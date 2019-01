Annuncio

Trascorrono gli ultimi giorni della settimana [VIDEO]mentre siamo quasi giunti alla fine del mese. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 23 gennaio 2019 per tutti e dodici segni zodiacali. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in amore momento di relazioni instabili, ma per ora è normale. Cercate di non alzare troppo la voce altrimenti rischiate di passare dalla parte del torto. Nel lavoro un incarico interessante o un cambiamento vanno affrontati con attenzione.

Fisico che chiede di dormire di più.

Toro: per i sentimenti giornata emozionante, situazione migliore soprattutto per chi ha avuto difficoltà negli ultimi due giorni. Adesso avete le idee chiare su come agire.

Nel lavoro in questo periodo è possibile ritrovare la voglia di fare, occorre sempre fare attenzione alle questioni economiche. Saturno favorevole aiuta: fisico positivo.

Gemelli: se il vostro cuore sta vivendo un momento negativo e una relazione non va come vorreste, oggi potrebbero venire a galla tutti i problemi che finora non avete risolto. Nel lavoro le persone che vi stanno attorno sono quelle giuste, tra oggi e domani le cose però non andranno come vorreste. Siate più tranquilli.

Cancro: per i sentimenti fase di agitazione, siete in attesa di alcune risposte che non arrivano e dovete fare una scelta che per ora non è spontanea. A livello lavorativo, grazie a contatti con altri paesi potrebbero nascere nuove occasioni, attenzione solo ad un po' di stanchezza. Maggiore energia da domani.

Leone: gli incontri che avete vissuto ultimamente possono valere anche in vista del prossimo futuro, l'amore in questo momento è positivo. Alcuni di recente hanno ricevuto e belle notizie. Nel lavoro grande volontà di essere vincenti, ora potete esserlo. Fastidio per il fisico.

Vergine: in amore le proposte che arrivano ora non sono da seguire. Giornata che nel complesso porta qualcosa in più. Nel lavoro ritrovate stabilità e creatività, se avete discusso potete trovare una soluzione. Stabilità per il fisico.

Previsioni 23 gennaio 2019: stanchezza per i Pesci

Bilancia: per i sentimenti fase di ripresa, anche se alcune relazioni chiedono maggiore chiarezza, il quale voi siete alla ricerca soprattutto di queste. A livello lavorativo entro la fine del mese i progetti si concretizzano, se avete un'attività in proprio potreste sentirvi al centro dell'attenzione. Forma fisica da curare.

Scorpione: la giornata di oggi vi invita ad incontrare una persona che vi interessa, in particolare in queste giornate ci saranno maggiori possibilità per ottenere successi.

Nel lavoro nessuno può fermare la grande volontà che avete di recuperare, siete pronti all'azione. Piccoli fastidi per il fisico [VIDEO].

Sagittario: per i sentimenti attenzione se vivete due storie parallele, al momento siete indecisi tra una scelta ma non è ancora il momento di prendere una decisione definitiva. Nel lavoro alcuni nati sotto questo segno zodiacale stanno trovando difficoltà nel fare sempre le stesse cose, attenzione solo a non lasciare il certo per l'incerto. Fisico in recupero in serata.

Capricorno: a livello amoroso cielo interessante e Luna favorevole nel pomeriggio per portare soluzioni, gli incontri sono piacevoli. A livello lavorativo nuove idee, e se qualcuno nel passato ha cercato di bloccarvi adesso potreste essere voi a prendervi la rivincita. Per il fisico giornata di calo.

Acquario: in amore non date spazio alle polemiche in questa giornata, prendetevi tutto il tempo per decidere. Nel lavoro siete molto attivi in questa fase, anche se c'è sempre qualcosa da recuperare. Stanchezza per il fisico.

Pesci: questa giornata è migliore per i progetti amorosi, qualcosa di positivo arriverà nei prossimi giorni. A livello lavorativo non si escludono novità ma attenzione alle scelte che potranno creare problemi. Stanchezza per il fisico.