrebbe portare anche a delle piacevoli ricompense extra.

Un piccolo litigio con il partner potrebbe rovinare l'atmosfera, ma dipende tutto da voi.

Toro: Venere dalla vostra parte favorirà un intenso pomeriggio all'interno della coppia, anche se non mancheranno alcune divergenze che però saranno presto risolte.

Il lavoro, più stimolante rispetto ai canoni, porterà ad una promozione o comunque ad un incarico che vi farà maturare professionalmente.

Gemelli: il lavoro si intensificherà nella giornata di mercoledì, ma voi sarete predisposti ad accettare la sfida 'senza battere ciglio'. Determinati come sarete in questa giornata, potrete fruttare qualcosa per poter effettuare un piccolo investimento. State certi che ne trarrà un salto di qualità anche l'intesa con il partner.

Cancro: vi sentirete un po' infiacchiti a causa della debolezza [VIDEO]di questi giorni. Questo vi procura un po' di nervosismo, ma grazie all'influsso di Giove sarete dei lavoratori accaniti in questa giornata di mercoledì 9: tante ricompense vi aspettano e sicuramente non lascerete che gli altri se ne impossessino.

Leone: il lavoro che procederà nel migliore dei modi sarà di notevole aiuto alla vostra autostima, che negli ultimi giorni è venuta un po' meno.

Probabilmente c'è qualcosa che non va, e il vostro sesto senso se n'è reso subito conto. Concedetevi una serata a tu per tu con il partner e tutto si placherà.

Vergine: potreste cedere alla tentazione di rispondere male a qualcuno che vi risulta indigesto, ma tentate di contare fino a dieci prima di rispondere per le rime. Vi siete promessi di non essere puntigliosi o comunque litigiosi, e probabilmente riuscirete a mantenere il buon proposito.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il nervosismo per l'incertezza del futuro si farà sentire in serata, ovvero quando il buio porterà con se anche quella calma che farà correre i vostri pensieri. Cercate di non tirarvi giù di morale in modo eccessivo, anche perché un piccolo incarico lavorativo potrebbe essere di notevole aiuto al vostro portafogli.

Scorpione: molto rilassati durante l'inizio della settimana, un po' meno nella giornata di mercoledì 9 gennaio. Avrete a che fare con un po' di nervosismo di fondo che non vi lascerà alcuna tregua nemmeno in serata, ovvero quando dovrebbe essere tutto calmo.

Una tisana contro lo stress e passerà tutto.

Sagittario: una giornata all'insegna della tenerezza con il partner vi farà ridimensionare la vostra visione dell'eros, rendendolo più dolce e passionale. Potreste davvero fare la differenza organizzando qualcosa di romantico e speciale insieme in modo da sorprendere il partner attirandolo ancora di più a voi.

Capricorno: la vostra vena 'stakanovista' vi prenderà per tutto l'arco della giornata di mercoledì, dando modo ai colleghi di svelare la parte più ingenua di voi, così sempre persone di mondo, cariche più che mai e privi di ogni sentimentalismo inutile. Se da un lato può essere un bene, dall'altro questo potrebbe nascondere delle insidie. Fate attenzione.

Acquario: siete insoddisfatti di tutto e di tutti, preferite non rendervi scontati e fare una rivoluzionaria selezione degli amici. Le 'fregature' non vi piacciono e preferite avere i classici "pochi ma buoni" piuttosto che persone che non fanno altro che pensare che voi siete sempre lì, pronti per tutti.

Pesci: un po' di coccole a voi stessi potrebbero essere un balsamo per la vostra intensa attività lavorativa. Cosa c'entra? Una distensione della mente potrebbe aiutarvi ad essere più produttivi, e non c'è occasione migliore della serata di mercoledì per regalarvi delle ore serali speciali.