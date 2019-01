Annuncio

L'Oroscopo di domani 22 gennaio 2019 è arrivato a destinazione, pronto per essere messo "sottosopra" da voi lettori, certamente appassionati di segni zodiacali. Quest'oggi la buona Astrologia è applicata al secondo giorno della settimana, martedì. In analisi i soliti settori riguardanti l'amore e il lavoro, messi direttamente in relazione con i primi sei segni dello zodiaco. La giornata in esame in questo frangente ci prepara una bella sorpresa, parlando ovviamente in termini di transiti astrali: l'ottimo trigono in atto tra Venere e Marte.

Allora, curiosi di conoscere quali saranno i segni più fortunati del giorno 22? [VIDEO] Ebbene, ad avere ottime chance in amore come anche nel lavoro sarà senz'altro il Leone, quest'oggi unico tra i sei simboli analizzati a poter contare su un giorno a cinque stelle.

Invece, parlando di giornata "no", le previsioni zodiacali del 22 gennaio indicano in salita il periodo per coloro nativi in Toro: a questo giro Giove si troverà in posizione speculare negativa al 75%, in più sarà sotto quadratura da Nettuno, quindi ai nativi si consiglia massima attenzione.

Classifica stelline 22 gennaio 2019

L'Astrologia è pronta a dare un valore alla giornata del prossimo martedì. Dunque si rinnova l'attesissimo appuntamento giornaliero, irrinunciabile per tantissimi di voi lettori, con la nuova classifica stelline impostata in questo caso sulla giornata del 22 gennaio. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura dell'articolo, quindi ora non resta altro da fare se non togliere completamente il mistero dall'intera scala con le stelline del giorno. Eccola a seguire:

★★★★★: Leone;

★★★★: Gemelli, Vergine;

★★★: Ariete, Cancro;

★★: Toro.

Il trigono Venere-Marte influenza l'amore e il lavoro

Ariete - Il prossimo martedì in arrivo è messo in preventivo con il classico "sottotono", dunque con una giornata certamente da tenere bene sotto controllo.

Gli astri vi chiederanno sicuramente qualche sforzo in più da mettere sul piatto della bilancia: sfruttateli come tornaconto a vostro favore, ok? Intanto, secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, bisognerà tenere i nervi a freno, specialmente nelle relazioni a due. La giornata, soprattutto, nei riguardi di cose o situazioni importanti, diciamo un po’ in bilico tra il “cadere e non cadere”, reclama massima concentrazione ed uguale attenzione da parte vostra. Single, avete aspettato tanto, rinviare ancora di qualche giorno (visto il periodo "no") non vi comporterà nulla, ovviamente. Rifletteteci su un momento, ok? Nel lavoro invece, procedete pure come avete sempre fatto, senza indugiare e andate avanti così per adesso.

Toro - Il prossimo martedì si prevede possa essere una giornata scarna, in questo caso valutata con il segno pessimo del "ko". In generale dunque, ben poche le speranze di riuscita: potrebbero verificarsi delle turbolenze tali da rendere meno scontate ma anche più problematiche certe vostre relazioni affettive.

In amore, saranno benvenuti i nuovi approcci con i nati nei segni di Gemelli e Sagittario. Buoni i rapporti di coppia, a patto di saper mantenere intatto il livello di aggressività. Single, sappiate che è martedì, quindi non fate programmi a lungo termine: aspettate questo fine settimana, qualcosa di buono sicuramente accadrà. Nel lavoro, le stelle non annunciano troppe difficoltà con le quali scontrarsi: certamente il mercoledì seguente andrà molto meglio, quindi servirà ancora un po' di pazienza.

Gemelli - Si prevede abbastanza buono questo vostro martedì di inizio settimana, specialmente per coloro con gravosi impegni sul groppone. Diciamo che la giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. In amore, lo schema Venere-Marte con sullo sfondo l'ottimo rapporto in essere tra Luna e Urano, renderanno più vivi i rapporti sentimentali e di amicizia. In coppia, possibilità di rimediare a piccoli problemi dovuti ad incompatibilità di carattere. Single, se avete in corso amicizie, diciamo così, "promettenti", non lasciatevi prendere dall'eccessivo entusiasmo: vi stiamo dicendo di essere voi stessi, mantenendo un certo aplomb. Alla lunga tutto procederà per il meglio, specialmente i buoni rapporti con chi avete a fianco. Nel lavoro invece, potreste accusare un lieve malessere generale: stanchi? Non pensateci, pensate piuttosto positivo.

Cancro - In arrivo un martedì 22 gennaio quasi certamente "sottotono". La giornata di questa parte della settimana, dunque, sarà in caduta libera? Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi, ok? Le previsioni di martedì pertanto, viste le premesse alquanto instabili annunciano diverse difficoltà in amore. Riguardo a coloro con problemi di coppia, al momento non vi saranno grosse novità: intanto, visto il cielo astrale poco invitante, non fate cose strane oggi, cercate di rimandare se possibile, ok? Single, occhio al periodo! Il momento richiederà massima attenzione soprattutto a quelli con una relazione nascosta: potreste avere molto da dire e poco da nascondere, sappiatelo... Nel lavoro intanto, aspettatevi una risposta in merito a qualcosa di abbastanza importante: negativa o positiva? Questo, purtroppo, non sappiamo dirlo.

Leone - Partirà e chiuderà in grande stile questo vostro martedì d'inizio settimana. Oggi e domani avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, siate pronti per progettare il futuro come e con chi piace a voi, magari dando il via a qualcosa di unico e interessante. In amore pertanto, vista tanta abbondanza in termini di flussi astrali positivi, si consiglia di fare qualcosa di bello, meglio se cose mai tentate prima. In coppia soprattutto, gli astri giocheranno a favore quindi cercate di mettere sul piatto le cose importanti, come problemi irrisolti, difficoltà emergenti, diatribe etc. Single, cercate di non dare troppo peso ai recenti battibecchi avuti con la persona che sapete, con amici o familiari, ok? Curate un po' di più look e fisico. In merito alle altre cose, questo martedì potrebbe essere abbastanza impegnativo, sappiatelo. Nel lavoro, invece, non avrete nulla da temere: il periodo scorrerà liscio, senza impegni o impacci eccessivi.

Vergine - Questo secondo giorno della quarta settimana di gennaio, per tutti voi appartenenti al segno della Vergine, non si annuncia troppo negativo, anche se sarà da vivere con una certa accortezza. Il posizionamento alquanto negativo di Marte, vista la brutta quadratura con Nettuno, scombussolerà momentaneamente alcuni equilibri in corso nella vita privata. L'oroscopo di domani 22 gennaio consiglia perciò, soprattutto in amore di tenere una certa concentrazione. Alcune situazioni riguardanti la sfera sentimentale, se si è in coppia saranno da vivere con una certa flessibilità, favorendo il buon dialogo al posto dei soliti scatti d'ira. Sarete a metà dell'opera se riuscirete a guardare il vostro bicchiere come "mezzo pieno". Single, si prevede una certa instabilità soprattutto sul finire della prima mattinata e poi la sera. Chi ha situazioni sentimentali aperte (leggasi pure "due piedi in una scarpa!"), dovrà stare molto attento a ciò che farà o che avrà intenzione di proporre eventualmente per far colpo! Nel lavoro, per chiudere, potreste avere risposte significative o nuove possibilità da sfruttare a vostro vantaggio: per pochissimi, purtroppo.

