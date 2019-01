Advertisement

Advertisement

L'Oroscopo della giornata di 10 gennaio punta i riflettori sulla fortuna, prediligendo alcuni segni dello Zodiaco e rendendo le attività più complesse per altri. Come sarà l'amore, la fortuna e il lavoro nelle previsioni astrologiche [VIDEO]dedicate alla giornata di giovedì, ricca di impegni? Buona la carica energetica dell'Ariete, il Sagittario è ottimista e il Leone riparte alla grande, pronto a mettersi in gioco. La fortuna pronostica il suo responso, anche se Mercurio in aspetto non buono per il Cancro potrebbe rendere questo segno molto polemico.

Leggi anche Previsioni astrologiche settimanali fino al 13 gennaio: stanco il Cancro

Buona lettura degli astri.

Oroscopo propizio per l'Ariete, il Leone e il Cancro

Ariete: massimo delle potenzialità eccentriche per voi amici dell'Ariete [VIDEO], siete dotati di una vitalità eccezionale, che potrete sfruttare in amore.

Advertisement

Sul lavoro evitate le polemiche.

Toro: non siate troppo venali e ricercate l'amore piuttosto che il puro interesse. Siate più attenti nel lavoro, evitando di distrarvi, forse a causa dell'insofferenza che vi attanaglia.

Gemelli: vi sono un po' di tensioni in amore e anche nel lavoro dovrete superare la paura di fallire. Credete maggiormente nelle vostre capacità e tutto andrà per il meglio.

Cancro: il Sole in opposizione vi regala una forte ambizione che vi spinge a saltare le tappe, cercando di trovare sotterfugi per giungere alla meta. Occhio alla mancanza di sensibilità, forse dovuta a una sorta di misantropia e di rancore amoroso.

Leone: è una giornata serena per voi amici del Leone, Venere in Sagittario vi aiuterà a riprendere quota soprattutto in amore e anche Giove vi assicura fortuna nel lavoro.

Advertisement

Vergine: non siete molto fortunati nella giornata, sembra che il fato sia avverso e vi faccia i dispetti, mettendovi davanti difficoltà e tensioni. Attendete tempi migliori.

L'oroscopo giornaliero dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'istinto prende il sopravvento sulla ragione e vi rende bellicosi e vendicativi. Cercate di tenere un minimo di autocontrollo nel lavoro, per l'amore dovrete aspettare la prossima settimana.

Scorpione: Venere ha abbandonato il vostro segno e vi raccomanda di tener fede alle promesse fatte con il vostro partner. Ottime le opportunità lavorative, da cogliere al volo.

Sagittario: ottima la fortuna per voi nati sotto il segno del Sagittario [VIDEO], siete molto amabili e aperti agli altri. L'amore per il sentimento sfiora quasi l'idolatria. Il lavoro propone situazioni fortunate da vivere con forte slancio emotivo.

Capricorno: messaggero di buone notizie, Mercurio nel vostro cielo vi mette in comunicazione con il mondo esterno aprendovi all'amore. Plutone e Sole vi danno la spinta giusta per intraprendere un cammino lento ma inesorabile verso il successo lavorativo.

Acquario: avete aperto i vostri orizzonti ritrovando anche l'amore, adesso spetta alla sfera professionale essere baciata dalla fortuna.

Pesci: va bene la sensibilità e l'emotività, ma non vi è permesso di esitare sulle decisioni lavorative che possono trasformare il vostro futuro. La fortuna per voi amici dei Pesci è buona, dovete solo coglierla al volo, evitando di isolarvi in meditazione e dedicando maggior tempo all'amore.