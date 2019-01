Annuncio

Prosegue la nuova settimana del mese. Di seguito le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per tutti i segni dello zodiaco per quanto riguarda la giornata di martedì 15 gennaio 2019.

Ariete: in amore continua il transito di Marte nel segno, molti hanno ritrovato una buona energia e più voglia di fare. Nel lavoro la creatività non manca, se siete a contatto con il pubblico riceverete molto di più In questa fase.

Toro: per i sentimenti giornata positiva, la luna è nel segno zodiacale e porta forza.

Nel lavoro migliorano le vostre condizioni, potrebbero esserci rinnovi e sblocchi di alcune situazioni ferme da tempo. Fisico che chiede maggiore riposo in serata.

Gemelli: a livello amoroso se vi siete separati da poco ora potete lanciarvi verso nuove conoscenze, attenzione solo un po' di stanchezza.

Nel lavoro periodo che comporta spese di troppo, comunque nuovi progetti sono importanti. Fisico che chiede maggiore riposo.

Cancro: in amore c'è da recuperare qualcosa, se avete preso una ricezione potreste non essere convinti di aver fatto la scelta giusta. A livello lavorativo non tutto va come vorreste, è [VIDEO] cambiato qualcosa ultimamente.

Leone: per i sentimenti giornata di calo, in particolare per questioni legate ai soldi e alle finanze. Nel lavoro non pensate solo alla vostra attività, evitate i conflitti troppo. Energia in calo.

Vergine: a livello sentimentale mercurio è positivo nel segno, per questo motivo non mancano le nuove conoscenze. Nel lavoro i risultati cambiano a seconda anche all'età ed al passato, ma siete molto tranquilli sul futuro. Fisico in ripresa in questa parte del mese.

Bilancia: in amore con Venere in aspetto positivo potreste fare conoscenze speciali. Attenzione solo a qualche piccola tensione. A livello lavorativo avete una voglia grande di cambiare, ma al momento non è possibile. Alcuni contratti devono essere portati avanti. Evitate di strafare fisicamente.

Scorpione: in amore periodo di scarsa concentrazione, la luna è opposta al segno per questo motivo alcune cose sono contro di voi. Nel lavoro tra oggi e domani meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Energia in calo per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti momento di forza ed energia in arrivo nei prossimi giorni, sfruttate al massimo questa situazione. A livello lavorativo ci sono preoccupazioni che riguardano l'attività, nuove prove che devono essere di riferimento per il futuro. Forma fisica in crescita.

Capricorno: per i sentimenti Mercurio è nel segno, un incontro è vicino. Nel lavoro periodo di forza che permette di sfruttare al meglio le condizioni in vista del futuro, saranno giornate interessanti.

Ottima energia per il fisico.

Acquario: a livello sentimentale attenzione alle polemiche a causa della Luna dissonante. A livello lavorativo esaminate tutto ciò che vi è intorno [VIDEO], è importante in questi giorni evitare qualsiasi conflitto.

Pesci: in amore giornata positiva se frequentate una persona del segno del toro. Nel lavoro un cambiamento può essere faticoso, ma solo all'inizio. Volete portare avanti progetti ambiziosi. Fisico che vi vede stanchi [VIDEO].