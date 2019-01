Annuncio

Ultima domenica di gennaio in arrivo per i dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni del giorno 27 gennaio, con lavoro, salute e amore [VIDEO]da Ariete a Pesci.

Ariete: vi sentite particolarmente bene in questa domenica 27 gennaio. In campo sentimentale potrete superare vecchi rancori. Per quanto riguarda il campo lavorativo è un momento di ripresa.

Toro: giornata in calo per il segno, avrete molte cose da fare e alcune questioni da risolvere in campo professionale.

Per quanto riguarda l'amore, potrebbero nascere dei dubbi.

Gemelli: forza fisica in calo per il segno, in campo lavorativo dovrete organizzare molte cose. Per quanto riguarda il campo amoroso, cercate di non agire senza rifletterci.

Cancro: sarà una giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti, con la Luna favorevole potrete fare degli incontri positivi. Sul lavoro, in questa giornata potreste prendere delle decisioni importanti per il futuro.

Leone: non sarà una giornata semplice per il segno del Leone, potreste vivere infatti delle forti tensioni sia in amore che in campo professionale. La Luna è dissonante nel segno, per questo motivo cercate di mantenere la calma.

Vergine: se ci sono state delle crisi nelle settimane precedenti, in questa giornata potreste recuperare una relazione. Per quanto riguarda il campo lavorativo è il momento di prendere dei buoni accordi.

La giornata dei segni

Bilancia: la giornata sarà sottotono per voi della Bilancia, evitate di stressarvi in più del dovuto. In campo lavorativo otterrete presto [VIDEO]delle belle soddisfazioni.

In amore non manca l'energia.

Scorpione: sono in arrivo dei cambiamenti in campo lavorativo, potreste ricevere anche una buona ricompensa. In amore vi sentite agitati, ma è una situazione che supererete presto.

Sagittario: molte saranno le cose da sistemare in campo professionale, cercate di non fare troppe cose contemporaneamente. In amore, con la Luna nel vostro segno vi sentirete particolarmente forti.

Capricorno: in questa domenica potreste sentirvi sottotono, soprattutto in amore. Con il partner potrebbero esserci infatti delle tensioni da gestire. In campo lavorativo evitate di affaticarvi eccessivamente.

Acquario: la giornata sarà caratterizzata da nervosismo e stanchezza. In campo sentimentale è importante che vi lasciate andare con le persone alle quali tenete. Sul lavoro sono in arrivo nuovi progetti.

Pesci: in questa giornata è il caso che riposiate di più. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero esserci delle discussioni con i collaboratori, dovrebbe chiarire alcune questioni. In campo sentimentale potrete prendere delle scelte importanti.