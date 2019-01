Annuncio

Annuncio

Si avvicina la fine del primo mese di questo 2019. La giornata di martedì 29 gennaio si presenta come all'insegna della routine per la maggior parte dei segni zodiacali, anche se i Pesci, il Sagittario e la Bilancia potrebbero costituire un'eccezione in positivo. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche segno per segno.

L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: un imprevisto potrebbe dar vita ad una lite con il partner, e probabilmente sarà colpa vostra.

Dunque sarà anche compito vostro correre ai ripari, ma fatelo ponderando bene le parole da utilizzare. Pensateci bene prima di far arrabbiare ancora di più la vostra dolce metà.

Advertisement

Toro: martedì saprete come prendere alla sprovvista il capo in modo piacevole con la vostra dote organizzativa del tutto fuori dal comune. Potreste spiazzare con un rinnovamento che peraltro non prevede nessuno sforzo eccessivo. Potreste subire gli effetti malsani dello stress in serata [VIDEO].

Gemelli: anche se avete guadagnato negli ultimi tempi, è bene prestare la dovuta attenzione al vostro portafogli. Ultimamente ci sono stati molti acquisti futili ed avete bisogno di risparmiare per una spesa più importante che potrebbe subentrare a breve.

Cancro: un martedì in solitudine è tutto ciò di cui avete bisogno al momento. Niente fronzoli, niente partner (oppure ex) che cerca di attirare la vostra attenzione, niente distrazioni da parte della famiglia. Lo stress potrebbe prendere il sopravvento, quindi la migliore compagnia in serata sarà un buon libro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Leone: per i single potrebbe essere questa l'occasione giusta per... rimanere tali. Perché non si profila nulla all'orizzonte, e le pochissime occasioni di martedì saranno scartate quasi a priori per cause di forza maggiore. Le coppie potrebbero litigare, quindi attenzione.

Vergine: una promozione o un aumento pecuniario potrebbe favorire la vostra posizione, ma non dovete spendere immediatamente ciò che guadagnate. Prima prendetevi del tempo per fare due conti, poi potrete osare come volete.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualcuno, ad esempio un collega, potrebbe subire il vostro fascino e cominciare a prendere in considerazione l'idea di invitarvi anche per qualcosa di poco impegnativo come un caffè. Non impegnatevi ad apparire, perché è quel che si ha dentro che conta.

Scorpione: un po' di precauzioni in materia di stress imminente potrebbero fare la differenza. Martedì potrebbe rivelarsi una giornata "no", anche se non è ancora detta l'ultima parola. Date un occhio di riguardo alle energie già esaurite a causa del lavoro.

Sagittario: l'autostima martedì darà una svolta positiva al lavoro, rendendolo più leggero e più godibile. L'eros sembrerà ancora piuttosto lontano, ma ne troverete comunque un po' sparso nella vostra camera da letto. Il partner non esiterà ad offrirvi la sua attenzione, e voi sarete felici di ricambiare.

Capricorno: sarete certi del buon svolgimento del vostro lavoro quando il vostro capo lo confermerà, e questa conferma potrebbe arrivare proprio nella giornata di martedì. Siete dei perfezionisti, quindi starete in ansia finché non arriverà il tanto atteso verdetto.

Acquario: un tira e molla da parte di qualcuno potrebbe mettervi di fronte ad una scelta sofferta e drastica al tempo stesso. Questo potrebbe anche gettarvi nella rabbia e nello sconforto, ma quando si chiude una porta state certi che infine si aprirà un portone.

Pesci: un piccolo rialzo dell'umore nel pomeriggio di martedì potrebbe essere un incentivo a riprendervi del tutto. Un po' di shopping ristoratore [VIDEO]potrebbe fare al caso vostro, ma incentratevi su delle spese che riguardino da vicino i vostri interessi principali.