Una nuova settimana sta bussando alle porte dei nativi di tutti e dodici segni dello Zodiaco. Scopriamo quali novità ci porteranno le stelle e i pianeti per il periodo che va da lunedì 7 a domenica 13 gennaio.

Astrologia e oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: partenza alla grande dopo le feste. Grande voglia di vivere e compiere desideri che erano da qualche tempo nel cassetto. Cautela in amore.

Toro: è tempo di essere più riflessivi e di tenere i piedi ben saldi per terra.

Avrete modo di fare progetti che vi cambieranno completamente. Attenzione alle nuove relazioni amorose. Meglio coltivare quelle passate.

Gemelli: dovete essere molto istintivi.

Andare contro natura potrebbe portare buoni risultati, soprattutto nel lavoro. Dovrete prendere decisioni importanti [VIDEO]. In amore, proseguirà tutto okay secondo lo standard.

Cancro: forte e sicuro. Capace di prendere le redini in mano sia in campo professionale e sia in quello affettivo. Supererete ogni ostacolo e potrebbe nascere anche un grande amore.

Leone: ci saranno cambiamenti molti intensi. Farete partire nuovi progetti lavorativi, conoscerete nuove persone e ci sarà tanto da fare. In amore potrebbe andare meglio, ma ‘chi si accontenta, gode’. Ricordatevelo!

Vergine: la vostra semplicità vi darà un grosso aiuto. Mettete insieme tutti i vostri desideri e andate senza esitare. In amore avrete molte attenzioni.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: questo periodo sarete molto equilibrati e valuterete ogni cosa con accanimento.

Farete nuove amicizie e rafforzerete quelle vecchie. In amore ci sarà un ritorno di fiamma.

Scorpione: notizie bellissime in arrivo. Molti progetti si realizzeranno nel lavoro ed è probabile che otterrete un avanzamento di carriera. Molta energia vi potrebbe stressare perciò è bene dedicarsi anche allo svago e all'amore.

Sagittario: grandi opportunità di successo in tutti i campi. L’amore sarà al centro dei vostri progetti. Probabili inviti a trascorrere le giornate con i vostri amici. Approfittatevene! Potrebbe succedere ciò che da qualche tempo vi aspettavate.

Capricorno: avrete problemi di comunicazione e tutto questo vi causerà panico. Dovete avere più fiducia e mettere in atto quello che fino ad adesso avete imparato. In amore, gioie e dolori. Dipende tutto da come vi ponete.

Acquario: dovrete essere più riflessivi e molto pazienti. Non ritornate mai nel passato. Bisogna andare avanti sia nel lavoro e sia in amore.

Pesci: sarà una settimana tranquilla [VIDEO] e serena sia in famiglia e sia con gli amici e colleghi. In amore, date molto e avrete molto.