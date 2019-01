Annuncio

Esattamente come nell'oroscopo che utilizziamo abitualmente, anche nell'oroscopo cinese esistono 12 segni zodiacali. Ma a differenza del primo, nel secondo i segni sono rappresentati tutti da animali o da figure mitologiche [VIDEO]del folklore cinese. Si calcola il proprio segno in base ad un ciclo di 12 anni, ai quali ad ognuno è associato un animale, scelto in base al loro ruolo nella vita quotidiana all'epoca della sua realizzazione. Ricordiamo che l'inizio dell'anno cinese è da collocarsi fra il 20 gennaio ed il 20 febbraio in base al calendario lunare cinese, dunque è necessario prestare attenzione alla propria data di nascita completa, oltre che all'anno.

Per fare un esempio pratico, il 2019 sarà l'anno del Maiale ed inizierà il 5 febbraio secondo il calendario cinese o, come si chiama altrimenti, Festa di Primavera.

Lo zodiaco cinese dal Topo al Serpente

Il Topo rappresenta la saggezza: è acuto e versatile, è molto gentile con il prossimo, è inaspettatamente geniale e non litiga facilmente.

Gli anni del Topo sono 1972, 1984, 1996, 2008 ed è considerato Yang, anche se alcune fonti lo indicano quale portatore anche di Yin.

Il Bue simboleggia l'operosità: è forte, determinato, laborioso ed è una persona di cui ci si può fidare. I suoi anni sono 1973, 1985, 1997, 2009 ed è un segno Yang.

La Tigre è coraggio: in questo segno la fanno da padrone la competitività, l'impulsività e una autostima altissima. Collocata negli anni 1974, 1986, 1998, 2010, la Tigre è un segno Yin.

Il Coniglio è fonte di prudenza: ha delle caratteristiche eleganti, è gentile, tranquillo e pensa sempre prima di agire. Di segno Yang, questo animale corrisponde agli anni 1975, 1987, 1999, 2011.

Il Drago è il simbolo della forza: possiede passione e intelligenza, anche se a volte pecca di impulsività. I suoi anni sono 1976, 1988, 2000, 2012 ed è di tipo Yin.

Il Serpente rappresenta l'agilità: proprio come tale, questa persona è intelligente e provvista di una saggezza fuori dal comune, anche se spesso risulta difficile da comprendere agli occhi altrui. Si colloca negli anni 1977, 1989, 2001, 2013 ed è un segno Yang.

Dal Cavallo al Maiale

Il Cavallo è sinonimo di lungimiranza: è energico, frizzante e tenace. Non rinuncia mai ad un lavoro per aiutare qualcuno. Gli anni del Cavallo sono 1978, 1990, 2002, 2014 ed è di tipo Yin.

La Capra è il simbolo dell'uniformità: è gentile, disposta ad aiutare il prossimo e si indentifica con i problemi degli altri. Di tipo Yang, la Capra si colloca negli anni 1979, 1991, 2003, 2015.

La Scimmia invece rappresenta la mutabilità: è scaltra, vispa, e spesso non si lascia abbindolare facilmente d nessuno, nemmeno dal partner. I suoi anni sono 1980, 1992, 2004, 2016 ed è di tipo Yin.

Il Gallo è il segno della costanza: ha coraggio, possiede la capacità di osservare le persone e capirle ed è un lavoratore accanito.

I suoi anni sono 1981, 1993, 2005, 2017, ed è di segno Yang.

Il Cane è sinonimo di fedeltà: è onesto sia con se stesso che con gli altri, possiede la prudenza fra le sue prerogative [VIDEO] ed è una persona che si fa apprezzare. Di segno Yin, gli anni del Cane sono 1982, 1994, 2006, 2018.

Il Maiale rappresenta l'amabilità: è generoso, dotato di un forte senso di compassione ed è più sveglio di quanto si immagini. I suoi anni sono 1983, 1995, 2007, 2019 ed è Yang.