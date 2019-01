Advertisement

Advertisement

Una nuova settimana riparte alla grande. Le feste sono passate e i cuori solitari devono darsi da fare per intrecciare buone relazioni, aiutati dai transiti planetari [VIDEO] che li esortano ad agire. Mercurio, il pianeta della comunicazione, vigila in Sagittario diffondendo i suoi influssi benefici in ciascuna casa astrologica.

Cosa pronostica quindi l'Oroscopo di martedì 8 gennaio dedicato all'amore dei single? Si preannunciano nuovi incontri per lo Scorpione e la Bilancia.

Gli altri segni zodiacali dovranno uscire, conoscere nuovi amori e divertirsi, come è d'obbligo dopo le festività trascorse in famiglia.

L'oroscopo dedicato ai single: Gemelli arde di passione

Ariete: come dei guerrieri sapete ciò che vi spetta di diritto e ve lo prendete, combattendo e sfruttando tutte le vostre energie.

Advertisement

Se vi capiterà un invito last minute, approfittatene cari amici dell'Ariete [VIDEO], le stelle potrebbero aver programmato nuovi incontri per voi.

Toro: mantenete un atteggiamento lucido e "dateci dentro" fino in fondo nelle situazioni amorose, senza paura di vivere le emozioni presenti. Non fate progetti a lunga durata ma esigete ciò di cui avete bisogno.

Gemelli: state facendo ordine nella vostra vita e questo lavoro frutterà pure in amore. Dedicate più tempo al vostro benessere, magari facendo attività fisica. Incontri clamorosi riaccenderanno la passione che c'è in voi.

Cancro: vi siete finalmente liberati da quel senso di pesantezza che vi opprimeva e ora potrete guidare la vostra nave verso nuovi orizzonti. Avete voglia di condividere le vostre emozioni con una persona in particolare, quindi osate e fissate un appuntamento.

Advertisement

Leone: non abbiate paura di proporvi a una persona che volete conquistare. Accantonate dubbi e timori, senza pensare a ciò che è sbagliato e agli effetti che poi ne deriveranno. L'amore è anche rischio.

Vergine: la vostra casa astrologica è dedicata alla comunicazione quindi approfondite le nuove conoscenze e apritevi al dialogo. Non innalzate "muri di cinta" per proteggervi dalle vostre incertezze ma apritevi agli altri con fiducia.

Via libera alle emozioni nell'oroscopo single dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto carismatici e dotati di un grande fascino, utilizzatelo al meglio per favorire incontri amorosi interessanti.

Scorpione: è un periodo di grande rinnovamento per voi amici dello Scorpione, vi rimetterete in gioco con decisione e fermezza, pronti a tagliare il traguardo amoroso che vi spetta. Per voi sono previsti nuovi incontri carichi di emozioni inattese.

Sagittario: siete molto riflessivi in questa giornata voi nati sotto il segno del Sagittario [VIDEO]. Non sapete se aprire una porta a una persona che vi corteggia o attendere gli eventi futuri.

Valutate voi stessi prima di agire.

Capricorno: cercate nuovi stimoli e attingete dal Sole energia vitale, in fondo anche Saturno è dalla vostra e vi garantisce energia da investire nell'amore.

Acquario: lasciatevi andare e date il via libera ai progetti amorosi. Voi amici dell'Acquario dovrete accantonare i vostri dilemmi interiori e vivere le novità amorose con maggiore leggerezza.

Pesci: cercate di smuovervi e di colorare la vostra vita, vivendo le emozioni, aprendovi a nuovi incontri, dando vita a qualcosa di nuovo e di piccante. Non abbiate paura di sbagliare, il rinnovamento è alle porte.