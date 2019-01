Annuncio

Le stelle [VIDEO]mutano ed evolvono, segnando il destino delle storie amorose e "raddrizzando" delle relazioni di coppia che non vanno nel verso giusto. Potenti alleati nello sconfinato mondo dello Zodiaco, gli astri illustrano un percorso di vita da seguire con slancio. Quali sorprese ci riserva l'Oroscopo dell'amore di coppia del 17 gennaio? Le previsioni astrologiche sono ricche di sorprese per l'Ariete, il Leone, lo Scorpione e il Sagittario. Gli altri segni sono un po' distratti, dovranno investire maggiormente nei sentimenti di coppia.

Amore e dintorni nell'oroscopo di coppia di giovedì

Ariete: la congiunzione formidabile di Marte e Urano nel vostro domicilio rappresenta una svolta da applicare nel percorso della vostra vita amorosa.

Attenzione però, dovrete usare questa energia in modo costruttivo, migliorando il rapporto di coppia e dosando bene le parole.

Toro: apparite un po' distratti e non mettete bene a fuoco i sentimenti che provate. La Luna vi mette davanti a un bivio, chiedendovi se volete rimanere come siete o cambiare atteggiamento. Nell'ultima opzione si scioglieranno molti nodi e migliorerà anche il rapporto di coppia [VIDEO].

Gemelli: tirate fuori il meglio di voi nella coppia, trovando soluzioni costruttive. Una forza invisibile vi guida indicandovi il percorso che punta dritto al cuore, seguitelo con impegno e apertura mentale.

Cancro: accettate la vostra vulnerabilità, lasciando andare il controllo e vivendo gli affetti in modo aperto. In questo modo alzerete lo sguardo, puntandolo dritto all'amore.

Mercurio vi aiuterà ad avvicinarvi a un lui troppo sicuro di sé.

Leone: Giove e Venere dal Sagittario vi illuminano, potenziando la vostra bellezza e schiarendovi le idee su ciò che desiderate dalla vita. Sapete voi cosa fare nel rapporto di coppia, dovete solo investire nelle passioni, con coraggio.

Vergine: Venere in quadratura vi lancia una sfida, esortandovi a vivere la sfera amorosa con maggiore slancio. A volte il rapporto di coppia ha bisogno di calore e solo l'ottimismo può riscaldare i cuori.

Slancio e passione nelle previsioni astrologiche dell'amore di coppia

Bilancia: non abbiate paura di non essere all'altezza della situazione. Puntate sulla comunicazione e il dialogo, trasmettendo le sensazioni che provate al vostro partner. Lui/lei è lì che aspetta nuove emozioni che apportano felicità.

Scorpione: tutto va benissimo per voi amici dello Scorpione, c'è un legame sottile e indissolubile che vi unisce al partner. Il rapporto funzionerà anche se non spingete l'acceleratore delle sensazioni al massimo.

Sagittario: Giove nel vostro domicilio tiene fede alle promesse fatte, dandovi una mano a ritrovare la forza e il coraggio per osare, realizzando i vostri sogni di coppia. Vivete la storia con maggiore passionalità, non sarà difficile sedurre il vostro partner.

Capricorno: avvertite forte il bisogno di rivoluzionare la vostra storia, gettandone a terra le fondamenta per creare una "struttura" più splendida e stabile. Lasciate che Mercurio [VIDEO]vi porti via, lontano dalla solita routine amorosa, scoprendo nuovi scenari amorosi.

Acquario: credete maggiormente nei vostri sogni amorosi e quando vorrete metterli in pratica con coraggio, i pianeti saranno lì a darvi una mano. Anche se la vostra storia è equilibrata, non è detto che maggiore intensità emotiva nuocia alla coppia.

Pesci: rimanete con i piedi per terra cari amici dei Pesci, puntando sulla concretezza e non sulla fantasia. Anche se il vostro partner sembra distratto, voi saprete come riaccendere l'entusiasmo, con libertà di espressione e forte slancio passionale.