Nuova giornata e nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo le previsioni del 17 gennaio 2019, mentre ci si avvicina a grandi passi verso un nuovo fine settimana. [VIDEO]Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: in amore sono tanti nuovi incontri tra oggi e domani, potreste ricevere un invito interessante. Nel lavoro momento interessante per valutare nuovi progetti, dal 21 potrebbero arrivare buone intuizioni.

Fisico che chiede di recuperare un po' di energia.

Toro: per i sentimenti non sottovalutate i nuovi incontri e attenzione se frequentate una persona dei Gemelli o del Capricorno. Nel lavoro bisogna riposare, le cose proseguono bene ma c'è uno stato di stanchezza che dovete superare.

State cercando di trovare serenità.

Gemelli: per i sentimenti c'è la necessità di ritrovare serenità, la Luna entra nel vostro segno zodiacale e porta confusione. Nel lavoro, tra oggi e domani, agitazione, le persone che hanno avuto problemi devono cercare di dimenticare. Non è la giornata ideale per strafare.

Cancro: in amore, attenzione perché questa è una giornata di conflitto, sabato 19 e domenica 20 saranno giornate migliori. A livello lavorativo evitate di fare cose azzardate, entro domenica [VIDEO]arriverà una conferma. Recupero per il fisico.

Leone: a livello sentimentale, se il vostro cuore ha avuto qualche problema nelle ultime ore si può recuperare. Nel lavoro la situazione astrologica porta un blocco, ma le questioni sono risolvibili. Si viaggia verso la risoluzione del tutto.

Recupero delle forze.

Vergine: a livello amoroso, se avete vissuto una chiusura, ora si potrà ripresentare qualche tensione, vi sentite nervosi. A livello lavorativo giornata stancante, coloro che hanno avuto problemi per un'attività potranno riscontrare ancora disagi. Fisico che chiede di non fare troppo.

Previsioni 17 gennaio: la giornata

Bilancia: in amore i prossimi giorni sono importanti, c'è una bella atmosfera al momento. Nel lavoro c'è chi ha ripreso l'attività, ma dovete comunque fare le cose con calma. Ansia di troppo che non fa bene al fisico.

Scorpione: a livello amoroso, dopo due giornate un po' pesanti oggi va meglio, ci si avvicina ad un fine settimana che riporta in auge l'amore. A livello lavorativo, situazione astrologica che non è di blocco, ma il consiglio è quello di non fare troppo. Recupero per il fisico.

Sagittario: per i sentimenti occorre fare il punto della situazione, se qualcosa non va cercate di risolverla al più presto. Nel lavoro recuperate un po' di serenità, i nuovi progetti sono interessanti e a voi piace il rischio.

Per il fisico giornata nervosa.

Capricorno: per i sentimenti cielo di forza, attenzione solo nel prossimo fine settimana perché ci sarà qualcosa che non andrà come vorreste. A livello lavorativo, si riparte alla grande, avrete maggiori occasioni da cogliere al volo. Dopo una fase stancante il fisico è in ripresa.

Acquario: in amore la Luna è favorevole e recuperate in modo importante. Nel lavoro è probabile che qualcuno abbia voglia di cambiare, dopo anni della stessa attività potreste anche pensare a qualcosa di nuovo. Tensioni da controllare.

Pesci: per i sentimenti ,i nuovi rapporti possono essere difficili da gestire, attenzione alla Luna che oggi è dissonante e rischia di portare discussioni. Nel lavoro qualcosa va a rilento, ma questo non significa che non ci saranno risultati, semplicemente fate le cose con maggiore calma. Stanchezza per il fisico.