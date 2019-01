Annuncio

Tra pochi giorni daremo il benvenuto al secondo mese del 2019, scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per i nati sotto il segno dei Gemelli. Ecco di seguito l’Oroscopo di febbraio per questo segno.

Quello che sta per iniziare si rivelerà un mese difficile soprattutto per quanto riguarda l’aspetto economico: infatti potrebbe presentarsi un imprevisto, come un guasto o una grossa spesa da affrontare.

Si creeranno agitazioni e nervosismo e questo inciderà anche per quanto riguarda l'ambito lavorativo e i sentimenti. Sarà invece un mese positivo per quanto riguarda il fisico, chi durante il mese precedente ha iniziato le cure o trattamenti specifici, inizierà a trarne i primi benefici.

Astrologia Gemelli febbraio 2019: predizioni su amore, lavoro e salute

Amore: come anticipato, il mese di febbraio 2019 [VIDEO]potrebbe portare alcune problematiche all’interno dell’ambito economico, questo inciderà sugli altri aspetti della vostra vita e anche dell’amore. Qualcuno potrebbe vedersi costretto a rimandare dei progetti, come un viaggio o l’organizzazione di un matrimonio, a causa di un imprevisto o di un’insufficienza finanziaria. Anche per i single alla ricerca dell’anima gemella non sarà un mese vantaggioso, avrete la testa altrove e fare nuovi incontri non sarà tra le vostre priorità. Tuttavia non è detto che sia impossibile recuperare, le ultime giornate di febbraio si riveleranno più positive, così come lo sarà anche il mese di marzo: con l’arrivo della primavera alcune problematiche potranno essere risolte.

Lavoro: stando al presagio degli astri il mese di febbraio 2019 si rivelerà abbastanza sottotono per i Gemelli, qualcuno potrebbe sentirsi insoddisfatto, amareggiato o anche deluso da alcune situazioni. Già a partire dall’estate 2018 infatti dei cambiamenti potrebbero essersi attuati all’interno dell’ambito lavorativo, questo ha creato dubbi e malcontento. Durante il nuovo mese alcune situazioni verranno messe in discussione, qualcuno potrebbe decidere di abbandonare un percorso dimostratosi controproducente per intraprendere nuove strade. Chi invece programmava di lanciare nuovi progetti o aprire un’attività, potrebbe dover bloccare momentaneamente i propri piani, almeno fino all’inizio di marzo.

Salute: rispetto al mese precedente il mese di febbraio si rivelerà meno faticoso, [VIDEO] anche se le preoccupazioni non mancheranno. Chi nel mese di gennaio ha iniziato delle cure o dei trattamenti specifici, noterà una buona ripresa fisica, di cui tuttavia sarebbe meglio non abusare. Come detto le tensioni non mancheranno, dunque programmate di ritagliarvi del tempo da dedicare a voi stessi, per curare corpo e mente.