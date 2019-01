Annuncio

Prosegue l'ultima settimana di gennaio 2019. Scopriamo le stelle con le previsioni per tutti e dodici i segni zodiacali per quanto riguarda la giornata di martedì 29 gennaio.

Ariete: martedì 29 gennaio sarà un giorno positivo per il segno. In campo lavorativo potrete avere delle buone opportunità, anche economiche. Per quanto riguarda il campo amoroso, con la Luna favorevole potete fare buoni incontri.

Toro: giornata nervosa per il segno, cercate di gestire i vostri nervi.

In campo lavorativo potrebbero nascere dei contrasti, in amore ci saranno delle difficoltà di comprensione.

Gemelli: provate a ricercare un po' di serenità in questa giornata.

In amore potreste però perdere la pazienza e mettere in dubbio la vostra relazione. In campo lavorativo potrebbero esserci dei trasferimenti.

Cancro: giornata sottotono per il segno, non vi sentite particolarmente tranquilli. In amore, con Mercurio attivo, potreste avere delle buone intuizioni. Migliora il campo lavorativo.

Leone: momento di forza per i nati sotto questo particolare segno. In campo amoroso potrete vivere dei bei momenti di passione. Belli anche i progetti lavorativi.

Vergine: sono in arrivo delle novità a livello professionale. In amore, potrete risolvere dei contrasti che da tempo vanno avanti.

Astrologia per la giornata di martedì 29 gennaio

Bilancia: buona giornata di ripresa per i nati Bilancia, in amore, le coppie che hanno dei problemi potranno provare a risolverli.

Per quanto riguarda il campo degli affari, cercate di valutare bene le persone con le quali relazionate.

Scorpione: è un bel momento per quanto riguarda i contatti, soprattutto in campo lavorativo potrete fare buoni incontri. In amore, specialmente nel pomeriggio sono favorite nuove conoscenze.

Sagittario: con la Luna nel segno vi sentite particolarmente bene. Sul lavoro, potrete trovare delle soluzioni. Per quanto riguarda le emozioni, potrete fare dei passi avanti.

Capricorno: vivrete un momento migliore per quanto riguarda la forma fisica. In campo lavorativo impegnatevi per concentrarvi sulle cose realmente importanti. In amore, con la Luna dalla vostra parte vi sentirete meglio.

Acquario: in questa giornata vi sentite particolarmente stanchi. In campo amoroso potrebbero esserci delle polemiche con il partner, sul lavoro momento di recupero.

Pesci: se desiderate iniziare delle cure, questo è il momento più giusto per farlo. In amore, con la Luna favorevole, vivrete bei momenti. La mattina sarà migliore del pomeriggio, quando potreste sentirvi agitati.