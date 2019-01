Annuncio

Annuncio

Il mese più corto dell'anno sta per cominciare. Quali sono le previsioni astrologiche di febbraio per tutti i nati sotto il segno dei Gemelli? Di seguito lavoro, amore e salute per quanto riguarda il periodo compreso tra il primo e il 28 febbraio 2019. Presenti anche consigli e modi per affrontare al meglio il nuovo periodo dell'anno. A gennaio per i nati Gemelli ci sono state delle complicazioni riguardanti il lato sentimentale. Vi siete sentiti incompresi e questo ha fatto sì che nascessero delle tensioni con il partner.

Leggi anche Oroscopo del weekend 26 e 27 gennaio: tensioni per la Vergine

Alle preoccupazioni sentimentali si sono aggiunte anche quelle lavorative. Non è stato semplice portare avanti delle trattative, neanche progetti in apparenza semplici. Per questo motivo quello di gennaio è stato un mese particolarmente nervoso per voi, soprattutto nel periodo compreso tra la seconda e la terza settimana.

Advertisement

Per quel che riguarda il mese di febbraio, alcune crisi nate precedentemente, potrebbero trovare delle soluzioni. Cercate di non polemizzare eccessivamente e cercate di recuperare il rapporto con il partner. Il mese non sarà comunque semplice, perché alcune scadenze economiche potrebbero pesare sulla serenità della coppia. Per quanto riguarda il campo professionale, è possibile che riusciate a superare alcune difficoltà per portare avanti degli incarichi per voi importanti. Quello di febbraio sarà comunque un periodo migliore del precedente. Per quanto riguarda la salute, acquisterete maggiore energia, anche se potrebbero nascere dei malesseri nella parte conclusiva del mese. Leggiamo di seguito le previsioni dettagliate che riguardano l'amore ed il lavoro del segno [VIDEO] dei Gemelli nel mese di febbraio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Oroscopo febbraio 2019: lavoro e amore per i Gemelli

Come anticipato, a livello lavorativo vivrete un piccolo periodo di ripresa. Difficoltà nate precedentemente ora possono risolversi grazie a delle soluzioni nate da collaborazioni o accordi. Nel mese di febbraio, potrete fare dei passi avanti a livello di incontri professionali, ed è possibile che delle situazioni ancora non semplici da definire possano essere definite.

Per quanto riguarda il lato sentimentale, anche se non in modo eccessivo, in questo mese sarà possibile per i single fare degli incontri, conoscenze che possono diventare qualcosa di importante. Non mancheranno divergenze anche a livello familiare, a causa di scadenze non semplici da gestire. Anche il mese di marzo sarà un po' agitato per voi, [VIDEO] ma nella parte centrale del mese, Venere inizierà un transito nel segno che vi garantirà un momento di serenità.