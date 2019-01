Annuncio

L'Oroscopo di domani 1 febbraio 2019 annuncia con piacere il transito della Luna nel settore astrale del Capricorno [VIDEO] proprio in coincidenza con il primo giorno del mese. Ansiosi di scoprire cosa potrebbe regalare di nuovo in amore e nel lavoro questo venerdì? Prima di dare conto sulle effettive influenze generate dallo spostamento della "musa dei poeti", è quasi d'obbligo mettere in chiaro quanto segue: quest'oggi l'Astrologia, la classifica stelline quotidiana e le relative previsioni interesseranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Mettiamo subito in chiaro i migliori in assoluto estratti dalla sestina in questione: favoriti del momento Gemelli e Cancro, valutati al massimo della positività e degni di avere a corredo le cinque stelline della fortuna.

A reggere il confronto con i fortunati segni appena citati, solo la Vergine: pochi o quasi nessun problema per gli amici nativi nel segno di Terra, pronosticati in giornata buona grazie a Mercurio e Sole speculari positivi al 60%. Vogliosi di sapere qualcosa di più in merito alle previsioni di venerdì 1 febbraio? Bene, andiamo pure al resoconto relativo ai settori legati ai sentimenti e alle attività lavorative, subito dopo la scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 1° febbraio 2019

Il venerdì "nero" è alle porte: curiosi di conoscere la situazione astrale in generale? Allora, eccoci pronti a mettere in evidenza cosa riserverà di interessante l'Astrologia applicata alla prima giornata di febbraio e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività.

La nuova classifica stelline impostata quest'oggi sul 1° giorno del mese vede due specialissimi segni in primo piano: Gemelli e Cancro, tra l'altro già anticipati in apertura. Per gli altri segni,ovviamente, consigliamo di andare subito a scoprire la relativa tabella posta di seguito. Ecco allora il resoconto giornaliero per i simboli zodiacali compresi dall'Ariete alla Vergine:

★★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★★: Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Toro, Leone (venerdì nero!).

Previsioni di inizio febbraio su amore e lavoro

Ariete - Il prossimo venerdì 1 febbraio sarà davvero "sottotono"? In effetti è proprio questa la verità: la giornata di fine settimana sarà di basso livello soprattutto in campo sentimentale. Infatti, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore in generale, specialmente in questa parte coincidente con l'ingresso del nuovo mese, invita alla calma e alla riflessione. Diciamo che potreste avere a che fare con incombenze non messe in conto, perciò preparatevi a consumare un supplemento extra di pazienza.

Single, la scelta delle persone che incontrerete sarà molto importante: spesso, l'intuito inganna mostrando cose diverse da ciò che realmente si riveleranno in seguito, quindi occhio, ok? Nel lavoro invece, potreste avere qualche difficoltà per via di astri non troppo favorevoli. Saranno possibili storture, contrasti o opinioni contrarie alle vostre: avete mai pensato che potrebbe essere colpa vostra?

Toro - Purtroppo per voi, amici del Toro, come del resto anche per coloro nativi del Leone, il prossimo venerdì potrebbe essere realmente sottomesso al pessimo "colore nero". Ci saranno nell'aria malumori e incomprensioni varie: attenzione a come vi porrete nei confronti di alcuni soggetti che ben conoscete... In amore stessa solfa: parlando di relazioni sentimentali di qualsiasi tipo, comunque soprattutto in coppia, cercate di tenere un tono di voce alquanto mite, al limite della dolcezza: vedrete, gioverà molto alla malleabilità dei rapporti. Single, sarete notevolmente stressati e non avrete voglia di vedere nessuno: tenete duro ancora un po', arriverà presto qualcosa di buono anche per voi. Nel lavoro intanto, le stelle non porteranno grandi novità in ambito della vostra attività. Diciamo che dovrete attendere un po' perché arrivino cambiamenti interessanti.

