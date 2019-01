Annuncio

L'Oroscopo del giorno 14 gennaio 2019 è pronto a partire in quinta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Pertanto, l'Astrologia annuncia un giorno splendido di prossimo arrivo. A goderne appieno, però, solo due segni, ovviamente scelti tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A pesare in modo considerevole, l'ingresso della Luna in Toro, ben propensa a regalare ottime opportunità da sfruttare in campo sentimentale agli amici appartenenti a Bilancia e Acquario.

Intanto, secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di lunedì, a non poter contare su una giornata altrettanto positiva lo Scorpione, lunedì valutato con le due stelle del "ko" [VIDEO].

Andiamo ai dettagli, subito dopo la presentazione della scaletta con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 14 gennaio 2019

La classifica del 14 gennaio, messa in evidenza proprio in queste ore, è pronta a sottolineare i segni migliori e peggiori del momento. Ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo nuovo lunedì d'inizio settimana? Iniziamo a dare spazio ai migliori in assoluto, quest'oggi Bilancia e Acquario, già ampiamente anticipati in apertura. A dare supporto e compagnia ai primi in classifica, altri due segni super-fortunati. Andiamo a svelare quali sono nella scaletta pronta a seguire:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Scorpione.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo lunedì sarà bellissimo per voi "bilancini".

In amore, vi sentirete in armonia con voi stessi e con tutto ciò che vi circonda, tolleranti e di buon umore. Adesso più che mai arriveranno sicuramente grandi novità con il vostro partner. Single, giornata ricca di occasioni fortunate, ma gli incontri più interessanti potrebbero avvenire durante l'uscita con amici. Cercate quindi di essere pronti a ricevere qualche invito e se proprio non arriva proponetelo voi, ok? Intanto, secondo le previsioni del giorno, sarebbe meglio per voi se prendeste l'iniziativa, senz'altro sarà divertente. Nel lavoro, giorno fantastico per la stragrande maggioranza di voi: non vi mancheranno certo le energie per produrre e migliorare sempre di più.

Scorpione - Partirà decisamente sotto stress questo vostro lunedì d'inizio settimana. In amore, in questa giornata non avrete tante possibilità per essere allegri: seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. Intanto, fate attenzione al rapporto con il partner perché, da piccole incomprensioni, potrebbero scaturire grandi litigi.

Single, sarete molto nervosi a causa della Luna. Certamente non sarà solo colpa di quest'ultima ma anche di una serie di noiosi imprevisti che sarà bene risolvere quanto prima. Nel lavoro, osservate attentamente quello che fanno gli altri e come lo fanno, scoprirete così che c'è sempre qualcosa da imparare: chiedete, e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore. Via le incertezze.

Sagittario - In arrivo un lunedì 14 gennaio buono [VIDEO], pertanto la vostra giornata di fine settimana sarà abbastanza bella. In amore, tutto procederà positivamente e in serata avrete modo di lasciarvi alle spalle le incombenze del giorno. Vi rilasserete insieme alla persona che amate oppure la lascerete lì, a sospirare? Single, un incontro potrebbe essere magico e la mente inizierà a viaggiare velocemente e avrete delle coinvolgenti sensazioni. Nel lavoro, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi e vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera. Le stelle portano ottime notizie soprattutto a chi svolge un’attività autonoma: sarete lucidi mentalmente e abili nel portare a termine trattative.

Capricorno - Giornata buona, valutata nelle predizioni di lunedì con le cinque stelle della buona sorte. In amore, riuscirete a passare un po' di tempo con la persona a cui volete bene e questo vi farà dimenticare qualsiasi preoccupazione. Giocate, dunque, la partita con accortezza e rilanciate pure alla buona sorte: gli astri vi lusingheranno, indicandovi nuove opportunità e/o nuove mete da raggiungere. Single, se avete chiuso da tempo una relazione finora non siete stati ancora pronti per cercare nuovamente la propria anima gemella, oggi le cose potrebbero però cambiare perché potrebbero arrivare degli incontri molto interessanti. Nel lavoro, quando tutto sembrerà perduto ecco che risalirete la china e spiazzerete tutti con i vostri colpi ad effetto, così i risultati di questa giornata potrebbero essere ben al di sopra delle vostre più rosee aspettative.

Acquario - Una giornata ottima in ogni contesto. In campo sentimentale, il cielo vi regalerà allegria e tanta voglia di divertirsi: lasciate dunque perdere i pensieri sgradevoli e realizzate ciò che volete con il vostro partner, sarà fantastico. In molti, intanto, sarete protetti da un manto di stelle recuperando brio, smalto e posizioni perse nei confronti della persona che più amate al mondo. Single, sarete in perfetta forma e così pieni di energia per affrontare nuovi e più emozionanti incontri. Nel lavoro invece, la giornata si preannuncia molto fruttuosa dal punto di vista economico. In tanti scoprirete sicuramente come aumentare le vostre disponibilità monetarie.

Pesci - Questo inizio settimana per noi "pesciolini" partirà con la spunta pessima relativa ai periodi "sottotono". Secondo l'oroscopo del giorno 14 gennaio, riguardo l'amore, delle nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi e le vostre consuetudini. Se sarete disposti ad accettare dei cambiamenti andateci piano il partner capirà, altrimenti pensateci bene prima di fare una scelta di vita di nuova. Se single invece, se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo perché sarà inutile perseverare se la persona che vi interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri. Nel lavoro, vivrete una fase di scontentezza dovuta ad una vostra insoddisfazione e dovrete accontentarvi di quanto avete già ottenuto, con il tempo migliorerà certamente la vostra posizione, per il momento accontentatevi.