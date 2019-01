Annuncio

Lo scorso anno ha donato ai nati nel segno dello Scorpione la protezione di Giove sino a metà dicembre. La loro solita 'puntigliosità' ha fatto breccia spesse volte provocando tanti sguardi di traverso. Dal 2019 sarà bene evitare certi comportamenti perché gli effetti potrebbero risultare più pesanti.

Ma vediamo le previsioni zodiacali nel dettaglio per tutti i nati sotto lo Scorpione.

Famiglia d'origine

Partiamo col settore più bersagliato: quello della famiglia d'origine, con la quale i nodi verranno al pettine.

I comportamenti del 2018 hanno disseminato malessere. Sarà ora che i nativi rivedano il proprio modo di porsi rendendolo meno altezzoso alla vista altrui. Saturno imporrà che i nati nel segno dello Scorpione facciano i conti con le loro 'maschere', eliminando quelle che ormai avranno fatto il proprio corso.

Così facendo il 2019 si rivelerà meno aspro nell'ambito familiare.

Amore

Dalle stalle alle stelle [VIDEO]. L'ambito amoroso godrà di influssi favolosi sulla scia dei successi targati 2018. I nati nel segno dello Scorpione potranno avere effetti benefici anche da arte e cultura, musica o danza che sia. Tutto avrà da contorno una magnifica aura che allieterà l'umore e lo spirito del 2019.

Per le coppie che hanno avuto a che fare con qualche trambusto emotivo si registrerà una risalita emozionale che aumenterà il grado passionale. Per i single c'è da scommettere che si divertiranno parecchio, strizzando l'occhio ad un pizzico di trasgressione che non guasta mai per il segno più malizioso dello zodiaco.

Lavoro

Le questioni lavorative saranno appaganti sia per chi svolge un'attività da dipendente sia per chi è lavoratore autonomo.

Toni più distesi aleggeranno nell'ambiente lavorativo e, di conseguenza, i rapporti coi colleghi si faranno più sereni e tranquilli. Anche la comunicazione con capi e referenti si rivelerà più fluida che in passato.

Grazie agli influssi favorevoli, i nativi del segno potranno sperimentare nuove strategie d'azione [VIDEO] scoprendo nuove possibilità insite dentro di loro. Il 2019 favorirà tutti quei nati Scorpione che allargheranno i propri orizzonti a favore della creazione della propria opera d'arte e della scoperta di una talento. Appena essi scopriranno la propria vocazione potranno prendere una decisione legata al cuore, scegliendo il talento, oppure legata al portafoglio, scegliendo optando per un lavoro al momento più redditizio.

Segni affini: Sagittario, Acquario e Ariete.

Segni anti-Scorpione: Toro, Cancro e Bilancia.