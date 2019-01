Annuncio

Mancano ormai pochissimi giorni all'inizio di febbraio 2019, è quindi già il momento per dare un'occhiata all'Oroscopo del nuovo mese: in particolare in questa sede ci soffermeremo sui primi sei segni zodiacali, vale a dire quelli compresi fra l'Ariete e la Vergine [VIDEO]. Vediamo maggiori dettagli.

L'oroscopo di febbraio da Ariete a Gemelli

Ariete: occorre lucidità in particolare nei primi quindici giorni del mese. Notoriamente gli errori si pagano e quindi riflettete a lungo sul da farsi, anche a costo di farvi venire una delle vostre proverbiali emicranie, ma comunque cercate di individuare la soluzione giusta.

Toro: potrebbero nascere nuovi rapporti sentimentali. Vento in poppa a febbraio per i nati nel segno: il periodo sarà molto favorevole per innamorarsi soprattutto nella seconda metà del mese, quando disporrete di grande energia e di conseguenza sarete molto ottimisti e propositivi nei rapporti sociali.

Gemelli: occorre più concretezza. Il segno caratterizza persone che hanno una sorta di doppia identità spesso in conflitto. Da questo scontro interiore nascono sovente una serie di problematiche legate agli effetti indesiderati delle vostre azioni. In questo mese è necessaria la massima profondità di analisi e non essere mai superficiali.

Le previsioni zodiacali da Cancro a Vergine per febbraio

Cancro: sarà un mese pieno di complicazioni. Febbraio non si rivelerà positivo per i cancerini [VIDEO], che accuseranno non solo stanchezza, la quale per alcuni sfocerà nel desiderio di cambiare lavoro. Inoltre ci potrebbero essere problemi relativi alla salute generale che incideranno sull' umore e li porteranno a vedere sotto una luce nuova alcune decisioni prese in passato, forse con troppa fretta.

Contrasti ci potrebbero essere sia in ambito familiare che sul lavoro: attenzione ai moti di rabbia. Tutto ciò causerà un mal di testa che sarà la costante negativa di febbraio 2019 per il Cancro. Le decisioni da prendere saranno tante e vi manderanno in crisi dal punto di vista psicologico.

Leone: il segno più fortunato del 2019 può essere ottimista anche a febbraio. È un periodo nel quale vi va decisamente tutto bene. Sarà bene fare progetti anche imprenditoriali, per assicurare un futuro sereno anche alle persone amate. Ottima la salute. Le congiunture astrali sono propizie sia per fare investimenti finanziari che per operazioni immobiliari anche di una certa importanza per la vostra serenità. Approfittate dunque di questo momento favorevole perché in seguito tutto potrebbe cambiare.

Vergine: ci saranno decisioni non facili da prendere. Il mese si rivelerà di complessa gestione, nell'ambito di un anno non troppo favorevole per questo segno. Il paradosso starà nel fatto che, pur godendo di ottima salute, non saprete bene come gestire certi rapporti, sia di carattere sentimentale che sul lavoro e quindi andrete inevitabilmente in confusione.

Il vostro buon carattere e la vostra disponibilità verso il prossimo potrebbero indurvi a compiere dei gravi errori di valutazione in questo periodo: dovreste quindi cercare di prendervi tutto il tempo che vi serve, per decidere quali strade vi conviene percorrere per non mettervi nei guai.