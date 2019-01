Annuncio

In arrivo il mese di febbraio. Quali sono le previsioni del secondo mese dell'anno? Scopriamo le stelle, con l'Oroscopo su lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno del Cancro. A gennaio tutti i nati Cancro hanno vissuto dei momenti complessi da gestire, soprattutto in campo sentimentale; questo ha causato tensioni e agitazioni che si sono riversate sul lato salutare. Per quanto riguarda il campo professionale, non sono mancate delle questioni da risolvere.

Partenza difficile da gestire per il segno, ora in attesa di un momento di serenità [VIDEO].

Per quanto riguarda il mese di febbraio, nonostante una lieve ripresa, prosegue l'agitazione, anche a causa dell'opposizione di Saturno.

In amore, diverse saranno le discussioni da affrontare con il partner, anche perché tenterete di sanare una situazione difficile. A livello professionale, se gestite un'attività familiare potrebbero rinascere problematiche già affrontate nel precedente anno. A livello salutare, se state vivendo dei fastidi, potrete trovare delle cure adatte verso il concludersi del mese. Cercate di limitare lo stress, per non risentirne a livello psicofisico. Un buon recupero avverrà a marzo, soprattutto a livello salutare, quando il nervosismo, anche se presente, sembrerà diminuire. Scopriamo di seguito cosa prevedono le stelle per tutti i nati Cancro per il lato amoroso e quello lavorativo nel mese di febbraio.

Oroscopo febbraio 2019: lavoro e amore per il Cancro

In campo sentimentale le stelle nel mese di febbraio sono dunque ostili, non mancheranno problematiche anche se cercherete di arginare i problemi.

Nonostante alcune relazioni abbiano vissuto dei momenti di crisi importante, sarà possibile trovare una soluzione, ma solo se il sentimento è realmente forte. In questo periodo è possibile che nascano delle infedeltà, soprattutto da parte degli uomini. Con Saturno opposto, evitate eccessive lamentele che potrebbero generare polemiche [VIDEO] complesse da arginare. Nel mese di marzo l'amore sarà meno problematico.

Per quanto riguarda il campo professionale, se precedentemente sono nati dei rapporti questi proseguiranno, ma non mancheranno degli ostacoli da saltare. È possibile che decidiate di portare avanti dei progetti, ma importante è che valutiate se a livello economico una determinata situazione vi conviene o meno. A marzo, Marte sarà in buon aspetto e potrete vivere un momento di ripresa, le prospettive saranno di certo migliori.