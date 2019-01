Annuncio

L'Oroscopo di domani 18 gennaio 2019 è pronto a dare soddisfazione in merito al probabile andamento di questo venerdì, coda della settimana lavorativa. Curiosi di scoprire come sarà il quinto giorno della terza settimana del mese? Sicuri della risposta, iniziamo subito a dare spazio ai pochi fortunati preventivati positivamente riguardo al periodo osservato. Intanto, c'è da dire che ad essere direttamente valutati dall'Astrologia, come sempre applicata ai comparti dell'amore e del lavoro, tutti gli amici appartenenti ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Il prossimo venerdì a poter contare su un periodo davvero positivo ed altamente prospero, secondo le premesse fatte dall'oroscopo quotidiano, saranno coloro appartenenti ad Ariete e Gemelli, considerati al "top" a fine settimana [VIDEO].

Altresì, le previsioni zodiacali del 18 gennaio segnalano un periodo decisamente poco positivo previsto a carico del Leone e della Vergine, valutati rispettivamente "sottotono" e da "ko". Bene, diamo pure il meritato spazio all'Astrologia del giorno e, come sempre, all'attesissima classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 18 gennaio 2019

Vogliosi di sapere chi avrà la "mano vincente" in questo venerdì di fine settimana? In evidenza nell'odierna classifica stelline del giorno 18 gennaio gli amici Ariete e Gemelli, favoriti al "top". Cosa toccherà ai restanti segni? Andiamo a scoprire le carte in tavola mettendo in evidenza a chi toccherà sorridere e chi invece, questa volta, dovrà far buon viso a cattiva sorte. Ecco le stelline del giorno segno per segno.

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Leone;

★★: Vergine.

Lavoro e amore, previsioni astrali di fine settimana

Ariete - Venerdì giornata all'insegna della fortuna, dunque amici Ariete, preparatevi ad esultare.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, sarà una giornata ricca di emozioni. Soprattutto con la dolce metà vivrete momenti di forte coinvolgimento: e premesse per una serata romantica sono tutte. Single, molti di voi potranno contare su una giornata molto interessante per i sentimenti. Venere favorirà nuovi incontri: prima di lanciarvi in una nuova conquista, che di certo vi attira enormemente, accertatevi di esservi liberati da tutte quelle questioni che potrebbero esservi di peso. Nel lavoro invece, sarete socievoli e aperti come non mai. Sono in arrivo gratificazioni professionali a chi è avviato alla carriera. Per gli altri settori lavorativi, i successi sperati potrebbero subire qualche ritardo.

Toro - La giornata del 18 gennaio sarà decisamente lineare, tutto sommato abbastanza buona, anche se a tratti leggermente impegnativa. In amore, si profila una giornata bellissima, ricca di gioia e sorprese. Sarete intenti a stuzzicare la dolce metà, ma attenti a non scatenare la sua gelosia.

In coppia pertanto la vostra carica emotiva sarà talmente forte che susciterà in pieno l'entusiasmo del vostro partner. Single, non è il momento di fare passi avventati, specie se siete nati di prima decade. L'intesa con la persona che vorreste conquistare darà segni di debolezza: non temete qualche battibecco non potrà affatto causare danni irreparabili. Nel lavoro, ascoltate pure i suggerimenti di un collega fidato: si riveleranno davvero preziosi.

Gemelli - Venerdì di fine settimana annunciata dagli astri come "super-positiva" sotto molti punti di vista. In campo sentimentale come nella parte lavorativa non avrete intoppi o raggiri di alcun tipo. In amore, se siete in coppia potrete suggellare il legame con il partner con una piccola vacanza che avete in mente da tempo. Accelerate i preparativi, è tempo di partire! Single, sarete animati da una vitalità incredibile che, senz'altro, farà breccia nel cuore di una persona speciale. Nel lavoro, Marte apre l’opportunità di assumere ruoli di maggiore responsabilità. Presto riuscirete a recuperare terreno e forse, darete prova di un'energia inesauribile mostrando il temperamento testardo, solare e grintoso che non tutti fino a questo momento hanno osato riconoscervi.

Cancro - Una giornata abbastanza stabile ma certamente poco stimolante per alcuni aspetti. In campo sentimentale, forse è arrivata l'ora di raccogliere ciò che avete nel frattempo seminato, e gli eventuali frutti potrebbero sembrarvi anche discretamente gradevoli. Le previsioni di venerdì prevedono in amore tanta intraprendenza e il partner farà fatica a starvi dietro. Tante sono le idee per organizzare qualcosa di carino, ma fate in modo che piaccia alla persona amata! Diciamo che dovrete tenere a bada la voglia di polemizzare e puntare invece su un dialogo sincero e onesto. Single, invece, il vostro entusiasmo e lo spirito d’iniziativa non conosceranno limiti: sarete un fermento continuo di inventiva e simpatia che vi daranno sicuramente belle soddisfazioni. Nel lavoro infine, ottima la situazione che si è creata in ufficio e soprattutto tra i colleghi. Avrete infatti una crescita importante e degli ottimi sviluppi per quanto riguarda il futuro.

Leone - La giornata del 18 gennaio sarà non troppo a favore, soprattutto in termini di rapporti umani. Con un pizzico di fortuna, forse vedrete muoversi qualcosa di positivo solo nella vostra vita lavorativa e/o professionale. In amore invece, contrasti e discussioni con la persona amata potranno essere causati dallo stress: cercate di affrontare insieme eventuali problemi se volete risolverli. Single, invece starà a voi dare una mano al destino: cercate di approfondire meglio il rapporto con quella persona che ancora non conoscete bene. Nel lavoro, tenete a bada l’impulsività e fate emergere le vostre qualità piuttosto che discutere invano su cose futili. Non trascurate un’amicizia, potrebbe aiutarvi a raggiungere ciò che più desiderate.

Vergine - Sarà una giornata di nostalgia e ripensamenti? Potrebbero anche andare, però tenete conto comunque che avrete a che fare con un difficile "venerdì nero". L'oroscopo di domani 18 gennaio, visto il cielo astrale poco positivo, consiglia in amore tanta prudenza in più. In amore ottima giornata per prendervi una pausa di riflessione. Gli eventi intanto si stanno rincorrendo e voi siete di fronte ad una decisione importante. Fate chiarezza con la persona amata. Single, a voi invece il periodo vi vedrà interessati a qualcosa di positivo, anche se impegnativo. Nel lavoro infine, occorrerà fare il punto della situazione, almeno per quanto riguarda le entrate e le uscite, occhio al bilancio! Le stelle continuano a provocare intoppi e tensioni nelle collaborazioni, ma voi proseguite per la vostra strada.

