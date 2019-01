Annuncio

L'Oroscopo di domani 25 gennaio è pronto ad analizzare insieme il probabile andamento di questo venerdì. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, soprattutto le predizioni su amore e lavoro [VIDEO] per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Senz'altro tanti saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutato questo fine settimana lavorativo, non è così? Certamente è così, quindi iniziamo pure a dare qualche anticipo sulla situazione astrologica generale.

Diciamo subito che ad avere l'onore e la fortuna di essere favoriti dall'astrologia del giorno, certamente ben evidenziati di seguito saranno tre segni tutti altamente positivi e degni di rappresentare la parte migliore dell'universo zodiacale.

Parliamo a favore di Cancro e Vergine con gli immancabili Gemelli, tutti valutati nel frangente con cinque ottime stelline. Invece, secondo le previsioni zodiacali del 25 gennaio, a non avere riscontri positivi per quanto riguarda l'appoggio delle stelle, sarà l'Ariete. Il generoso segno di Fuoco sarà costretto a fare i conti con convergenze astrali abbastanza dure da superare.

Classifica stelline 25 gennaio 2019

Questo venerdì assisteremo all'ingresso della Luna nel comparto della Bilancia. Tale transito sarà in massima parte il metro di misura su cui poggeranno le valutazioni relative ai sei segni in questo contesto. Curiosi quindi di sapere come saranno le stelle nei confronti del vostro segno? Come sempre, a decretare i migliori ed i peggiori sarà la nostra nuova classifica stelline, nel frangente collocata in seno alla giornata di venerdì 25 gennaio.

Allora, abbiamo già tolto il velo dai più fortunati in assoluto, adesso non resta altro che dare piena luce all'intera scaletta. Ecco il resoconto segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★★: Toro;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

Oroscopo di fine settimana, predizioni per venerdì

Ariete - Il prossimo venerdì non sarà troppo agevole, per tanti di voi Ariete. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, prendetevi del tempo per recuperare parte del vostro rapporto. Sarà richiesta tantissima pazienza e abbastanza voglia di collaborare: non solo voi ma soprattutto il partner, volendo metterci l'impegno necessario qualcosa di certo cambierà (in positivo!). Single, la giornata non sarà promettente nemmeno per voi, cuori solitari, soprattutto per via di pianeti poco positivi, pronti a lanciare vibrazioni instabili sotto il profilo sentimentale e passionale. Pazienza! Nel lavoro invece, ci sarà chi non aspetta altro che fare buon viso a cattivo gioco, sicuramente allo scopo di tirarvi in inganno: fate attenzione! Soprattutto non date spago alle persone (colleghi) che conoscete da poco tempo.

Toro - Si prevede un avvio abbastanza tranquillo in questa parte della settimana, con un venerdì stabile e alla lunga anche buono per certi aspetti. In amore, in questo frangente le stelle non favoriscono i cambiamenti epocali: cercate di tenere ben saldo quello che avete faticosamente e meritatamente conquistato (si parla di sentimenti, tenetelo a mente!). In famiglia, la vostra attenzione e relativa concentrazione potrebbero essere presi a modello da qualcuno del nucleo: ottimo così... Single, mostrerete alcune vostre doti nascoste e sarete stuzzicanti all'ennesima potenza, cosa che vi porterà tante belle novità. Ovviamente, il tutto starà nel credere in voi stessi, sappiatelo. Nel lavoro, in merito ad alcune scelte fatte o da fare: la fortuna non vi farà mancare un piccolo aiuto, ma dovrete attendere un momento migliore evitando di spingervi in terreni inesplorati.

Gemelli - In arrivo un periodo molto generoso e a tratti anche splendidamente fortunato. Insomma, si presume possa essere una gradevolissima giornata, tutta all'insegna dei vostri desideri o delle aspettative messe in agenda. In amore pertanto, Venere senz'altro già vi vuole molto bene e ve lo dimostrerà facendovi provare delle emozioni davvero speciali. Durante questa giornata preparatevi a trascorrere momenti felici con, nel finale, una serata romantica da gustare insieme al vostro partner. Single, campo libero alla voglia di novità e alla messa in campo di nuovi propositi. Il periodo promette e le stelle saranno dalla vostra. Non rinunciate alla felicità e per una volta dateci dentro. Nel lavoro, la giornata si preannuncia decisamente florida e positiva soprattutto per le vostre finanze. Il conto in banca potrebbe subire uno slancio deciso verso l'alto.

Cancro - La giornata sarà indirizzata verso la positività piena e supportata al massimo dagli astri di settore. Le previsioni di venerdì, diciamolo subito, annunciano tanta felicità in campo sentimentale/affettivo in generale. Specialmente in amore, parlando in merito alla coppia, vivrete una splendida giornata seguita da un'altrettanto prospera serata, ovviamente in compagnia della persona amata. Tutto sarà perfetto, un grande meritato regalo alla vostra invidiabile tenacia! Single, una persona vi attrae molto e non potete farci niente? Intanto abbiate il coraggio di mostrare i vostri sentimenti. Se sarete convinti di ciò che volete veramente allora ci saranno ottime probabilità affinché tutto si avveri. Nel lavoro, altrettanto buona la giornata: avrete modo di esibire al meglio la vostra vera personalità, la grinta e la vostra voglia di arrivare. Di certo, vi si prospetteranno interessanti novità.

Leone - Giornata di fine settimana messa in conto con il poco invidiabile "sottotono". Diciamo pure che per tanti di voi il prossimo venerdì si manterrà sulla linea della scarsa sufficienza, non da disdegnare però in quanto a fine periodo ci saranno gradevoli cambi di rotta. In amore intanto, diciamo che il periodo non sarà proprio "nero", comunque degno di tutta la vostra attenzione. Le parole da usare in coppia, soprattutto in questo giorno segnalato con il sottotono dovrebbero essere piene di calma e rispetto verso il partner. Date ascolto ad eventuali richieste della persona amata. Single, ci sono amori che vanno e altri che vengono nella confusione della vostra vita. Se siete alla ricerca di una persona dolce, che vi possa dare certezze affettive, cercate di approfondire ogni nuova conoscenza... Nel lavoro poche novità: cercate di fare attenzione alle azioni impulsive e alle decisioni affrettate che potranno avere conseguenze disastrose nel futuro.

Vergine - Venerdì sarà una giornata ottima, splendidamente convincente soprattutto in campo sentimentale. Infatti, si annuncia per qualcuno di voi un nuovo inizio: forse un grande amore? Oppure una scelta di vita da fare guardando al futuro? Qualsiasi cosa fosse, sarete favoriti dalla bella Luna in Bilancia. In questo caso, l'oroscopo di domani 25 gennaio consiglia di sforzarvi nel fare il possibile per alimentare l'intesa e, nel contempo, aumentare la profondità del legame tra voi ed il partner. Intanto cercate di favorire il buon dialogo, anche a costo di passare sopra a qualcuna delle solite "sparate" buttate giù dalla dolce metà, a cui siete ormai abituati... Single, raccoglierete a piene mani i frutti del vostro fascino ma soprattutto della vostra intraprendenza (leggasi pure "faccia tosta!"). Nel lavoro, per chiudere, sarà facile concludere una trattativa più vantaggiosa del previsto, ma solo se lo farete senza perdere tempo prezioso.

