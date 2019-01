Annuncio

L'Oroscopo dell'amore di coppia brilla come una stella scintillante nel costellato cielo dei segni zodiacali. Come andrà l'amore e la passione del rapporto a due nella giornata di sabato 12 gennaio? Ciascun protagonista delle previsioni astrologiche [VIDEO] sembra affaticato e riversa le sue stanchezze nell'amore, appesantendo la relazione di coppia. Ciò vale per il Toro, il Cancro, i Gemelli e la Vergine. Buone le stelle per l'Ariete, il Sagittario, Pesci e il Capricorno che remano con impeto sul fiume emozionale del rapporto a due.

Oroscopo di sabato 12 gennaio dall'Ariete alla Bilancia

Ariete: avete superato le difficoltà cari amici dell'Ariete [VIDEO], staccandovi dal passato grazie alla vostra voglia di indipendenza.

Ora tocca a voi vivere il presente investendo i vostri sentimenti nella coppia. Stanno per arrivare nuove certezze in amore.

Toro: puntate sulla relazione di coppia con maggiore impegno e non pensando solamente alle vostre esigenze. Un maggior riguardo nei confronti del partner eviterà litigi e caos.

Gemelli: siete in una situazione di stallo e non avete gli stimoli giusti per emergere. Occorrerebbe un forte scossone che accenda la scintilla dell'amore a due.

Cancro: accantonate il senso del dovere, siete fin troppo presenti per la famiglia e per il partner. Dedicate maggior tempo a voi stessi, curando il corpo e la mente e rivitalizzate e pronte ogni situazione, con una spinta amorosa in più.

Leone: siete molto confusi in amore. Eppure Venere in Sagittario manda i suoi influssi amorosi anche a voi amici del Leone, quindi approfondite maggiormente il rapporto di coppia, magari regalandovi un bel viaggio a due.

Vergine: vi sembra di vivere nell'ombra e per scrollarvi questa sensazione di dosso, puntate sulla ribellione e l'impulsività. Non è l'atteggiamento giusto, ravvedetevi e analizzate la situazione amorosa.

Le coppie aprono i loro orizzonti all'amore nell'oroscopo del 12 gennaio

Bilancia: apritevi al nuovo anno con nuovi propositi, migliorando la relazione di coppia e trovando nuovi stimoli. A volte alcuni gesti che sembrano inutili, possono dimostrarsi indispensabili per innescare scintille amorose.

Scorpione: vi va di rinnovare i sentimenti di coppia, seguendo il vostro istinto e la vostra percezione della situazione amorosa. Continuate così, otterrete solo maggior affiatamento.

Sagittario: vivete la vostra storia d'amore con ottimismo puntando sui sentimenti e seguendo i vostri ideali d'amore. Giove nel vostro domicilio vi fa contraccambiare i sentimenti con slancio, mettendo in primo piano la vostra coppia.

Capricorno: Plutone nella vostra casa astrologica vi regala cambiamenti e sentirete forte il bisogno di agire, rivoluzionando la vostra storia in modo positivo.

Il Sole vi irradia e vi garantisce una spinta in più.

Acquario: siate sempre voi stessi e non cercate di apparire, assecondando il desiderio del partner. Un po' di chiarezza in amore migliora di sicuro la coppia.

Pesci: meditate molto sull'amore di coppia e a volte ricercare la perfezione nuoce al rapporto a due. Lasciatevi andare ai sentimenti, attingendo alla creatività utile per sorprendere il partner.