Gemelli - La giornata sarà ottima su quasi ogni fronte. Infatti, il periodo potrebbe riservare una splendida sorpresa a fine pomeriggio o massimo metà serata. Curiosi? Intanto, parlando d'amore e di sentimenti in generale, potrebbe essere tanta la positività su cui poter fare affidamento nel corso del periodo. In coppia, analizzate con serenità le cose che non vanno, discutete pacatamente con il partner cercando le giuste soluzioni: le stelle saranno con voi. Diciamo che a chi più e a chi meno, non mancherà quella marcia in più assente da un po' di tempo a questa parte in seno al rapporto. Single, sarete in un piacevole stato di grazia, vi sentirete più leggeri ed in pace con voi stessi e pronti a innamorarvi di nuovo: meglio di così... Nel lavoro infine, per avere gli attesi riscontri (che attendete da tempo) basterà sfoderare un po' più grinta del solito. Con la giusta dose di determinazione potrete togliervi di torno tante seccature.

Cancro - Questa parte della settimana coincidente con il primo giorno di febbraio, per voi Cancro, si profila oltre ogni più rosea aspettativa. Partirà benissimo, sì o no? Certo che sì, almeno secondo quanto esplicitato dalle effemeridi di vostra competenza nel periodo in analisi. Pertanto, riguardo l'amore con annessi e connessi, saranno apprezzate la vostra sincerità e la vostra sensibilità. Le previsioni di venerdì in merito a coloro già in coppia, indicano vincente il periodo: sentirete il calore della famiglia scaldarvi il cuore. Di certo, vi sentirete decisamente più leggeri e maggiormente fiduciosi della vostra capacità nel raggiungere gli obiettivi amorosi che vi stanno a cuore. Single, l'energia non vi mancherà in questa giornata, dunque spazio al divertimento con gli amici e a nuove conoscenze. Nel lavoro, state viaggiando speditamente verso la piena realizzazione dell’obiettivo che vi eravate prefissati: cercate però di non allentare la presa ma di mantenere gli attuali livelli di attenzione.

Leone - Partirà decisamente male questo vostro venerdì di fine settimana, almeno secondo il report astrale riguardante il segno del Leone. Si preannuncia dunque, come già anticipato nella previsione messa a punto per gli amici Toro, di un periodo sottoposto alla dura legge del "venerdì nero": calma! Intanto vediamo di dare qualche consiglio relativo all'amore: pensate bene prima di prendere decisioni affrettate. Poi, in caso di discussioni, mettete via il nervosismo e tentate la via del dialogo pacifico: con il partner sarà meglio evitare in questo periodo inutili litigi. Single, giocate la carta della simpatia e dell'improvvisazione: colpo assicurato! Intanto, grosse novità non si prevedono, per cui non avrete tempo di cullarvi sugli allori anche perché già si profilano all’orizzonte nuove conoscenze degne di essere approfondite: vagliate bene pro e contro, ok? Nel lavoro, parlando di attività sia in proprio che regolate da contratto, ultimamente vi siete un po' troppo auto-isolati e questo non ha giocato a vostro favore. Diciamo che in molti siete arrivati ad una svolta: oggi dovete impegnarvi seriamente per cercare di cambiare rotta...

Vergine - Venerdì sarà mediamente discreto anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. In questo caso gli astri invitano alla calma: qualcuno potrebbe essere messo alla prova dei fatti, dunque si consiglia di far tesoro dei consigli disinteressati di un amico/parente/conoscente. L'oroscopo di domani 1 febbraio intanto consiglia in amore tanta riflessione e attitudine alla decisione. Parlando in merito ai rapporti di coppia, sarete molto affettuosi e questo favorirà una svolta positiva nel rapporto stesso: giocando bene i vostri assi, riuscirete a renderlo unico come non mai. Single, fate un piccolo viaggio in buona compagnia e vedrete che tornerà il buonumore. Molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno: affrontate la vita con maggior leggerezza, ok? Nel lavoro, per chiudere questa nuova tornata di previsioni, procederete con cautela pianificando a puntino eventuali intenti, ovviamente saranno queste le vostre prossime mosse.

