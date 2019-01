Annuncio

L’Oroscopo del giorno 16 gennaio promette delle novità davvero interessanti per i segni zodiacali. Dopo un inizio settimana particolarmente faticoso per alcuni segni come Ariete e Bilancia, la metà della settimana riporta le cose apposto. Amore e lavoro saranno al top per Acquario e Sagittario mentre stanchezza fisica e scelte da rivedere saranno il must della giornata per Cancro e Scorpione. Scopriamo tutte le previsioni degli astri per la giornata di domani.

Fatica per Ariete, scelte forzate per il Cancro

Dopo un inizio settimana traballante la giornata di mercoledì sarà nettamente migliore per l’Ariete seppur con un po' di fatica.

L’energia vi mancherà ancora ma sul fronte del lavoro e e dei sentimenti le cose sembrano andare molto meglio.

Giornata da dedicare al lavoro per il Toro e senza rimpianti. Tra ambizioni e idee che prendono forma sarà un mercoledì con impegni nella norma e qualche ora da dedicare agli hobby sportivi o ai sentimenti.

Amore che traballa per i Gemelli ma anche soddisfazioni familiari legate ai figli o alle persone care. Con il partner il nervosismo sarà alle stelle, affetti a zero anche per i single ma gli amici sapranno come ridarvi il sorriso.

Previsioni degli astri [VIDEO]impegnative per il Cancro con alcune scelte da rivedere al più presto e stress mentale. Non sarà una giornata facile ma per fortuna già dalla fine della serata molte cose, a partire dalla stanchezza, torneranno al proprio posto.

Leone indeciso in amore e con alcune possibilità interessanti anche sul lavoro. Sarà una giornata piena di riflessioni per i single che potranno decidere da che parte andare. Negli affari si apriranno delle interessanti proposte da prendere al volo.

Impegni interessanti sul fronte del lavoro e porte aperte a nuove collaborazioni.

Sarà un mercoledì ottimistico per la Vergine che finalmente potrà rivedere alcuni piani. Le stelle favoriscono gli aggiustamenti.

Capricorno e Acquario, successi anche in amore

Anche per la Bilancia l’inizio della settimana non era iniziato nel migliore dei modi ma finalmente, dopo molte fatiche, tutto sembra tornare apposto. In amore vale il detto vince chi fugge mentre sul lavoro spazio alla creatività.

Le previsioni delle stelle [VIDEO] si fanno tortuose per lo Scorpione. Alcune decisioni prese in passato vanno riviste, anche in ambito sentimentale. Questo è un periodo confuso per coppie e single e la giornata di oggi ne è la prova. Sul lavoro meglio evitare fraintendimenti.

Amore e lavoro al top per il Sagittario. Il periodo è roseo su più fronti voi saprete come affrontarlo ottenendo il massimo in tutto ciò che fate. Evitate le liti con le persone care.

Successi personali per il Capricorno e voglia di fare caratterizzano questa giornata piuttosto tranquilla su tutti i fronti.

I vostri sacrifici lavorativi saranno pagati mentre le stelle favoriscono le idee nuove.

Amore stellare per l’Acquario e ottima ripresa anche per le finanze. Soltanto l’energia fisica vi darà un po' del filo da torcere per oggi ma tutto sarà facilmente superabile.

Poca voglia di fare, distrazioni e scelte sbagliate potrebbero caratterizzare negativamente il mercoledì dei Pesci. In amore le incomprensioni saranno all’ordine del giorno.