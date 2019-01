Annuncio

Annuncio

Il Capodanno cinese celebra l'inizio dell'anno il 5 febbraio, almeno secondo il calendario cinese che si ispira ai cicli lunari. Questa festa dà il via all'anno del maiale, ultimo segno zodiacale dell'Oroscopo cinese. A differenza dei nostri segni zodiacali mensili, i cinesi assegnano ogni anno a un determinato animale, il cui carattere viene influenzato dagli elementi acqua, fuoco, legno, terra e metallo. Analizziamo le previsioni astrologiche dedicate al maiale, segno che nell'oroscopo [VIDEO] cinese risulta molto altruista, generoso e affettuoso, anche se un po' burbero.

Il maiale: caratteristiche del segno e previsioni astrali

Affabile e gentile, il segno del maiale nell'oroscopo cinese risulta molto espansivo e aperto ai rapporti sociali.

Advertisement

I nati in questo periodo sono persone affettuose, che amano la famiglia e la buona compagnia. Fedeli fino all'estremo, non deludono i sentimenti di coloro a cui tengono molto e ricambiano le sensazioni con impeto. A prima vista il "maiale" può sembrare un po' burbero, ma ciò è dovuto al fatto che questo segno, che dà il via al Capodanno cinese, è molto riflessivo. Concentrati e precisi, essi amano le scienze complicate e assumeranno ruoli da leader nel lavoro, portando a termine i loro progetti con successo. Il segno zodiacale [VIDEO]del cinghiale ama la buona tavola e non disdegna un piatto cucinato a dovere, soprattutto se accompagnato dalla buona compagnia degli amici. Attenzione però a non farlo arrabbiare: il maiale ama la sincerità e se perde la pazienza per via di un comportamento inadeguato nei suoi confronti, diventa impulsivo e testardo, non perdonando facilmente.

Advertisement

I migliori video del giorno

Il maiale: l'amore nel Capodanno cinese e durante l'anno

Il maiale in amore idealizza il suo partner, anche se non lascia mai nulla per scontato. Affettuoso e spontaneo, lotterà se necessario per difendere la sua storia d'amore. Ma andiamo ad analizzare le previsioni astrologiche [VIDEO]dedicate a questo segno affascinante. Si prospetta un anno di cambiamento e innovazione che il maiale coglierà al volo, aperto come è ai nuovi stimoli. Spingendo al massimo le sue capacità, questo segno riuscirà a raggiungere l'apice del successo lavorativo.

Quest'anno sarà molto positivo per i sentimenti, vissuti con profondità d'animo e apertura di cuore. Sarà l'intuito perspicace del maiale a fiutare la strada giusta che porta all'amore. Coloro che sono single riusciranno con il loro sesto senso a percepire la persona consona al loro carattere. Non dovranno però rifugiarsi in casa, dovranno uscire e conoscere nuove persone: l' "incontro magico" non pioverà certo dl cielo. Le coppie consolidate vivranno un periodo amoroso splendido, di ricca intesa emotiva. Sarà un anno spettacolare per l'amore e le coppie potranno perfino pensare a fare un passo in più, arrivando a pronunciare il fatidico sì o a mettere in "cantiere" l'arrivo di un bebé.