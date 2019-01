Annuncio

L'Oroscopo del giorno 17 gennaio è pronto ad anticipare come potrebbe evolvere il prossimo giovedì, svelando la classifica e le previsioni per i segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina. In evidenza in questo articolo il quarto giorno dell'attuale settimana, analizzato principalmente sui comparti relativi ad amore e lavoro. Attori principali delle analisi astrali odierne, come da copione ormai collaudato, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senza perdere tempo iniziamo pure a mettere in evidenza i segni baciati dalla fortuna per questo giovedì [VIDEO]. A tal proposito diciamo subito che saranno solo due i segni valutati positivamente nel periodo: Scorpione e Pesci, ambedue sottoscritti in giornata a cinque stelle.

Invece, riguardo a cosa riserveranno gli astri agli altri segni dello zodiaco, le previsioni di giovedì 17 gennaio annunciano un periodo non troppo performante a coloro nativi dell'Acquario e della Bilancia: il motivo? Lo scopriremo subito dopo aver tolto il velo dalla classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 17 gennaio 2018

Ansiosi di mettere in evidenza quali saranno i segni appoggiati dagli astri al giro di boa di metà settimana? In primo piano quest'oggi spicca la classifica stelline del 17 gennaio resa disponibile da poco e certamente in grado di dare soddisfazioni ai diretti interessati. Prima di passare alla scaletta completa, quindi, d'obbligo mettere la corona di segno "top" sulla testa dei migliori in assoluto: come anticipato, in prima lista meritatamente sostenuti da astri meravigliosi, "Scorpioncini" e "sagittarini", un pelino sopra ad altri due segni, anch'essi abbastanza fortunati.

Ecco le stelline del giorno segno per segno

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Bilancia.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo giovedì si prevede con profilo molto basso, valutato con le due stelle del "ko". In amore, una tendenza alla malinconia vi impedirà di procedere e di trovare un modo per immergervi nella realtà del presente. Il passato è definitivamente alle vostre spalle, quindi cercate di vivere serenamente l'oggi con il vostro partner, senza guardare indietro, ok? Single, avrete bisogno di prendervi una bella boccata di ossigeno. Per questo vi invitiamo a non permetterete che nessuno invada i vostri spazi, nemmeno alle persone più care. In generale, le previsioni del giorno puntano il dito verso i troppi impegni: rilassatevi! Nel lavoro invece, cercate di risolvere le situazioni poco chiare, altrimenti quest'ultime rischieranno seriamente di minacciare la vostra tranquillità.

Scorpione - Questo vostro giovedì di metà settimana porterà per davvero una splendida giornata, tutta all'insegna delle buone stelle.

In amore, proverete gli entusiasmi della passione e gli impeti dei sensi: li vedrete tutti tramutarsi in romantiche tenerezze con la persona amata. Se siete in coppia da tempo, contate pure su un fine settimana appagante. Single, sembra che abbiate imparato come fare per sedurre qualcuno, finalmente! Soprattutto c'è da dire che ultimamente qualunque cosa voi facciate vi renderete semplicemente irresistibili... Nel lavoro, anche qua potrete contare su un momento di rivincita. Una grande soddisfazione personale arriverà di sicuro da quelle stesse persone che in passato hanno cercato di mettervi in cattiva luce.

Sagittario - In arrivo un giovedì 17 gennaio quasi al limite della perfezione. La giornata di metà settimana, oltre ad essere estremamente piacevole nelle affettività in generale, senz'altro regalerà piccoli colpetti di buona fortuna. In amore, sarà un giorno all'insegna del sorriso grazie alle stelle amiche. In coppia finalmente tornerete a respirare l'allegria con la voglia di tenerezza in primo piano. Single, Venere in ottimo aspetto vi porterà sollievo e vi aiuterà ad evadere dalla realtà: preparatevi ad esprimere il lato più originale e avventuroso del vostro carattere, ok? Nel lavoro invece, gli influssi del cielo saranno buoni e abbastanza indicati per permettervi di trovare nuovi spazi, ma anche per inventare un modo diverso di operare. Diciamo pure che la vostra creatività sarà ai massimi storici, quindi sarà bene approfittare.

Capricorno - La giornata del prossimo 17 gennaio si preannuncia in linea con la classica normalità [VIDEO], dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa. Valutata nelle predizioni di giovedì con quattro stelle, in amore potreste avere perfino attimi di positività da sfruttare al meglio. Consiglio: provate a guardare da un altro punto di vista la persona al vostro fianco, in questo modo risulterete più sensibili ai suoi occhi e capirete anche molte cose sul suo conto. Single, previsioni rosee per chi sta cercando un partner perché le stelle saranno quasi tutte schierate dalla vostra parte. Forse un incontro decisivo potrebbe cambiare per sempre la vostra vita! Nel lavoro, il momento risulterà essere propizio per nuovi agganci, i quali potrebbero rivelarsi in un futuro molto prossimo come una scelta vincente. Favorite le spese di una certa importanza.

Acquario - Una giornata particolare, diciamo pure abbastanza pesante valutata "sottotono". In generale, vivrete momenti di apatia con scarse probabilità di finalizzare positivamente alcune questioni aperte. In campo sentimentale, se vi doveste trovare in una situazione particolare non preoccupatevi, soprattutto perché avrete la possibilità di vedere le cose più chiaramente. In coppia, potrete dissipare quei dubbi che hanno albergato in voi per settimane, ovviamente all'indirizzo del partner. Single, per molti di voi tutto cambia e questo lo sapete bene. Ma oggi però, sembrate un po' diversi dal solito: non lasciatevi turbare dalle cose che non vanno, ok? Piuttosto, cercate di rimanere tranquilli... Nel lavoro invece, le vostre pretese nei confronti dell'ambito professionale sono troppo elevate: cercate di contenervi e di attendere un momento più consono per eventuali vostre esigenze.

Pesci - Il giorno cadente a metà della settimana si prevede discretamente buono, anche se in parte potrebbero maturare piccoli problemi di natura non ben specificata. Secondo l'oroscopo del giorno 17 gennaio, riguardo l'amore, avrete una conversazione molto interessante che vi farà vedere le cose in modo diverso. Diciamo che sarete guidati positivamente dalle vostre emozioni e saprete meglio come agire nei confronti della vostra metà. Se single invece, sarete in grado di gestire la vostra sensibilità con tatto nonostante la vostra impazienza. Potreste incontrare nuove persone, molto probabilmente ci sarà amore nell'aria pronto per voi! Nel lavoro, il cielo di oggi accrescerà il vostro senso pratico, portando concretezza e determinazione e tanta ambizione. Coraggio i risultati non tarderanno a farsi vedere.