L'oroscopo di venerdì 7 agosto 2026 preannuncia momenti indimenticabili ai nati in Gemelli, merito dell'arrivo di una meravigliosa Luna nel segno. La Bilancia vive un venerdì favoloso grazie a una sintonia d'amore in grado di concretizzare progetti storici. Il Leone ritrova una bella grinta sul lavoro, ottenendo finalmente i meriti attesi da tempo. Il Sagittario deve invece muoversi con cautela evitando scontri verbali in casa.

Oroscopo del 7 agosto 2026: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di venerdì

Sagittario ★★. La gestione delle mansioni quotidiane richiede prudenza, specialmente quando sorgono imprevisti nei compiti pratici.

Voi dovete affrontare gli impegni con calma senza correre rischi inutili durante i compiti ordinari. Nei rapporti sentimentali tra coppie si nota qualche incomprensione di troppo, generata da parole dette d'impulso mentre si discute della casa. Per i single è preferibile attendere momenti migliori prima di dichiararsi o di avviare corteggiamenti complessi. Nel contempo, l'ambiente familiare domanda attenzione specifica a causa di alcune questioni aperte con i fratelli. Anche le amicizie sembrano restie a offrire risposte immediate, lasciando un senso di attesa che va gestito con pazienza e molta cautela. Mantener fare ed equilibrio aiuterà a superare la serata con la giusta serenità, evitando ogni scontro superfluo col prossimo.

Vergine ★★★. I legami di coppia mostrano momenti altalenanti che richiedono grande tatto e sensibilità per evitare che discussioni futili diventino pesanti. Chi cerca l'amore stia attento a non giudicare troppo in fretta le nuove conoscenze fatte di recente. Nel campo delle attività lavorative si avverte la necessità di riorganizzare gli orari per terminare i progetti in scadenza prima delle ferie. Intanto la famiglia richiede un aiuto concreto per risolvere una faccenda legata a una spesa improvvisa. Gli amici offrono un supporto sincero e invitano a uscire per distrarre i pensieri dopo una mattinata impegnativa. Mantenendo un atteggiamento costruttivo si possono superare gli ostacoli del giorno senza ansie, ritrovando l'armonia desiderata entro la serata con chi vi sta accanto.

Ariete ★★★★. L'ambito familiare ritrova una piacevole intesa grazie alla soluzione di un vecchio diverbio legata alla gestione della casa. Questa ritrovata armonia spinge le coppie a progettare qualcosa di bello e duraturo per i prossimi mesi caldi. I single possono contare su un fascino particolare che attrae sguardi interessati durante un momento di svago serale. Sul fronte degli impegni professionali arrivano conferme importanti che ripagano ampiamente le fatiche sostenute finora con determinazione. Gli amici si dimostrano vicini e desiderosi di organizzare una serata divertente per festeggiare insieme questi risultati. Voi potete guardare avanti con grande fiducia, coltivando i legami affettivi più cari ed espandendo gli orizzonti personali grazie a idee fresche e vincenti.

Toro ★★★★. Le amicizie rappresentano il punto di forza della giornata, regalando momenti di confronto sincero e consigli davvero preziosi. Questo clima disteso favorisce anche i single, pronti a fare un passo deciso verso una persona speciale appena conosciuta. Nel frattempo la vita a due ritrova complicità attraverso piccoli gesti che scaldano il cuore e allontanano la stanchezza accumulate. Per quanto riguarda le occupazioni giornaliere, i compiti assegnati procedono senza intoppi consentendo di chiudere tutto nei tempi previsti con soddisfazione. La famiglia si dimostra collaborativa e desiderosa di condividere i momenti di svago senza creare tensioni o polemiche sterili. Voi potrete godere di un clima sereno e rilassato che protegge tutte le vostre relazioni importanti.

Leone ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata improntata sul recupero professionale, dove i vostri sforzi ottengono finalmente il giusto riconoscimento formale. Questa soddisfazione si riflette positivamente nel rapporto di coppia, rendendo le serate calde e piene di dialogo costruttivo. I single avvertono il desiderio di rimettersi in gioco e potrebbero ricevere un messaggio del tutto inaspettato ma assai gradito. In famiglia la situazione, secondo l'oroscopo, scorre tranquilla, con momenti dedicati a chiarire alcuni dettagli pratici rimasti finora in sospeso. Gli amici sono pronti a coinvolgervi in iniziative vivaci che portano allegria e spensieratezza dopo una fase carica di impegni. Voi saprete sfruttare al meglio ogni opportunità per consolidare la felicità presente e creare bei ricordi duraturi.

Capricorno ★★★★. Le relazioni affettive vivono una fase di stabilità positiva che consente alle coppie di fare piani a lungo termine. I single percepiscono una nuova maturità che li spinge a cercare legami autentici e privi di inutili complicazioni. Nell'ambito delle varie professioni si aprono strade promettenti per chi desidera cambiare rotta o proporre idee innovative e coraggiose. La famiglia appoggia con convinzione queste decisioni, offrendo una rete di sicurezza preziosa in ogni situazione. Intanto il gruppo di amici storici si fa vivo per proporre una serata in compagnia all'insegna della spensieratezza. Voi saprete gestire ogni cosa con ammirevole compostezza, ottenendo l'apprezzamento sincero di chiunque vi circondi durante questo sereno venerdì.

