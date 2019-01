Annuncio

L'Oroscopo del giorno 23 gennaio 2019 è pronto a partire in pompa magna, ben disposto a dare notizie utili riguardanti la giornata di mercoledì. Sotto analisi dunque la parte centrale dell'attuale settimana, la quarta del corrente mese: curiosi di sapere se il vostro simbolo astrale d'appartenenza è stato inserito tra i segni di oggi baciati dalla fortuna? [VIDEO] A tal proposito, diciamo subito che "a veleggiare" tra le onde della positività quotidiana saranno coloro nativi in Scorpione, Capricorno e Acquario, tutti meritatamente sottoscritti in periodo a cinque stelle.

Al contrario, purtroppo per loro, le previsioni di mercoledì 23 gennaio vedono in netta difficoltà gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo della Bilancia e dei Pesci: i due segni appena citati dovranno confrontarsi rispettivamente con un periodo valutato "sottotono" e con l'ancor peggio periodo da "ko".

Ansiosi di scoprire di più? Bene, iniziamo pure a mettere sotto analisi i sei segni sotto controllo in questo contesto, dunque quelli dalla Bilancia fino a Pesci. prima però, d'obbligo "fare i conti" con l'attesissima classifica stelline quotidiana pronta a seguire.

Classifica stelline 23 gennaio 2019

Il prossimo mercoledì è alle porte, ben disposto ad essere valutato dall'Astrologia del momento. In ottima evidenza come al solito, la nostra scala di valori espressa con le stelle del giorno attribuite ai singoli segni sotto analisi nel frangente. Ovviamente parliamo senz'altro della nuova classifica stelline interessante il giorno 23 gennaio. Sono esattamente tre i segni al vertice della scaletta, già comunque svelati in apertura. Adesso non resta che togliere il velo dai restanti e, nel caso di responso a noi positivo, gongolare dalla felicità! Ecco a seguire l'attesissima classifica quotidiana:

★★★★★: Scorpione, Capricorno, Acquario;

★★★★: Sagittario;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Oroscopo quotidiano, previsioni di metà settimana

Bilancia - Il prossimo mercoledì è stato valutato con le tre stellette relative ai periodi "sottotono".

Il perché, sarà da imputare a Marte e Urano dissonanti: entrambi saranno in posizione speculare negativa al 80% per via rispettivamente di Saturno e Sole in quadratura agli stessi. In amore dunque, troverete modo di mostrare chi siete veramente soprattutto nei rapporti con il partner: lasciate stare la vostra timidezza per una volta e ascoltate il vostro istinto, ergo, fatevi valere! Nei giorni scorsi, non senza sforzo, molti di voi hanno tentato di ritrovare la voglia di stare insieme al partner, ma con poco o scarso successo. Pazientate ancora un po'. Single, la stanchezza si farà sentire eccome, soprattutto a fine serata. Cercate di riposare ed eventualmente rimandare questioni aperte: le previsioni del giorno incitano al buon relax mentale (per una volta, dai!). Nel lavoro invece, anche se la fortuna non sarà dalla vostra parte le energie non mancheranno: cercate di sfruttarle al meglio per fare quello che sembra impossibile.

Scorpione - Questo vostro mercoledì di metà settimana si profila in grande stile per voi dello Scorpione.

Dunque, si prospetta una giornata più che ottima in tutti i sensi. In campo sentimentale, la Luna in Vergine di oggi vi sorriderà senz'altro, regalando a tanti di voi passioni sfrenate su cui sfogare i propri istinti passionali. In amore pertanto, un piccolo vostro gesto farà sciogliere tutto il ghiaccio che si era creato nel rapporto tra voi ed il vostro partner: finalmente riuscirete a rilassarvi insieme alla persona che più amate al mondo. Single, continuate sulla strada che state percorrendo, soprattutto perché le stelle vi stanno attualmente spianando la strada facilitando la realizzazione di molti vostri desideri. Nel lavoro, diciamo pure che sarà un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre. Oppure, visto il buon periodo, anche per creare una diversa opportunità di guadagno riuscendo sicuramente ad incrementare le stime economiche.

