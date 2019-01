Annuncio

L'Oroscopo di domani 16 gennaio 2019 è pronto a dare inizio alla girandola di emozioni dopo l'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso tantissimi lettori appassionati d'Astrologia. Come sempre, anche oggi a dettar legge saranno le effemeridi applicate ai segni dello zodiaco [VIDEO] compresi dall'Ariete alla Vergine. Pronti a valutare i settori della vita quotidiana legati all'amore e al lavoro? Diciamo subito che il prossimo mercoledì ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis tre segni, decisamente con una marcia in più rispetto a tutti gli altri.

Ad avere la meglio nel periodo saranno principalmente tutti coloro nati sotto il generoso segno del Leone valutato nel frangente al "top del giorno". A reggere il passo del "re della foresta" sono il Cancro, nel frangente valutato a cinque stelle.

Invece, riguardo a cosa succederà ai restanti segni, secondo le previsioni zodiacali del 16 gennaio, non sarà un periodo buono per un determinato segno che andremo a svelare nel proseguo, subito dopo aver messo in chiaro la nuova classifica stelline giornaliera.

Classifica stelline mercoledì 16 gennaio

Mettiamo in evidenza, subito, quali saranno i segni appoggiati dagli astri a fine settimana? Bene, al vertice della scaletta con le stelle quotidiane oltre al Leone, anche l'Ariete con i Gemelli. Invece, secondo quanto espresso nella classifica stelline di mercoledì 16. Ecco le stelline del giorno segno per segno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Cancro.

Oroscopo, previsioni su lavoro e sentimenti

Ariete - Il prossimo mercoledì sarà certamente agevole, dunque ottimo per la maggior parte di voi.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, affronterete questa giornata con il pensiero giusto, positivo quanto basta. Organizzerete eventuali impegni al meglio in modo da poter programmare una serata romantica con la persona amata. Single, sarete in vena di smancerie e tenerezze con una nuova conoscenza e forse potrebbe nascere qualcosa di più di un semplice flirt. Nel lavoro, invece, ottima giornata: in arrivo una ventata di rinnovamento indirizzato soprattutto al buon realizzo di progetti che vi stanno più a cuore.

Toro - Partirà nella più scontata delle normalità questa parte della settimana, con un mercoledì sufficientemente buono. In amore, finalmente una boccata d’ossigeno! Oggi riuscirete a trovare il giusto equilibrio con la persona amata e sarete più che mai pronti a vivere una serata indimenticabile. Single, sarete stanchi di aspettare l’amore e al momento preferirete divertirvi insieme agli amici di sempre: bene così, ottima scelta! Nel lavoro la strada verso il successo non sarà facile, ma tra un imprevisto e l’altro arriverete all'obiettivo finale.

L'importante sarà per voi non mollare.

Gemelli - In arrivo un giorno fantastico a tutto tondo con la parte centrale della settimana. In amore, contrariamente dal solito, vi sarà facile esprimere emozioni e sentimenti e questo vi darà una mano nei rapporti con la persona amata. Single, arriveranno sicuramente notizie e cambiamenti anche per voi: con il vostro fascino oggi avrete ottime probabilità di fare molte conquiste. Nel lavoro il denaro sarà il punto fondamentale della giornata: gli investimenti saranno ambiziosi e pronti per decollare in alto.

Cancro La giornata sarà indirizzata verso un generale "sottotono". Le previsioni di mercoledì, pertanto, annunciano in amore un litigio con la persona del cuore: calma, non sarà mica la fine del mondo! Voi sapete bene come fare pace, quindi metteteci un po' d'impegno e provateci, ok? Single, sarete animati da una forte attrazione per una persona amica, ma preferirete non rivelarla al mondo intero. Piuttosto, aspettate se non vi sentite pronti. Nel lavoro i vostri progetti imprenditoriali potrebbero essere ostacolati da alcune difficoltà ma non demordete, troverete sicuramente una buona soluzione.

Leone 'top del giorno' - Giornata di metà settimana col botto oppure no? In amore diciamo pure che sarà cosi: la disposizione dei pianeti favorirà, con ottima probabilità, una pausa di serenità in caso di problemi tra voi ed il partner. E´ il momento giusto per intraprendere una strada felice sulla vostra vita sentimentale. Single, avrete la possibilità di fare cose inerenti alle vostre passioni e questo vi renderà soddisfatti e pronti anche a fare nuovi incontri. Nel lavoro ottima giornata perché sarà in arrivo una ventata di rinnovamento che vi aiuterà a realizzare i progetti che vi stanno a cuore.

Vergine - Mercoledì armatevi di gioia e tanta serenità perché il periodo sarà abbastanza buono. L'oroscopo di domani 16 gennaio consiglia in amore di cercare di rinunciare ad essere egoisti nella sfera affettiva, soprattutto siate il più possibile attenti ai desideri del partner anziché ai vostri. Single, potrete provare nuove emozioni, forse incontrerete una persona interessante che riuscirete a conquistare. Nel lavoro, dopo una lunga attesa, potrete raccogliere ciò che avete seminato, la vostra pazienza alla fine si è rilevata una mossa vincente.