Acquario ★★★★. I contatti sociali e gli amici occupano il centro della scena, offrendo spunti creativi e conversazioni davvero stimolanti. In amore le coppie vivono una ritrovata complicità, ideale per superare le piccole incomprensioni nate nei giorni scorsi per motivi banali. Chi è solo ha la possibilità di fare una conoscenza interessante proprio all'interno del proprio cerchio di conoscenti. Per quanto concerne l'attività occupazionale, la precisione nello svolgere le proprie mansioni evita ritardi o critiche da parte degli altri. La vita familiare beneficia di questo clima disteso, permettendo di pianificare con serenità gli impegni dei prossimi giorni. Voi riuscirete a bilanciare dovere e piacere con abilità, regalandovi momenti di pura soddisfazione e totale armonia.

Cancro ★★★★★. Le dinamiche familiari risplendono di una luce meravigliosa, portando pace e intesa profonda con tutti i componenti della casa. Questa atmosfera serena fa da volano all'amore di coppia, che si rinnova attraverso promesse importanti e sguardi pieni di sincero affetto. Per i single ci sono eccellenti possibilità di fare un incontro capace di far battere il cuore a mille. Sul versante delle mansioni lavorative arrivano conferme molto attese che premiano la costanza e la serietà dimostrate nel tempo. L'appoggio degli amici completa un quadro magnifico, offrendo occasioni di divertimento e momenti indimenticabili da condividere con gioia. Voi dovete solo accogliere tutta questa buona sorte con gratitudine ed entusiasmo travolgente.

Bilancia ★★★★★. L'oroscopo del 7 agosto vede il settore sentimentale al massimo dello splendore, con le coppie che coronano un grande sogno. I single vivono un momento magico grazie a un fascino irresistibile che attira attenzioni sincere e corteggiamenti appassionati. Nel lavoro le idee proposte trovano l'approvazione immediata di chi conta, aprendo la strada a traguardi davvero prestigiosi e gratificanti. Anche i rapporti familiari sono fonte di grandissima gioia, caratterizzati da un dialogo costante e da un affetto profondo e sincero. Le amicizie circondano la giornata di caloroso sostegno, organizzando momenti di svago adatti a festeggiare il momento felice. Voi vi trovate al centro di un periodo d'oro da vivere pienamente in ogni suo istante.

Scorpione ★★★★★. La passione amorosa travolge le coppie, riaccendendo un entusiasmo unico e regalando momenti di Intesa assoluta e indimenticabile. I single godono di una carica magnetica eccezionale, perfetta per conquistare la persona desiderata senza compiere grandi sforzi. Nel campo delle professioni si registrano successi notevoli che consolidano la posizione raggiunta e aprono ottime prospettive future. La famiglia partecipa con vero orgoglio a queste vittorie, creando un clima di festa e grande unione tra le pareti domestiche. Gli amici dimostrano una lealtà incrollabile, pronti a sostenere ogni progetto con entusiasmo contagioso e presenza costante. Voi potrete gestire questa giornata al massimo delle vostre capacità, raccogliendo i frutti di un impegno costante.

Pesci ★★★★★. Il clima con gli amici si rivela straordinario, ricco di complicità e momenti condivisi che scaldano l'anima in questo periodo. L'amore vive una fase d'oro: le coppie consolidano la propria unione mentre i single possono fare incontri capaci di cambiare il futuro. Le questioni lavorative procedono a gonfie vele, garantendo la risoluzione rapida di qualunque problema sia sorto in passato. In famiglia si respira un'aria serena e distesa che favorisce la collaborazione di tutti nella gestione degli impegni quotidiani. Voi potete muovervi con estrema sicurezza in qualunque contesto, sapendo di poter contare sull'affetto sincero di chi vi circonda. La buona sorte vi accompagna a ogni passo, rendendo splendido questo giorno.

Gemelli 'top del giorno'. La Luna nel segno illumina a giorno ogni settore, regalando un'energia unica e un'intuizione fuori dal comune che vi guida nelle decisioni. In amore le coppie raggiungono un'intesa perfetta, mentre i single vivono colpi di fulmine travolgenti e incontri magici che lasciano il segno. Le attività lavorative vivono un momento di slancio straordinario, con nuove opportunità di crescita che si concretizzano rapidamente e senza intoppi. La vita familiare è pervasa da un'armonia profonda e spontanea, capace di cancellare ogni vecchia ombra o incomprensione passata. Gli amici vi circondano d'affetto ed entusiasmo, trasformando la serata in una festa indimenticabile. Voi siete i veri protagonisti assoluti della giornata, pronti a cogliere la felicità.