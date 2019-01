Annuncio

Annuncio

L'Oroscopo di domani 21 gennaio 2019 riapre con nuove previsioni, quest'oggi impostate sulla prima giornata della settimana in imminente arrivo. In allerta, in questo caso, coloro appartenenti alla prima sestina dello zodiaco destinati ad essere oggetto delle odierne valutazioni relativamente ai settori dell'amore e del lavoro. Prima di iniziare a mettere in chiaro le nuove predizioni astrali come di consueto ci piace dare una breve infarinatura sui migliori e peggiori nel periodo.

Bene, partiamo subito con il segno più fortunato di lunedì: il Leone [VIDEO], il segno di Fuoco potrà contare sul generoso apporto di una meravigliosa Luna, presente nel settore a partire dalle ore 04:55 della primissima mattinata.

Advertisement

Non molti i restanti simboli valutati in positivo nel frangente: ansiosi di sapere quali sono? In primo piano spiccano senz'altro Toro e Cancro, entrambi con l'inizio settimana preventivato a cinque stelle. Invece, per quanto riguarda la parte meno positiva della giornata, le previsioni zodiacali del 21 gennaio annunciano abbastanza difficoltoso il periodo per quelli dei Gemelli, messo in preventivo con un probabile "ko".

Classifica stelline 21 gennaio

L'Astrologia applicata ai sei simboli rappresentanti la prima tranche dello zodiaco ha già decretato i vincenti e i perdenti relativamente al prossimo lunedì 21 gennaio. A dare un'idea degli attuali rapporti di forza esistenti tra i vari segni la nuova classifica stelline giornaliera, impostata come al solito sulla qualità delle effemeridi riscontrate sui singoli segni sotto analisi in questo contesto.

Advertisement

I migliori video del giorno

A cantar vittoria questa volta saranno gli amici nativi del Leone considerati al "top del giorno". A seguire a ruota tutti gli altri, ovviamente a scalare dal più fortunato fino al più tartassato. Scopriamo il responso offerto dalle stelle del giorno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★: Gemelli.

Astrologia per la giornata di lunedì

Ariete - Il prossimo lunedì non sarà né troppo favorevole né altrettanto negativo per voi dell'Ariete. Secondo le previsioni di oggi, infatti, specie per quanto riguarda l'amore con tutti gli annessi e connessi, non avrete troppo da lamentarvi nel frangente. I rapporti sentimentali potrebbero andare di gran lunga meglio se solo provaste, almeno per una volta, ad essere meno impulsivi e più aperti verso chi amate. Single, oggi il vostro fascino colpisce "a spot", dunque senza garanzia di effettivo successo: se siete già di vostro seducenti e sapete di esserlo questo vi darà ancora più sicurezza. Nel lavoro, invece, impegnatevi di più se volete raggiungere risultati, ok? Smettetela di piangervi addosso ma armatevi di pazienza e cercate di portare avanti quel progetto che vi sta tanto a cuore, senza mollare.

Toro - Questa parte della settimana vi vedrà senz'altro super-favoriti con un lunedì sicuramente in grado di regalare ottime soddisfazioni. In amore, parlando in merito alla relazione di coppia, non tenetevi per voi incomprensioni e recriminazioni cercate di instaurare un dialogo diretto cercando di puntare ad una dolce riconciliazione. La concretezza e la capacità organizzativa cambieranno senz’altro in meglio il vostro quotidiano. Single, se avete l’esigenza di sperimentarvi in legami nuovi, di allargare la cerchia di amicizie o quant'altro, allora datevi da fare! La routine potrebbe davvero portare nei sentimenti un cambiamento molto positivo. Nel lavoro, intanto, consigliamo tanta tenacia e perseveranza: per raggiungere la vetta di una montagna bisogna essere in grado di comprendere il percorso migliore e voi l'avete scelto! Ora godrete dei risultati.

Gemelli - In arrivo un giorno senz'altro poco affidabile con probabili "fuori di testa" dovuti al comportamento testardo di alcuni personaggi di vostra conoscenza. In amore cercate di guardare al futuro vista l'attuale grande incertezza che vige. Sforzatevi di sapere cosa cambiare e cosa invece lasciare del vostro quotidiano. In ambito affettivo dovrete essere in grado di scegliere i momenti più adatti per parlarle delle necessità, altrimenti farete un buco nell'acqua, sappiatelo. Single, l’amore non sempre è ricambiato e questo lunedì ve ne renderete amaramente conto! Forse non dovreste farvi altre illusioni: sappiamo tutti che in fondo siete dei sensibili romanticoni! Nel lavoro oggi e domani dovete sforzarvi di fare buon viso a cattivo gioco. Sorridete agli imprevisti e alle incomprensioni che incontrerete: c'è aria di burrasca nei rapporti con colleghi e soci.

Cancro - La giornata in esame quest'oggi si prevede altamente positiva in quasi tutti i settori della vita. Le previsioni di lunedì, pertanto, visto l'ottimo cielo astrale di vostra competenza annuncia un periodo vincente per ciò che riguarda l'amore. Di sicuro in molti vorreste sentirvi al centro dell'attenzione, ovviamente con il partner al primo posto nei vostri pensieri, non è così? Allora, come darvi torto: fate ciò che il cuore comanda, mai quello che la ragione consiglia! Single, questo inizio settimana potreste avere tante buone occasioni, non solo per rivedere la vostra posizione nei confronti di alcune persone care ma soprattutto sul giudizio che vi siete fatti su quest'ultimi. Pensate ed agite positivi. Nel lavoro, invece, certe scelte potrebbero incoraggiarne altre molto più ardite. Benissimo, diciamo pure che oggi gli avvenimenti vi permetteranno di osare.

Leone 'top del giorno' - Giornata favolosa offerta proprio in questa ripartenza settimanale a voi Leone. In primissimo piano, senza alcun dubbio, il transito della Luna in ingresso nel vostro settore astrale. Pronti a volare verso il limbo d'oro della felicità? In amore quindi nessun tipo di problema grazie agli astri presenti favorevolmente nel corso di tutto il periodo. In tanti vi sentirete pieni di fascino riuscendo ad attrarre molte persone. A dare un grossa mano il vostro carattere e il modo di fare semplice ma diretto e sempre sincero. Single, sia la Luna che il "buon Giove" entrambi favorevoli, promettono nuove amicizie e nuove conoscenze. In tempi stretti avrete ottime opportunità per conquistare chi vi interessa davvero. Nel lavoro, invece, periodo ideale per mettere a fuoco le finanze e tutte le iniziative già in programma per la giornata: tutto andrà come sperato...

Vergine - Lunedì non lasciate dietro di voi né pazienza né costanza: il periodo non è stato messo in conto come negativo, però, visto il frangente poco chiaro, si consiglia una certa concentrazione nelle cose e nelle situazioni. L'oroscopo di domani 21 gennaio, per quanto concerne l'amore, invita a non preoccuparsi più di tanto, ok? L’andamento del rapporto di coppia manterrà le attuali direzioni: riesaminatele alla luce dei fatti recenti e, volendo, cercate di farlo ripartire al meglio. Single, il binomio Luna-Marte (forse) riserverà nuovi incontri o amicizie dal sapore "piccantino": datevi una mossa se volete approfondire quella conoscenza che vi sta a cuore da un po', ok? Nel lavoro, per concludere, l'Astrologia promette poco, ma quel poco in questo frangente potrebbe risultare essenziale per molti di voi. Se amate il rischio (calcolato) saranno possibili sfolgoranti successi!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci [VIDEO].