Annuncio

Annuncio

Inizio mese un pò in conflitto per Cancro, mentre arriveranno ottimi successi per i nati sotto il segno della Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri per sabato 2 febbraio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: siete attratti dalle situazioni difficili, ma attenzione a non seguire relazioni troppo ambigue che a lungo andare si riveleranno inutili. Potreste essere circondati da più presone, per cui valutate bene a chi dedicare il vostro tempo. Belle soddisfazioni in arrivo sul lavoro.

Toro: il weekend potrebbe portare al chiarimento di alcune situazioni che vi hanno tenuto in tensione in queste settimane. I problemi principali riguarderanno il lavoro e la famiglia, per via delle troppe spese economiche da affrontare.

Advertisement

Se state vivendo una relazione difficile, potrebbe arrivare una chiusura definitiva.

Gemelli: il fine settimana si prospetta un pò difficile: potreste dover superare un dispiacere [VIDEO] accaduto da poco in famiglia. Per alcuni potrebbe esserci un ritorno di fiamma, per altri invece la voglia di cambiamento sarà molto forte, tanto da portare a cambi di direzione netti.

Cancro: alcuni progetti intrapresi durante l'anno passato hanno bisogno di essere revisionati. Queste sono giornate riflessive, anche se in amore potreste non essere del tutto tranquilli. Se avete dei subbi da esprimere, è meglio farlo subito e non aspettare.

Leone: in questo periodo siete molto ansiosi per alcuni avvenimenti sul vostro lavoro. Potreste rivere una bella sorpresa, ma in realtà non farci neanche caso per via della troppa distrazione.

Advertisement

I migliori video del giorno

Chi ha un'attività in proprio vorrebbe apportare delle nuove idee, ma questo non sembra proprio il periodo giusto per farlo.

Vergine: in amicizia e nelle relazioni potreste avere grande successo. Siete molto impegnati sul lavoro, ma avete deciso di dedicare del tempo anche i vostri hobby preferiti, in modo tale da non essere troppo stressati. Fate attenzione ai colpi di freddo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: per viaggiare, queste saranno delle ottime giornate, per cui potreste anche decidere di progettare un fine settimana fuori con il vostro partner o i vostri amici. Questi giorni sono stati abbastanza duri, per cui adesso è il momento di dedicarsi un pò allo svago.

Scorpione: la giornata di sabato 2 gennaio sarà tendenzialmente facile da gestire. Giove si trova nel vostro segno, per cui avrete modo di recuperare le occasioni perse. Sarete anche degli ottimi consiglieri per le persone che vi stanno più a cuore. Il quadro è in generale molto positivo.

Sagittario: la giornata sarà un pò calante a causa di un forte stato di agitazione [VIDEO].

La cosa migliore sarà però confidarsi ed evitare di tenere tutto dentro. Il vostro partner potrebbe darvi una grande mano. Chi è single potrebbe cercare invece rifugio nelle amicizie.

Capricorno: se dovete chiudere un affare o portare avanti un progetto, la giornata si rivelerà 'top'. Se avete delle confessioni scottanti da fare, approfittatane adesso che Luna è dalla vostra parte. Energia e forza a volontà per chi ha in programma una partenza.

Acquario: potreste avere qualche introito in meno a causa di un mancato pagamento, quindi è il momento di risparmiare per evenienze necessarie. La scorsa settimana potreste aver avuto delle discussioni in famiglia, che vi hanno destabilizzato anche a livello fisico. State attraversando una brutta fase della vostra vita, ma presto vi riprenderete.

Pesci: state vivendo una fase di disagio e sentirete il bisogno di alzare la voce per far valere le vostre ragioni. Attenti però a non essere voi stessi a rovinare le relazioni con parole troppo taglienti che potrebbero offendere chi vi sta intorno.