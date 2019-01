Annuncio

In arrivo il mese più corto dell'anno. Quali saranno le previsioni di febbraio per tutti i nati sotto il segno della Bilancia? Di seguito, ecco le stelle con lavoro, amore e salute del settimo segno zodiacale. Il mese di gennaio è stato particolarmente agitato sotto l'aspetto professionale, non sono mancati contrasti che hanno generato momenti di insoddisfazione per il segno. A causa anche di Saturno nervoso [VIDEO], non è stato semplice portare avanti alcune situazioni, e questo ha generato talvolta irrequietezza.

Anche il campo sentimentale non è stato particolarmente favorito dalle stelle, diverse le relazioni entrate in crisi e coppie che hanno vissuto delle tensioni complesse da gestire.

Con Marte e Mercurio in quadratura ostile, anche a livello salutare avete avvisato dei momenti di stanchezza o ansia, soprattutto nella parte centrale del mese.

In questo nuovo mese dell'anno, quello di febbraio, in campo sentimentale vivrete un momento di stop. Qualcuno non si sente ancora pronto a mettersi in gioco ed aprire il proprio cuore. A livello lavorativo la situazione invece è migliore, con Mercurio ed il Sole in buona posizione nel segno, potrete fare dei passi avanti, riuscendo anche a vivere dei momenti di soddisfazione. Per quanto riguarda la salute, cercate di curare al meglio la vostra alimentazione ed in questo modo vi sentirete meglio a livello fisico. Sul piano psicofisico, a causa di ansie vissute precedentemente, dovrete ancora aspettare per recuperare.

Quello di marzo sarà un mese più tranquillo, a parte delle distrazioni, vivrete con maggiore serenità. Leggiamo adesso le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro e la salute nel dettaglio per tutti i nati Bilancia.

Come anticipato, a livello lavorativo vivrete un momento di ripresa. Anche i giovani potranno mettersi alla prova, soprattutto chi è alla ricerca di un'occupazione. Sarà possibile fare anche delle richieste, se necessarie, in particolare potrete ottenere delle risposte positive a partire dalla terza settimana del mese. Chi ha iniziato dei progetti da tempo ed ancora non riesce a vedere i frutti del proprio lavoro, potrebbe sentirsi sottotono, ma con Giove nel segno [VIDEO]potrete comunque vedere qualche risultato.

In campo sentimentale dovrete fare invece delle scelte, soprattutto chi vive due relazioni, dovrà capire da che parte stare. In questo mese potrebbero esserci dei cambiamenti, nati anche a seguito di conflitti che hanno generato molta insofferenza. In questo periodo sarà possibile fare degli incontri, ma valutate bene le persone con le quali vi relazionate, perché potreste rimanere delusi.