Sagittario - Si prospetta all'orizzonte un discreto mercoledì 23 gennaio, bello quanto basta e positivo per quel che potrebbe servire. Diciamo che la giornata di metà settimana sarà da gestire con una certa intelligenza, senza strafare oppure cullandosi sugli allori. In amore quindi, rimetterete pure le mani su un progetto che avevate accantonato tempo addietro cercando di adattarlo ovviamente con la vostra vita attuale. Sarà tempo per molti di mettere in pratica quel rinnovo tanto atteso in ambito di coppia: in primis è consigliato favorire il buon confronto tra voi e il partner. Single, chiarirete una volta per tutte la vostra situazione sentimentale con chi sapete: chiudete con il passato una volta per sempre e iniziate a puntare tutto sul futuro, possibilmente trasparente e privo di ostacoli. Nel lavoro invece, visto che le qualità non vi mancano e neppure l'esperienza, puntate su queste due componenti per cercare quello che vi gratifica.

Capricorno - Si intravvede una giornata speciale per voi del Capricorno [VIDEO], valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelline relative ai periodi super-fortunati. Il periodo quindi si annuncia dinamico e altamente positivo in diversi settori. Avrete pertanto la possibilità di concludere trattative importanti per il futuro o migliorare la vostra posizione sentimentale e professionale. In amore, soprattutto in ambito di coppia, ci sarà piena fiducia reciproca, pertanto dimenticate quelle inutili scenate di gelosia soprattutto quando il partner è circondato da altre persone: lo sapete benissimo, la dolce metà ha occhi solamente per voi! Single, sarete trasportati da Venere alla conquista di un nuovo amore? Diciamo pure che potrebbe essere questa la strada maestra da seguire: il fascino e la determinazione non mancano di certo, perciò datevi da fare e buona fortuna! Nel lavoro, presumibilmente fino ad ora avete sempre evitato di esprimere la vostra opinione, oggi finalmente potrete sentirvi liberi di parlare e farvi falere: fatelo, ok?

Acquario - Una giornata perfetta è in arrivo per voi, almeno secondo i dati restituiti dalle effemeridi del periodo ovviamente di vostra competenza. In campo sentimentale, sapete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera idilliaca, il che metterà di certo il vostro partner a proprio agio. Sfruttate il momento buono per pianificare la giornata e, di conseguenza serata: fatela diventare quella dei vostri sogni, proprio come avete sempre desiderato. Single, sarà l'amore l'unico sentimento capace di resuscitarvi, sappiatelo! Gli astri positivi faranno di tutto per farvi tornare vigorosi e pronti a vivere la vita al massimo delle vostre potenzialità. L'unico ostacolo a tutto ciò siete solamente voi stessi: meditate! Nel lavoro invece, alcune conoscenze approfondite vi faranno primeggiare: sarete quindi molto apprezzati e vi distinguerete soprattutto tra i colleghi (qualcuno di certo morirà d'invidia!). Chi ha un'attività in proprio potrebbe trovare una gradita sorpresa ad attenderlo...

Pesci - Questo parte della settimana che divide esattamente a metà il periodo lavorativo, per noi "pesciolini" si preannuncia abbastanza difficile. Sarà una giornata da governare a seconda dei casi: bisognerà affrontare i problemi con una certa convinzione, magari facendosi consigliare da qualcuno di fiducia. In merito alla parte relativa ai sentimenti, l'oroscopo del giorno 23 gennaio invita alla prudenza. Per qualcuno senz'altro è giunto il momento di mettere in ballo chiarimenti o soluzioni atte a consolidare o risolvere questioni aperte da tempo. Diciamo che avete già l'abilità e la destrezza necessaria, servirà solo mettere bene a fuoco alcuni vostri dubbi riguardo la vita di coppia (che ben sapete!): provate a parlare con lui/lei allo scopo di sistemate le cose una volta per sempre, ok? Se single invece, tenete d'occhio la vostra voglia di trasgredire cercando di puntate invece sugli affetti consolidati: se volete portare avanti qualcosa di concreto sarà questa la strada da seguire. Il lavoro invece, vi metterà una certa stanchezza: non dovete mollare proprio adesso! Siete ad un passo dall'obiettivo, perché rovinare tutto?