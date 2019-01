Annuncio

In arrivo il mese di febbraio. Leggiamo le previsioni astrologiche che riguardano il segno del Toro con l'oroscopo sul lavoro, amore e salute [VIDEO] per il periodo compreso tra l'1 ed il 28 febbraio. Di seguito, consigli per affrontare bene il secondo mese del 2019. L'inizio dell'anno per il segno del Toro è stato positivo, con molti pianeti in ottimo aspetto, avete vissuto un buon momento di recupero. In campo sentimentale il cielo è stato ideale per organizzare grandi progetti, come matrimoni o convivenze.

Per quanto riguarda il campo lavorativo, non sono mancati i momenti di energia grazie anche a Mercurio, sole e Saturno positivi per voi. Anche a livello salutare le stelle sono state dalla vostra parte ed avete avuto voglia di riscatto e di riemergere dalle difficoltà affrontate nell'anno precedente.

Quello di febbraio è un mese ideale per l'amore, i single potranno fare degli incontri importanti e innamorarsi come da tempo speravano. Le coppie potranno fare passi avanti, sia quelle nate da poco che quelle che vanno avanti da tempo. In campo professionale non mancheranno delle buone occasioni, soprattutto nella parte centrale del mese, quando Marte entrerà nel segno. Sarà possibile portare avanti i progetti, ma non mancheranno anche delle novità. Per quanto riguarda il lato salutare, è il momento giusto per mettersi in gioco. Questo perché non manca l'energia e la vitalità necessaria per affrontare le sfide. Se dovete affrontare delle cure, questo è il periodo giusto per iniziare delle terapie. Scopriamo di seguito le previsioni astrologiche dettagliate per quanto riguarda il lato sentimentale e professionale del segno del Toro nel mese di febbraio.

Oroscopo febbraio 2019: lavoro e amore per il toro

In questo nuovo mese dell'anno il Toro desidera ricominciare ad amare. Come anticipato, le stelle saranno dalla vostra parte per confermare delle relazioni o iniziare delle nuove storie. I single che desiderano fare nuovi incontri, dovranno farsi notare e mettersi in gioco.

Per quanto riguarda il campo lavorativo è possibile portare avanti i propri progetti, ma fare anche delle richieste. Il periodo migliore per farsi notare è quello compreso tra la seconda e la terza settimana del mese. Se ci sono stati dei problemi in passato, è il momento giusto per risolverli, per questo motivo cercate di studiare delle strategie per organizzare al meglio la vostra attività. Il mese di marzo sarà un periodo impegnativo per voi, ma otterrete comunque delle buone risposte [VIDEO].