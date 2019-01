Annuncio

In questa domenica 27 gennaio 2019 troviamo Mercurio ed il Sole in Acquario. Nettuno in Pesci e la Luna in Scorpione, mentre Plutone e Saturno in Capricorno. Urano e Marte in Ariete, con Giove e Venere in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa.

Cancro galante

Ariete: voglia di mondanità. Seppur con un carattere fumantino dovuto agli influssi odierni riusciranno a convincere il partner a partecipare ad una serata speciale già programmata da tempo.

Toro: domenica dove sarà bene per i nativi consolidare le posizioni lavorative in essere e le relazioni amorose stabili senza provare approcci espansionistici.

Gemelli: dopo due giorni all'insegna della leggerezza emotiva ecco che questa domenica gli influssi astrali tenderanno ad abbassare il livello degli entusiasmi a favore dell'impegno lavorativo.

Cancro: romantici ed appassionati [VIDEO]. La Luna in Scorpione non potrà fare a meno di accendere le voglie romantiche dei nativi rendendoli galanti più che mai. Lavoro in stand-by.

Scorpione Top

Leone: domenica dai ritmi sommessi. I nati del segno preferiranno allentare i ritmi lavorativi a favore dell'intimità amorosa. Verso sera capiranno di aver fatto la scelta migliore.

Vergine: influssi domenicali sfavorevoli ai nati nel segno della Vergine. Probabili discussioni con la famiglia d'origine dall'epilogo incerto. Amore latitante.

Bilancia: posizioni planetarie che vedranno i nativi pensierosi sulle questioni amorose. Una discussione chiarificatrice sarebbe l'ideale per stemperare i toni nel rapporto di coppia.

Scorpione: il segno migliore del giorno. Influssi favorevoli che favoriranno la tranquillità della domenica dei nativi che potrebbero organizzare un viaggio romantico in quanto si sentiranno particolarmente ispirati [VIDEO].

Sagittario in cerca di novità

Sagittario: la stabilità, in qualsiasi ambito, non fa parte della natura dei nati nel segno del Sagittario. Gli influssi domenicali renderanno ancora più marcata questa caratteristica rendendo i nativi alla ricerca di qualcosa di nuovo.

Capricorno: pessimismo domenicale. Potrebbero avere ciò che desiderano ma questa domenica i loro umori tenderanno al pessimismo più acuto.

Acquario: venerdì e sabato sono state giornate migliori. Domenica ideale per rilassarsi assieme all'amato bene per i nati del segno.

Pesci: ancorati ai ricordi. Quando si pensa a qualcosa di piacevole è gradevole ricordarla. Quando invece il ricordo cade su una brutta esperienza è bene non pensarci sopra. Sarà bene che i nativi facciano tesoro di questo nel giorno odierno.