Annuncio

Annuncio

In questo venerdì troviamo Sole e Mercurio in Acquario. Marte e Urano in Ariete, mentre Giove e Venere in Sagittario. Plutone e Saturno in Capricorno: la Luna invece stazionerà nel segno della Bilancia. Nodo Lunare in Cancro nella terza casa, gli influssi odierni saranno maggiormente favorevoli per i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario.

Gemelli super

Ariete: volatili e sfuggenti. Venerdì che vedrà i nativi darsi da fare in molteplici direzioni senza però essere ben suggeriti dalle influenze mercuriali che li renderanno poco inclini al ragionamento lucido ed alle azioni mirate.

Toro: oggi le questioni amorose avranno il vento in poppa [VIDEO] per i nativi che, una volta tanto, potranno dedicarsi all'amato bene senza preoccuparsi più del necessario del lavoro.

Advertisement

Gemelli: ripresa fisica e morale. Se da una parte i nativi hanno trascorso gli ultimi giorni in balia delle onde emotive, dall'altra possono giovare di questa giornata per ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Cancro: fuori forma. Le feste sono ormai lontane ma le abbuffate assieme alle mancate ore di palestra potrebbero aver fatto metter su qualche chilo ai nativi che potrebbero farsene un cruccio.

Bilancia sul podio

Leone: venerdì indaffarato e produttivo. I nati del segno si daranno un gran da fare per attuare un'idea del momento istantaneamente. Potrebbero esserci i primi riscontri già verso sera.

Vergine: dopo due giorni con la Luna nel loro segno adesso sarà il momento che i nati del segno facciano il punto della situazione senza chiedere troppo a questo venerdì.

Bilancia: favoriti dagli influssi giornalieri dedicheranno gran parte del giorno a partner e figli godendosi l'armonia che regnerà in casa.

Advertisement

Il lavoro può attendere. [VIDEO]

Scorpione: storditi e imbronciati. Potrebbero avere un cattivo umore i nativi quest'oggi a causa delle poco rassicuranti influenze planetarie. Sarà bene dedicarsi al relax quanto più possibile.

Acquario innamorato

Sagittario: qualche contrasto emotivo potrà insorgere durante il giorno. Sarà bene non incaponirsi troppo in quanto frutto della loro fervida immaginazione.

Capricorno: che confusione. Influssi giornalieri che tenteranno di destabilizzare gli equilibri mentali dei nativi. Andrà meglio se si dedicheranno al lavoro.

Acquario: venerdì da dedicare all'amato bene. I nati del segno vorranno organizzare un viaggio romantico trovando l'appoggio del partner.

Pesci: storditi e malinconici. Giornata dedita al rimuginare di vecchi pensieri e vecchi amori. Dato l'aggettivo stantio farebbero bene a dimenticare certi eventi.