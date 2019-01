Annuncio

Le previsioni astrologiche di febbraio 2019 annunciano un periodo molto fortunato e prospero per i nati sotto i segni di terra (Capricorno, Vergine e Toro). Il secondo mese dell'anno [VIDEO] sarà, infatti, ricco di esperienze, avventure e successi, sia professionali che personali per i segni succitati. Giorni migliori dovranno, invece, attendere i segni dell'Acquario e dello Scorpione, specialmente per quanto concerne l'ambito amoroso.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): caparbietà e determinazione sul lavoro non sono mai abbastanza. Rimboccatevi le maniche per portare a termine un progetto professionale impegnativo quanto importante per la vostra carriera futura, la fortuna sarà dalla vostra parte.

(23 luglio – 23 agosto): caparbietà e determinazione sul lavoro non sono mai abbastanza. Rimboccatevi le maniche per portare a termine un progetto professionale impegnativo quanto importante per la vostra carriera futura, la fortuna sarà dalla vostra parte. Ariete (21 marzo – 20 aprile): la tristezza dello scorso mese di gennaio è solamente un lontano ricordo. Non lasciatevi vincere dal pessimismo e dalle avversità della vita, ma guardate con speranza e coraggio al domani. Andrà molto bene in amore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): le discussioni in famiglia sono diverse nell'ultimo periodo, ma niente paura perché ciò che mantiene uniti voi e i vostri cari è molto più forte degli elementi di separazione.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): in questo mese coltiverete molti rapporti di amicizia, vera, disinteressata, spontanea e sincera. Vivrete un periodo particolarmente positivo e di grande intesa sentimentale con il vostro partner.

(22 maggio – 21 giugno): in questo mese coltiverete molti rapporti di amicizia, vera, disinteressata, spontanea e sincera. Vivrete un periodo particolarmente positivo e di grande intesa sentimentale con il vostro partner. Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): l'affetto dei vostri cari e l'amore della vostra famiglia riusciranno a farvi superare un 'periodo no' dovuto allo stress lavorativo e alle tensioni con il vostro capo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): momento buio per la vostra vita amorosa: non riuscirete a superare una grave crisi sentimentale che rischierà di condurvi nel baratro più profondo.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): la stima dei vostri amici vi servirà a farvi strada in un mese non particolarmente positivo del vostro 2019. Il nuovo anno poteva iniziare decisamente meglio, ma niente paura: vi rifarete a partire dalla primavera.

(20 febbraio – 20 marzo): la stima dei vostri amici vi servirà a farvi strada in un mese non particolarmente positivo del vostro 2019. Il nuovo anno poteva iniziare decisamente meglio, ma niente paura: vi rifarete a partire dalla primavera. Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non avete perso il vostro spirito da sognatori. Ciò potrebbe crearvi qualche illusione o falsa speranza, soprattutto sotto l'aspetto dei rapporti sentimentali.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ottimo momento per la vostra salute psico-fisica: vi dedicherete con passione e slancio alla cura del vostro corpo, lasciandovi alle spalle i cattivi pensieri che hanno caratterizzato il mese di gennaio.

Il mese per i segni di terra