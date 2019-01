Annuncio

Una domenica 27 gennaio 2019 che vedrà l'Ariete e il Toro molto giù di corda, per un motivo o per un altro, ma non mancheranno i segni zodiacali che avranno una giornata abbastanza tranquilla, come la Vergine e il Sagittario.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un investimento fatto recentemente potrebbe rivelarsi inutile nella giornata di domenica, e con tutta probabilità dovrete attendere per correre ai ripari [VIDEO]. Lo stress derivante dalla settimana però potrebbe essere di ostacolo ai vostri progetti pomeridiani o serali con il partner.

Toro: non sarà una domenica scoppiettante, anzi. Potreste rimanere in casa per questioni di salute, e ciò potrebbe intaccare il lavoro che avevate in progetto per questa giornata.

Pazienza, vorrà dire che avrete di che rimediare con un hobby per scaricare la tensione.

Gemelli: la complicità all'interno della coppia potrebbe evolvere in una gita fuori porta oppure in una serata passata in un ristorante, tanto per cambiare un po' l'atmosfera fra voi e il partner e magari, anche scaldarla. Lasciate da parte gli impegni per un po' e godetevi la breve vacanza.

Cancro: sarà una domenica un po' atona, lavoro a parte, e arriverà il momento di fare un rinnovo quasi completo alla vostra casa o al vostro abbigliamento. Potreste dedicare la giornata allo shopping e sfruttare le ultime occasioni per poter fare un regalo a qualcuno che reputate importante.

Leone: questa domenica prestate un po' più di attenzione a quegli acciacchi che sono stati pesantemente trascurati negli ultimi giorni.

Probabilmente per questo avrete bisogno di mettere mano al portafogli, ma state certi che si rivelerà molto utile.

Vergine: un piccolo rialzo delle vostre energie vi farà ritornare il buonumore, nonostante le tante difficoltà, e un incontro nuovo oppure di vecchia data potrebbe farvi distrarre per tutta la serata. Organizzate qualcosa di divertente, e riuscirete a farvi passare la tristezza residua.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: domenica sarà una giornata all'insegna delle lamentele. Che sia per i colleghi troppo presuntuosi o per la vostra insoddisfazione radicata nella vostra testa, potreste stressare sia voi stessi che qualcuno a voi vicino. In questo pomeriggio pensate soltanto a rilassarvi.

Scorpione: potreste scoprire di essere esausti, ma non dal punto di vista fisico. Avete esaurito le energie mentali, tanto che non sarete in grado di comprendere quale passo compiere con il partner. L'amore non è mai facile, un po' di solitudine vi farà senz'altro bene.

Sagittario: domenica potreste ritrovare il giusto equilibrio all'interno della famiglia o della coppia, tanto che avrete la testa libera per dedicarvi a del lavoro extra oppure a qualche passatempo in compagnia.

Siete carichi, quindi vi serve comunque qualcosa da fare per ravvivare la giornata.

Capricorno: concedetevi un peccato di gola ogni tanto. Sembra una banalità ma coccolarsi con qualcosa di dolce potrebbe essere la chiave per affrontare al meglio una giornata che altrimenti potrebbe essere soltanto inutile e oziosa. Completate con un paio di ore fuori casa.

Acquario: supererete una prova amorosa che avete rimandato da tanto a causa di lavoro e faccende varie, oltre che per lo stress [VIDEO]. Potreste finire la giornata in buona compagnia per riaccendere il fuoco dell'eros e delle tenerezze.

Pesci: questa domenica la trascorrerete sul divano, non importa come. Lavorando, guardando un film, al computer, ma sul divano. Non sarete disposti a fare qualcosa di troppo pesante, magari potreste concedere uno strappo solo a chi veramente ha bisogno di voi.