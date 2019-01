Annuncio

Annuncio

Il mese di febbraio [VIDEO], cari amici del segno della Bilancia, potrebbe essere diviso quasi a metà. Nella prima parte del mese potreste non trovare ciò che cercate in amore o comunque potreste non riuscire ancora a vedere i risultati del vostro lavoro. Nella seconda metà però riuscirete a trovare degli spiragli di positività che potrebbero sul serio fare la differenza. Il rischio però è quello di far subentrare dello stress non previsto, causato dalla mole di lavoro che non vi consentirà di avere il tempo libero che tanto desiderate.

Amore e affetti

Più che di amore, per il momento serve una buona dose di solitudine per rimettere in ordine le idee e per comprendere ciò che volete veramente.

Advertisement

La distanza con il partner potrebbe risultarvi più grande di quella che è realmente, e se pensate in questo modo vuol dire che non vi sentite affatto sicuri. Ecco perché vi serve del tempo. Potreste frequentare degli amici che vi spronino ad uscire e a fare nuove esperienze del tutto spensierate. A questo straordinario proposito è consigliata la compagnia di un amico Acquario: con la loro esuberanza vi faranno passare i malesseri e i malumori di cui siete inevitabilmente afflitti.

Lavoro e studio

Nel mese di febbraio avrete così tanto da fare che potreste non prestare la dovuta attenzione ai segnali che i vostri colleghi o capi vi danno su un eventuale cambio di rotta della vostra situazione lavorativa. Ma sarete sotto stress, e le loro saranno inevitabilmente parole al vento. Per chi cerca una occupazione [VIDEO] sembra che non ci siano possibilità, ed effettivamente sarà così per un po' ma dalla seconda metà del mese potreste avere delle proposte allettanti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Lo studio si farà sempre più difficoltoso, e proprio non riuscirete a concentrarvi. Calmatevi, distraetevi e poi continuate. Se non riuscite lo stesso, prendetevi tutto il tempo che vi serve.

Salute per la Bilancia

Non ci sarà una formula magica, come non c'è mai stata, che vi inviti al benessere fisico o mentale. Semplicemente dovreste rilassarvi il più possibile, magari la sera o la notte, e non pensare troppo a cosa dovete fare il giorno successivo, almeno per il momento. Perché questo potrebbe seriamente aumentare il vostro stato d'ansia inutilmente e finirete con l'essere sempre sotto pressione, o comunque a sentirvi sotto pressione sena apparenti motivi, anche perché ciò potrebbe causarvi anche delle conseguenze sul piano fisico da non sottovalutare.