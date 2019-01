Annuncio

In questo mercoledì 6 febbraio troviamo Nettuno e Luna in Pesci. Urano e Marte in Ariete. Giove in Sagittario ed il Nodo Luna in Cancro nella quinta casa. Mercurio ed il Sole in Acquario. Plutone, Venere e Saturno nel segno del Capricorno. Di seguito le previsioni per tutti i segni.

Ariete flop

Ariete: mercoledì da dedicare al totale relax. Gli influssi odierni tenderanno ad alzare i livelli di nervosismo dei nativi incitandoli a reazioni spropositate.

Sarà bene non cedere ad alcuna provocazione.

Toro: umore sotto i tacchi. A poco serviranno le rassicurazioni amorevoli del partner perchè i nati del segno saranno imbronciati e corrucciati oggi.

Lavoro salta un giro.

Gemelli: leggerezza e socialità. Voglia di uscire, divertirsi e conoscere persone nuove sarà ciò che assalirà i nati Gemelli questo mercoledì. Una leggera armonia regnerà dalle ore serali.

Cancro: meglio l'amore che il lavoro. Ultimamente Saturno inasprisce i rapporti coi colleghi di lavoro ma oggi Giove renderà le questioni amorose un'occasione da gustare con l'amato bene.

Leone tra le nuvole

Leone: immersione pensierosa [VIDEO]. Mercoledì che vedrà i nativi perdersi tra le nuvole durante il lavoro o nelle conversazioni amichevoli. Amore galante.

Vergine: giornata sotto tono. Poca voglia di fare e di lavorare dal primo pomeriggio difatti i nativi preferiranno dedicarsi alle pulizie casalinghe arrivando stremati a sera.

Bilancia: focus sulle amicizie. Mercoledì dove i nativi potrebbero accorgersi di un atteggiamento amichevole sino a quel momento passato inosservato.

Amore salta un giro.

Scorpione: tacciati di iracondità. I nati Scorpione potrebbero ricevere qualche critica sul loro carattere, spesso burbero ed ombroso, a maggior ragione in questo periodo del 2019.

Pesci in miglioramento

Sagittario: mercoledì incentrato sull'amore. Qualche 'nuvoletta' mattiniera sul lavoro farà repentinamente virare le attenzioni giornaliere dei nativi sulle questioni amorose, con molta soddisfazione del partner [VIDEO].

Capricorno: col benestare dei Pianeti 'lenti' i nati del segno vedranno scorrere questa giornata lavorativa rendendosi conto del livello di operosità proprio più alto della media.

Acquario: dopo alcuni giorni da beati dello zodiaco questo mercoledì si scende di qualche gradino pur mantenendo ottime prospettive di avanzamenti lavorativi, seppur risulteranno impercettibili ai nativi.

Pesci: il periodo generale non è entusiasmante, si sa, ma questo mercoledì con la Luna nel loro segno una ripresa, anche e principalmente umorale, i nati Pesci potranno registrarla.