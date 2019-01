Annuncio

Il mese di febbraio è alle porte e puntuali arrivano le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro, l'amore e la salute di tutti i nati sotto il segno del Leone. Di seguito le previsioni con consigli utili per affrontare al meglio i 28 giorni del secondo mese dell'anno. Il Leone ha iniziato il 2019 alla grande, non è mancata l'energia e la vitalità. Questo grazie anche a diversi pianeti favorevoli quali Venere, Marte e Giove. Con questi pianeti attivi il mese di gennaio è stato molto positivo sia per quanto riguarda il campo professionale che quello sentimentale.

In particolare in amore è stato possibile superare delle crisi e guardare con maggiore ottimismo al futuro. In campo lavorativo sono arrivate anche promozioni e nuovi incarichi, buone occasioni per gestire al meglio e portare avanti la propria carriera.

In questo mese di febbraio per tutti i nati nel segno del Leone sarà un momento tranquillo.

Le iniziative prese nel mese precedente potranno essere portate avanti con serenità. A livello sentimentale sarà possibile superare ulteriori tensioni amorose e chiarire [VIDEO] eventuali questioni con il partner. Sul lavoro, con il supporto di Giove, sarà possibile anche raggiungere dei buoni traguardi. Per quanto riguarda la salute, soprattutto nella parte centrale del mese, potrete iniziare delle cure che con il tempo di certo potranno portare dei buoni risultati. Solo le ultime giornate del periodo potrebbero essere nervose per il segno. Scopriamo nel dettaglio quali sono le previsioni su amore e lavoro del Leone.

Le predizioni su lavoro e amore

Come anticipato a livello professionale sarà possibile portare avanti i propri progetti senza intoppi. Vi sentirete particolarmente soddisfatti anche se potrebbero esserci delle giornate nervose ad inizio mese, in particolare al termine della prima settimana.

Nel mese di febbraio le stelle continueranno ad essere dalla vostra parte anche con Giove in ottimo aspetto. Dovrete comunque fare attenzione ad alcune difficoltà che potrebbero presentarsi nella parte centrale del mese. [VIDEO]

In campo sentimentale le relazioni nate nell'ultimo periodo possono rivelarsi importanti, ci saranno quindi delle conferme per quanto riguarda le emozioni. Le coppie che non riescono a trovare un proprio equilibrio potrebbero, invece, non riuscire a gestire al meglio la propria relazione. Fate attenzione nell'ultima settimana del mese perché potrebbero nascere delle tensioni che non saranno semplici da gestire.