La seconda settimana di gennaio sta per iniziare ed alcuni segni zodiacali come Bilancia e Scorpione sono alle prese con molti progetti da portare avanti per tutto l'anno. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per lunedì 7 gennaio.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la nuova settimana inizierà in maniera un po' stressante per alcuni nati sotto il vostro segno zodiacale. Potreste accusare anche problemi fisici a causa del forte stress emotivo. Anche a livello sentimentale la giornata non sarà al top.

Evitate la compagnia di chi potrebbe rendervi ancora più nervosi.

Toro: avete come la sensazione che qualcosa nella vostra vita [VIDEO] stia per cambiare. Alcuni progetti che avete fatto lo scorso anno riguardo ad una casa ed al lavoro, sembra che stiano per andare in porto.

Chi di voi è single potrebbe fare nuovi incontri, per cui questo non è il momento per isolarsi.

Gemelli: la Luna nel vostro segno vi permetterà di iniziare la nuova settimana nel migliore dei modi. Siete consapevoli delle vostre possibilità ed avete capito che certe strade sono troppo difficili da percorrere: alcuni di voi hanno dunque deciso di cambiare rotta.

Cancro: il nuovo anno si prospetta per i nati sotto il segno del Cancro, pieno di responsabilità sia a livello lavorativo che familiare. Il lavoro occupa molto del vostro tempo, creando stress e poca possibilità di frequentare nuove persone. In questo periodo più che mai avete bisogno che le persone a voi care vi stiano a fianco.

Leone: il lunedì inizierà al top per voi. Siete molto carichi ed avete intenzione di progettare un viaggio insieme al vostro partner.

Alcuni di voi dovranno fare una scelta determinante in ambito lavorativo. Non prestate attenzione a chi vuole provocarvi e rovinare il vostro buon umore.

Vergine: il 2019 sarà per voi un anno molto diverso da quello trascorso: avete deciso di affrontare la vostra vita in maniera opposta al vostro solito. Non avete più timore di dire cosa pensate ed opporvi ad idee che non vi vanno a genio. Il 7 gennaio vivrete una fase di recupero fisico ed emotivo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: siete un po' incerti sul vostro futuro: dovete prendere delle decisioni importanti che si ripercuoteranno in seguito sulla vostra vita, ma ancora non avete le idee del tutto chiare. Prendetevi del tempo per riflettere e ascoltate i consigli delle persone a voi care. Non fate promesse che poi non potete mantenere.

Scorpione: se avete delle idee da esporre in ambito lavorativo, la giornata di lunedì sarà ottima per farvi avanti. Se credete che una relazione non vi faccia più bene, non esitate a chiuderla: all'inizio sarà difficile, ma poi vi sentirete meglio.

Evitate le discussioni inutili.

Sagittario: le stelle sono dalla vostra parte per cui potreste prendervi qualche rivincita [VIDEO] in ambito lavorativo o sentimentale. Avete vissuto un periodo di malessere fisico ma adesso state recuperando e le vostre idee si riveleranno brillanti. Non date ascolto a chi non apprezza il vostro operato.

Capricorno: la giornata di lunedì inizierà in maniera molto interessante per voi. Durante il pomeriggio dovrete fare scelte importanti: per chi lavora in proprio è il momento di osare un po' di più se volete ottenere risultati migliori. Evitate di circondarvi di persone negative.

Acquario: se avete alcune discussioni in sospeso, questo è il momento ideale per chiarire. In questa fase siete molto polemici, avete sempre da ridire e non vi accontentate mai. Per voi è arrivato il momento di mettere il punto ad alcune situazioni. Sul lavoro potrebbero arrivare grandi opportunità.

Pesci: la mattinata non inizierà nel migliore dei modi, ma nel pomeriggio una bella notizia vi cambierà la giornata. Avete deciso di prestare maggiore attenzione ai vostri bisogni e a quelli del partner. Chi invece non ha una relazione, ha il desiderio di fare nuovi incontri e conoscere magari l'amore della propria vita.