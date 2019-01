Annuncio

Nella giornata di sabato 26 gennaio 2019 troviamo Marte e Urano in Ariete, Venere e Giove in Sagittario, Mercurio ed il Sole in Acquario. Mentre la Luna sarà in Bilancia, Nettuno si troverà in Pesci e infine Saturno e Plutone saranno in Capricorno. Nodo Lunare in Cancro.

Ma vediamo ora i dettagli delle previsioni zodiacali per tutti i 12 segni.

Ariete flop

Ariete: giorno di fine settimana che vedrà i nativi iracondi e suscettibili nelle questioni amorose.

Gli influssi planetari, con a capo l'opposto Saturno, difficilmente perdoneranno le loro possibili parole al vetriolo verso l'amato.

Toro: acuti ma pigri [VIDEO]. Non mancheranno le energie mentali ma scarseggeranno quelle fisiche così che questo sabato scivolerà probabilmente tra pantofole e divano per i nati nel segno del Toro.

Gemelli: nel podio giornaliero. Il lavoro prenderà un ritmo più incalzante già dalle prime ore mattutine portando qualche apprezzamento dai colleghi già qualche ora più tardi. Serata romantica.

Cancro: tra l'incudine ed il martello. Sarà un sabato in cui l'indecisione amorosa prenderà il sopravvento. Un'azione galeotta fatta o subita in amore potrebbe venire allo scoperto provocando furenti litigi.

Bilancia sereno

Leone: determinati verso gli obiettivi in essere [VIDEO]. Gli influssi odierni proveranno a distrarre i nativi riguardo ai loro progetti lavorativi ma non li faranno regredire di un passo. Amore platonico.

Bilancia: estroversi e tranquilli. La convivialià tipica del segno non farà difetto questo sabato portando ai nativi una ventatà di serenità.

Vergine: spaesati e superficiali.

A poco serviranno i consigli dell'amato bene circa una questione lavorativa perchè i nati del segno si riveleranno superficiali non affrontando una questione spinosa.

Scorpione: Sole e Luna contrari renderanno difficile gestire le emozioni in amore e le discussioni al lavoro. Sarà bene evitare di intavolare discorsi importanti rimandandole a data da destinarsi.

Acquario determinato

Sagittario: Giove e Venere rendono i nativi affascinanti e fortunati quando altri Astri risultano favorevoli. Questo è ciò che capita appunto questo sabato col Sole amico.

Capricorno: sabato in cui i nativi potrebbero avere poca voglia di mondanità preferendo di gran lunga una giornata domestica assieme a figli e partner.

Acquario: ostinati verso la meta da raggiungere. Sarà nel lavoro che i nativi avranno il vento in poppa grazie all'appoggio del luminare dorato che li renderà più determinati che mai.

Pesci: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Se continueranno a bazzicare certe persone i nativi potrebbero ricevere sgradite sorprese questo sabato.