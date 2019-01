Annuncio

L’Oroscopo del giorno 17 gennaio 2019 promette delle interessanti novità per tutti i segni dello zodiaco. Il fine settimana non è lontano ma per Gemelli e Leone gli impegni sembrano davvero infiniti. Più tranquillità in vista per Pesci e Capricorno mentre il duro Lavoro chiama Ariete e Sagittario. Scopriamo quali sono le previsioni per la giornata di giovedì e cosa consigliano le stelle.

Lavoro intenso per l'Ariete, Toro e Gemelli impegnati

Le previsioni degli astri [VIDEO] per il segno dell’Ariete anticipano un giovedì con impegni continui sul lavoro e la testa che volerà alto.

Le stelle consigliano di mantenere la calma e non darsi per vinti anche nelle difficoltà.

Cose da fare e affari in primo piano anche per il segno del Toro. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare ma intanto le prime basi per progetti futuri sono state messe.

Le stelle consigliano di osare.

Amore critico per i Gemelli e più spazio per il lavoro. Sarà una giornata in cui gli affetti richiedono molto impegno e qualcuno molto vicino potrebbe sentirsi trascurato. Le stelle consigliano cautela nelle parole.

Giornata a tratti noiosa per il Cancro ma con buone prospettive durante la serata per un incontro a due o per frequentazioni folgoranti. Le stelle consigliano di evitare polemiche e dare più spazio alla persona amata.

Leone frenetico a causa di impegni improrogabili che rischiano di mandarvi letteralmente in tilt. Sarà un giovedì con importanti soddisfazioni amorose soprattutto per i single. Le stelle consigliano di non voltarsi indietro.

Troppa pignoleria e irritabilità per la Vergine durante questa lunga giornata. Sul lavoro ci sarà l’opportunità di emergere ma a patto di non guardare il pelo nell’uovo.

Le stelle consigliano di essere più morbidi.

Pensieri per lo Scorpione, passione per l'Acquario

Bilancia serena secondo l’oroscopo della giornata [VIDEO]. La vostra mentalità aperta e senza freni vi aiuterà a mantenervi più ottimisti e cauti allo stesso tempo. Bene l’amore, un po' meno il fronte lavorativo. Le stelle consigliano più audacia.

Scorpione con mille pensieri ma anche desideroso di risolvere le questioni di cuore lasciate in sospeso. Le incomprensioni con la persona amata potrebbero essere un ricordo già dalla serata. Le stelle consigliano di fare attenzione alle sfuriate.

Troppo lavoro e momenti di panico per il Sagittario. Nonostante l’energia non manchi gli astri non sembrano molto favorevoli oggi e prevedono una giornata tra pensieri e beghe di lavoro. Le stelle consigliano di guardare avanti.

Giovedì tranquillo per il Capricorno ma con la testa sempre proiettata avanti. In amore cercate di dedicare più tempo a chi vi sta accanto, qualche progetto vi passa per la testa.

Le stelle consigliano di liberarsi dai pensieri negativi.

Giornata passionale per l’Acquario ma anche noiosa per gli altri fronti. Se in amore non vi mancheranno le energie per organizzare qualcosa di bello con il partner, sul lavoro sembrate svogliati. Le stelle consigliano più entusiasmo.

Relax e mente che vola per i Pesci ma con qualche inghippo a fine serata che potrebbe rovinarvi un progetto appena avviato. Le stelle consigliano di avere fiducia.