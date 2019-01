Annuncio

L'Oroscopo di domani 17 gennaio è pronto per una nuova analisi astrologica quotidiana. Ad essere messi sotto la lente i settori della vita che più tengono ognuno di noi in apprensione: l'amore e il lavoro. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali potrebbero essere i segni migliori e peggiori del prossimo giovedì? [VIDEO] Ottimo dunque, partiamo subito con il segnalare un transito astrale certamente piacevole per tantissimi di voi: proprio da questo giovedì, una cascata di stelle è pronta a fare da apripista alla splendida Luna in Gemelli in imminente arrivo.

La "musa dei poeti" è in procinto di entrare nel comparto del predetto segno d'aria senz'altro ben disposta a favorire programmi o risolvere problemi d'amore. Cosa c'è di meglio, allora, di una buona previsione capace di ribaltare un periodo difficile? Vediamo, dunque, quali saranno i segni che riusciranno a tirarsi fuori dal periodo negativo e chi, purtroppo, sarà costretto ad affrontarlo a viso aperto.

Senza dubbio, a godere di un frangente favorevole saranno gli amici appartenenti a Gemelli, Toro, Cancro e pochi altri. Per quanto concerne le avversità astrali, le previsioni zodiacali del 17 gennaio invitano a riflettere a coloro della Vergine, costretti a rincorrere una giornata difficile da governare. Andiamo ad approfondire la giornata dal punto di vista dell'Astrologia, applicata ai segni dall'Ariete fino alla Vergine.

Previsioni di giovedì su lavoro e sentimenti

Ariete - Un nuovo giovedì si affaccia all'orizzonte: sarà o no agevole per la maggior parte di voi dell'Ariete? Secondo le previsioni, specialmente per quanto riguarda l'amore, ci sarà una gran voglia di vivere la giornata in simbiosi con la persona che più si ama al mondo. Perciò, farete di tutto per superare ogni ostacolo o incomprensione vissute in passato.

Diciamo che dovete prepararvi a qualcosa di davvero impegnativo ma altamente gratificante. Il periodo si annuncia eccitante quanto basta per riempire di note "focose" la vostra vita affettiva. Single, dovrete fare attenzione a non impelagarvi in storie poco convincenti, siate voi stessi e godetevi il rapporto senza pensare al futuro. Nel lavoro, il quadro astrale favorevole vi spingerà a puntare su obiettivi elevati, metteteci tutto il vostro impegno e ce la farete.

Toro - Questa tranche della settimana si prevede ottima in ogni sua parte, con un giovedì valutato con il massimo delle possibilità, ovviamente da saperle ben cogliere per poi essere sfruttate a dovere. Per amore, potreste mettere in gioco situazioni che mai avreste pensato, tanto audaci da sorprendere anche il partner. Venere vi renderà forti e coraggiosi, pronti a tutto per godere a pieno il vostro splendido rapporto. Single, spinti dalla voglia di avventure vi coinvolgerete in nuove conquiste per vivere eccitanti momenti e magari chissà anche qualcosa di più.

Nel lavoro, la vostra professionalità andrà di pari passo con la vostra voglia di emergere: non abbiate timore, gli astri saranno con voi!

Gemelli 'top del giorno' - In amore, ci saranno ottime possibilità affinché i vostri programmi si avverino. Per questa giornata, la Luna nel segno vi parlerà in buona compagnia con Marte in ottimo sestile. In amore un feeling di coppia fuori da ogni aspettativa: godetevi a pieno tutta questa fortuna e non pensate a nulla. Single, nuove conoscenze in arrivo per voi, cuori solitari, alcune saranno solo a scopo d’amicizia, per le altre si vedrà, magari con impegno potrebbero diventare una storia seria. Nel lavoro, state vivendo una certa serenità, godetevi queste piccole rivincite perché la soddisfazione e la crescita professionale vi ripagheranno di tutto i sforzi fatti in passato.

Cancro - La giornata partirà in pompa magna già dalla prima mattinata. Questo vostro giovedì di metà settimana sarà molto positivo in amore: pronti a raccogliere eventuali frutti da azioni fatte in precedenza? Le previsioni di giovedì prevedono quindi in ripresa moltissimi rapporti: godetevi questo momento di serenità e siate spensierati. Organizzate qualcosa di speciale per trascorrere una romantica serata con la vostra dolce metà e rilassarvi insieme. Single, Venere non farà mancare a voi la voglia di amare. Sarà o no una giornata ricca di incontri fortunati? Diciamo di si, anche se nel lavoro, nuove occasioni vi si pareranno davanti, sappiate quindi cogliere quelle più indicate per il vostro successo per un futuro migliore.

Leone - si preannuncia un giovedì abbastanza speciale, ottimo per mettere in pratica progetti, desideri sentimentali o nuove iniziative a livello d'amicizia. L'amore, sarà in cima ai vostri pensieri, la prima preoccupazione sarà far felici le persone care e per questo vi metterete da parte per dare più importanza alla vostra metà. Single, potrete trovare l’anima gemella solo se veramente ne avrete voglia, altrimenti continuate così se vi sta bene e godetevi la vita. Nel lavoro, concluderete la giornata con tante belle soddisfazioni, sia dal punto di vista finanziario che da quello degli investimenti.

Vergine - Giovedì mettetevi l'anima in pace (come si suol dire) e armatevi di molta pazienza. Perché? Ovviamente, il motivo è uno solo: il periodo si profila per voi leggermente "sottotono", quindi degno di attenzione. L'oroscopo di domani 17 gennaio consiglia, in questo caso in amore, un po' di calma e di tolleranza in più del solito. Nel frangente la vostra situazione astrale non sarà molto buona e non sarete in grado di affrontare un argomento molto serio con il partner: se non subito, più in la fatelo, senza tergiversare oltre. Single, dovrete avere più fiducia nelle vostre qualità e attendere con il sorriso l'incontro con la vostra anima gemella: quando? Questo a noi non è dato saperlo, comunque arriverà di certo quando meno ve lo possiate immaginare. Nel lavoro infine, prossimamente gioirete di quanto avete seminato in precedenza: si prospettano grandi cose per il lavoro, ma per il momento state calmi e sereni.

